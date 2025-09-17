Tipsport extraliga 2025/26

Záchranář Ručinský: Pro miliardáře je hokej složitější než fotbal. Tleská fandům

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  11:22
Obíhat sponzory a shánět peníze, to je pro bývalého hokejového útočníka Martina Ručinského nová role. I když se v ní necítí zrovna komfortně, stejně jako další klubové legendy Jiří Šlégr a Robert Reichel se snaží přispět k udržení extraligy v Litvínově.
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Martin Ručinský, Robert Reichel a Jiří Šlégr (zleva). | foto: Petr Bílek, MF DNES

Fanoušci Litvínova v zápase s Karlovými Vary.
Pochod litvínovských fanoušků před utkáním s Karlovými Vary.
9 fotografií

„Nejsem v tom kovaný, byl jsem profesionální hráč a ne člověk, který by někde vyjednával o penězích a sponzorech. Ale klub je ve svízelné situaci, jsme v uvozovkách na pokraji života a smrti. Teď jde o všechno,“ neváhal se olympijský šampion zapojit do záchranářských prací.

Omezit kvůli tomu musel některé vlastní aktivity. „Uvědomuju si důležitost situace, v jaké jsme. Je to pro mě ani ne povinnost, spíš samozřejmost. Klub mi něco dal, s kluky jsem tu vyrůstal. Musíme tomu dát sto procent.“

Jak se točí s Kolečkem. Nabízel jsem, ať umřeš ty, Růčo, špičkoval Šlégr

I někdejší hvězda NHL tuší, že nebude snadné nahradit po sezoně odcházejícího generálního partnera Orlen Unipetrol, který do litvínovského hokeje tankoval v průměru 60 milionů ročně. „Bude těžké dohnat výpadek Orlenu, ale dáme do toho maximální úsilí,“ slibuje.

Jiří Šlégr už připustil, že by koupil část akcií litvínovského klubu, je to varianta i pro Ručinského? „Bavíme se o různých věcech, na stole je několik možností. Nechci předbíhat, říkat, co bude, či nebude. Až nadejde čas, bude z toho nějaký výstup,“ říká.

Do českého fotbalu se v poslední době nahrnul průvod miliardářů, u hokeje jich tolik není. „Znám nějaké případy, že i tihle lidé vstoupili do hokeje, ale podle mě hokej je finančně složitější,“ srovnává český šampion s mateřským Litvínovem.

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Německý fanoušek...
Pochod litvínovských fanoušků před utkáním s Karlovými Vary.

„Ve fotbale máte možnost hráče zhodnocovat, v hokeji tolik ne. Jestli se někdo takový najde a budete ochotný spojit svoje jméno s Litvínovem, budu jedině rád,“ vybídl nejbohatší Čechy.

Že má Litvínov na kahánku, se snaží vykřičet po celé zemi fanoušci žluto-černých v čele s fanklubem Ropáci on Tour. Jejich iniciativa Litvínov nezhasne se rozšířila od západních po východní hranice.

„Když vidím, co jsou schopní pro klub udělat a jak se k tomu staví, musím jim jménem litvínovského hokeje obrovsky poděkovat,“ smekla legenda. „Jim to prostě není jedno. Tisknou trička se sloganem Litvínov nezhasne, která si kupují lidé napříč republikou. I jim patří dík.“

Marš městem, pak fanoušci „rozsvítili“ stadion a skandovali: Litvínov nezhasne!

Šlégr, Ručinský a Reichel pomohli motto zpopularizovat klipem v režii Petra Kolečka. Scenáristy, který stál za seriály Most! , Lajna či Okresní přebor.

„Bylo to minimum, co jsme mohli udělat. A udělali jsme to strašně rádi. Je úžasné mít za sebou takové fanoušky. A neuvěřitelné, že tak malý klub a malé město má obrovskou podporu nejen v Litvínově, ale po celém Česku. Je to nádhera. Doufám, že budeme pokračovat v naší tradici. A že klub nezhasne a bude hrát extraligu.“

Podaří-li se postavit nový klub, chtěl by v něm Ručinský funkcionařit? „Na to teď nemyslím já ani nikdo jiný, takové otázky jsou v nedohlednu. Teď řešíme přežití Chezy.“

Vstoupit do diskuse

