Žádné drogy! Sparta změnila smlouvu, obviňují mě neprávem, hájí se Réway

24letý slovenský hokejista se po onemocnění srdce pokouší o restart kariéry. Nejdřív se domlouval se Spartou, za kterou hrál naposledy v sezoně 2015/16.



„Se Spartou jsme byli domluvení na třech měsících, abych si vybojoval roční smlouvu. Tři nebo čtyři dny před přípravou na ledě se rozhodli smlouvu změnit na měsíční zkoušku, která by se poté dala zase o měsíc prodloužit,“ říká Réway. „Nemám jim nic za zlé, můžou si dělat, co chtějí, což respektuji. Ale rozhodl jsem se to nepřijmout.“

Situaci vysvětluje v reakci na spekulace deníku Sport, který se odkazuje na zákulisní informace, že Réway odmítal podstoupit fyzické testy, jejichž součástí byla i kontrola na alkohol a drogy.

V pátek večer nejdříve Réway umístil na sociální síť Instagram příspěvek, na němž byl vidět dokument toxikologického vyšetření s negativním výsledkem, v sobotu byl příspěvek už smazán. Zůstal ale v takzvané story.

„Podle mě je nepřijatelné, abych byl takto neprávem obviněn z něčeho, co jsem podstoupil a čím jsem prošel. S touhle podmínkou jsem problém neměl,“ stojí si za svým útočník.



Byl prý připravený se ve Spartě o místo porvat, nakonec ale kývl Kladnu, se kterým jednal delší dobu.

„Odmítnutí Sparty bylo těžké, protože jsem se opravdu těšil. Teď budu trénovat s Kladnem, pokud se časem dohodneme na smlouvě, budu rád. Nemám nic garantovaného,“ dodává.