I oživující změna vynesla Třinci mečbol. Ještě ale není konec, ví Růžička

Tak bodově bohaté utkání předtím odehrál v únoru s Karlovými Vary (7:0).

„Ode mě se góly čekají, samozřejmě to potěší, ale je jedno, kdo je dá,“ podotkl Růžička. „Důležité je, že nám to tam dneska spadlo a že jsme především hráli dobře. Každá lajna makala celých šedesát minut. Plnili jsme, co jsme si řekli,“ těšilo zkušeného forvarda.

Každopádně Oceláři hráli útočněji než v předchozích zápasech.

„Jo, vypadalo to tak?“ podivil se třinecký kanonýr. „Samozřejmě jsme si něco řekli. A že jsme více než obvykle útočili... Úplně nevím, co na to říct. My hrajeme tak, abychom uspěli. Samozřejmě se díváme, jak hraje Sparta, a víme, co udělat. Každopádně Sparta má skvělý tým.“

Oceláře oživila i změna uprostřed útoků, když v prvním Petra Vránu nahradil Tomáš Marcinko. Naskočil mezi Marka Daňa a Martina Růžičku.

„S Tomášem jsme hrávali, takže se známe. Venca (trenér Varaďa) se tak rozhodl a vyšlo mu to. Oživilo to naši hru. K tomu dal Marko (Daňo) skvělé góly, což nám hodně pomohlo.“

A vstřelil je po parádních nahrávkách...

„No, ale pořád se musí trefit,“ smál se Růžička, který na branky přihrával.

Třinečtí v pátém finálovém souboji měnili brankáře, když Ondřej Kacetl dostal smolné góly, první přes celé hřiště.

„Stane se. Káca nás drží celou sezonu a je na nás, abychom ho také podrželi. Zápas jsme zvládli a nemusí se to řešit,“ řekl Růžička.

Lehké to však neměl ani Marek Mazanec, který šel do hry ve 26. minutě za stavu 4:3.

„Chytal skvěle,“ ocenil ho Růžička. „Od chvíle, co tam šel, byl jistý. Máme dva velice kvalitní gólmany.“

„V týmu máme spoustu zkušených hráčů. Víme, že ještě nic není hotové. Každý chce uspět a znovu to bude o maličkostech, o hlavě. Čeká nás ohromně těžký zápas. Bude to boj,“ předpovídá Martin Růžička.

Šesté střetnutí se hraje ve čtvrtek od 19 hodin v Praze.