Hradecký tým se v minulých dnech musel smířit s podobnými výsledkovými nezdary jako přesně před rokem, kdy prohrál dokonce úvodní čtyři zápasy a získal v nich jediný bod.
„Loni jsme taky měli ze začátku problémy a pak jsme nastartovali úžasnou šňůru. Pořád věřím, že by to mohlo být obdobné jako loni,“ připomněl Pláněk vstup do sezony, v níž na konci základní části trůnil tým na druhé příčce.
Podle zkušeného beka má letošní scénář vcelku pochopitelné vysvětlení: „Nemůžeme zapomínat, že se tady vyměnilo asi jedenáct hráčů a že nějakou dobu trvá, než si to sedne.“
A to nepřipomněl skutečnost, že do sestavy negativně zasáhly absence několika klíčových hráčů. Pláněk sám i přes snížení zmíněného trestu nemohl nastoupit ve třech zápasech, v obraně dlouhodobě chybějí zraněný McCormack a postupně se vracející loňský kapitán Pavelka, problémy měl i další bek Mudrák.
V pořádku všechno nebylo ani mezi útočníky. Až do vítězství nad Plzní chyběl Perret, teprve po zranění se vrátil Pavlík, stále nehraje zraněný Miškář, po zápase v Kladně je mimo hru Pilař, jenž kvůli problémům v obranných řadách znovu alternoval právě tam.
I proto si Mountfield po prvním bodovém zisku oddechl. Nic podle Pláňka nevadí, že i přes vítězství spadl na poslední příčku tabulky. Do zápasu s Plzní sice šel z předposledního místa, ale poslední Litvínov, další ve třech kolech bodově neúspěšný tým, v úterý večer vyhrál za tři body. „Po čtyřech kolech je asi zbytečné sledovat tabulku. Nic to neznamená, důležité je, jak to bude vypadat na konci,“ míní Pláněk i s ohledem na podobnost s minulou sezonou.
Zápas s Plzní přinesl dva obraty. Hradečtí ještě v první třetině ztratili dvoubrankové vedení a po přestávce soupeře naopak pustili do vedení 3:2. V poslední části hry však vyrovnali a v prodloužení rozhodli o svém vítězství.
„Za stavu 2:0 bychom měli třetinu dohrát lépe a vedení si pohlídat,“ uvedl kapitán.
Druhá část byla ze strany Hradce jasně nejslabší. Stejně jako minulý pátek v prohraném zápase s Českými Budějovicemi. Tentokrát na výkon svého týmu reagovali i hradečtí fanoušci, kterých na duel s Plzní přišly jen tři tisíce. „Chápu, že se to fanouškům občas nelíbí, protože druhé třetiny nám dělají problémy. Říkáme si to v šatně a v pátek máme další zápas na to, aby to vypadalo líp,“ konstatoval Pláněk.
Hradečtí budou hrát v Karlových Varech, na svém ledě znovu nastoupí hned nato v neděli, kdy do Hradce přijede brněnská Kometa. To bude velké lákadlo také proto, že obhajující čeští šampioni vstoupili i do této sezony skvěle a ještě neztratili ani jediný bod.
Podpoří Mountfield zájem fanoušků o tento zápas svým pátečním výkonem?