Chyby sráží morálku, trápí Růžičku. S Třincem hledá vítězné nastavení

Do hry se vrátil 22. listopadu.

„Moje body a góly mužstvu určitě pomůžou a jsem rád, že začínám trochu pomáhat, ale momentálně potřebujeme všechny hráče, abychom se zvedli,“ řekl. „Musíme držet při sobě, tahat za jeden provaz a navzájem se posouvat dál.“

Růžička si hned při svém návratu do extraligy v Liberci (1:2 v prodloužení) připsal asistenci. Na gól čekal 14 utkání do duelu s Kladnem (1:2). Trápilo ho to?

„Upřímně? Ty první zápasy jsem to neřešil, ale pak jsem samozřejmě cítil, že tým potřebuje, abych mu nějakými góly pomohl,“ odpověděl útočník. „Všichni se chceme dostat do modu, abychom byli zase úspěšní. Soustředím se však spíš na tým než na sebe.“

Jak se operace ramena projevila na Růžičkově hře a střelbě? Neomezuje ho?

„Ne, je to ještě lepší,“ smál se. „Bylo to těžké zranění, dlouho jsem stál, dlouho nehrál. Snadné to nebylo, ale člověk musí pracovat a věřit, že se to otočí.“

Oceláři stále doufají, že zlomí zatím hodně nevydařenou sezonu, že se konečně zvednou.

Vždyť na ledě soupeřů dosud z 16 duelů vyhráli za tři body jen jediný – na ledě Sparty 3:2.

V minulých třech zápasech Třinečtí v závěru třetí třetiny úporně bránili jednobrankové vedení. S Plzní ho udrželi a vyhráli 5:4. Leč Liberečtí a v neděli Olomoučtí vyrovnali, načež Liberec uspěl na nájezdy 7:6 a Olomouc v prodloužení 3:2.

Proč hra Ocelářů nešlape?

„Jsou tam pořád věci, které nás malinko srážejí, které jsme v minulých letech dělali občas, spíš ne. Jde o to, že chyby na chvilku srazí morálku našeho týmu a soupeře nakopnou. Sami si to děláme těžké. Chceme se toho vyvarovat.“

Třinečtí často lehce ztrácejí puk, nedaří se jim protivníky zatlačit jako v minulosti. K tomu jim zejména v minulých třech utkáních chyběl důraz před brankou.

„Je tam toho více,“ namítl Růžička. „Ale i tohle může být příčina, že jsme ztratili nějaké body.“

Ke všemu ve většině utkání musejí dotahovat vedení soupeře a dostávají docela dost gólů.

„To nechceme. A i když jsme od Plzně dostali čtyři góly, tak pět jsme jich dali, což nás může posunout dál,“ podotkl Martin Růžička.

Třinečtí v dosavadních 37 kolech dostali 97 branek, hůř je na tom jen pět týmů. Ani střelecky se oproti předešlým sezonám neprosazují. Dali 88 branek. Méně jich mají na kontě Plzeň (72) a Liberec (85).

Pravdou je, že mužstvo se potýká s velkou marodkou. Delší dobu chybějí zejména obránci Bohumil Jank, Jakub Jeřábek, Martin Marinčin a Adam Smith.

„Ano, ale máme tady jiné hráče. Tak to je, nemůžeme se vymlouvat. Samozřejmě zranění kluci chybějí, ale ti, co tady jsou, je nahradili a jsou příslibem i do budoucna,“ řekl Martin Růžička.

Další utkání Oceláře, které pouhých pět bodů dělí od posledních tří mužstev, čeká v pátek – od 17.00 hostí Karlovy Vary.