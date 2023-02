Procházka: Bude to boj do posledního zápasu. Baráž tady nikdo nechce

„Bude to boj do posledního zápasu, zajímavý závěr. Když budeme hrát jako proti Olomouci a odstraníme nějaké chyby, určitě ještě body sebereme, odlepíme se ze dna a třeba uděláme i předkolo play off. Baráž tady nikdo nechceme,“ burcoval kladenský útočník Martin Procházka.

Rytíři byli aktivnější, povolili Olomouci jen 14 střel. O to víc je porážka sžírá. „Zamrzí to. Byli jsme lepší tým, ale bohužel to tak v hokeji je, Olomouc měla víc štěstí, nebo my jsme se málo tlačili do branky. A takto to dopadlo.“

Když Kladno otočilo z 1:3 na 4:3, skoro čtyři tisícovky fanoušků burácely. „Byl to super návrat do zápasu, klobouk dolů před celým týmem, jak jsme na ledě fárali. Pak si to ale musíme pohlídat, když se dostaneme do vedení, ten puk prostě sežrat. Máme bod, ale v naší situace bychom potřebovali tři,“ uvědomuje si Procházka, jenž přispěl k remíze v normální hrací době jedním gólem.

Kladenský Albert Michnáč (vlevo) u mantinelu bojuje s Jiřím Ondruškem z Olomouce.

„Měl jsem velkou radost, že mi to tam padlo, určitě bych ten zápas neházel za hlavu. Vzal bych si z toho to pozitivní, což byla většina. Když půjdeme s takovým tempem a nasazením do dalších zápasů, můžeme potrápit každého,“ věří útočník.

Rytíře potopily hlavně vlastní hrubky při druhém a čtvrtém gólu Kohoutů. „Popravdě nevím, co s tím. Musíme se podívat na video, jak to tam vzniklo, jestli špatná komunikace na ledě...druhý gól, to bylo špatné střídání, viděl jsem až konec akce, když Olomouc jela sama na kasu. A čtvrtý gól? Špatná rozehrávka, to se stane. Soupeř taky udělá chybu a my to využijeme, hokej je hra chyb, my se to musíme snažit minimalizovat.“

A hlavně neopakovat, Kladnu se to v extraligové sezoně rozhodně nestalo poprvé. „Nevím, jestli je to tím, že trochu polevíme na mysli, když se dostaneme do vedení. Každopádně se budeme snažit tyhle chyby dostat z naší hry pryč,“ slibuje Procházka. Další šanci bude mít Kladno v pátečním domácím hitu se Spartou.