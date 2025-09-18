Tipsport extraliga 2025/26

Tři zápasy musel trpět v hledišti. Asi hodně, protože týmu, jejž v této sezoně nově vede jako kapitán, se nevydařily. Když ale Martin Pláněk mohl po vypršení svého disciplinárního trestu z play off minulé sezony nastoupit, se by konečně výhra a první úspěch v nové extraligové sezoně. „Zlaté dva body,“ netajil obránce po zápase, v němž hokejisté Hradce výhrou 4:3 v prodloužení nad Plzní poprvé bodovali a zbavili se tak pachutě nuly na svém kontě.
Litvínov, 14.02. 2024, Litvínov - Hradec Králové, hokejová extraliga. Martin...

Litvínov, 14.02. 2024, Litvínov - Hradec Králové, hokejová extraliga. Martin Pláněk odpálil puk. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Rozhodčí museli uklidňovat rozmíšku mezi hráči Plzně a Hradce.
Jakub Pour (vpravo) se těší z gólu proti Plzni.
Hradecký gólman Škorvánek inkasuje gól v zápase s Plzní.
Plzeňský Petman (v bílém) krátce před tím, než vstřelil gól Hradci.
38 fotografií

Hradecký tým se v minulých dnech musel smířit s podobnými výsledkovými nezdary jako přesně před rokem, kdy prohrál dokonce úvodní čtyři zápasy a získal v nich jediný bod.

„Loni jsme taky měli ze začátku problémy a pak jsme nastartovali úžasnou šňůru. Pořád věřím, že by to mohlo být obdobné jako loni,“ připomněl Pláněk vstup do sezony, v níž na konci základní části trůnil tým na druhé příčce.

Podle zkušeného beka má letošní scénář vcelku pochopitelné vysvětlení: „Nemůžeme zapomínat, že se tady vyměnilo asi jedenáct hráčů a že nějakou dobu trvá, než si to sedne.“

A to nepřipomněl skutečnost, že do sestavy negativně zasáhly absence několika klíčových hráčů. Pláněk sám i přes snížení zmíněného trestu nemohl nastoupit ve třech zápasech, v obraně dlouhodobě chybějí zraněný McCormack a postupně se vracející loňský kapitán Pavelka, problémy měl i další bek Mudrák.

V pořádku všechno nebylo ani mezi útočníky. Až do vítězství nad Plzní chyběl Perret, teprve po zranění se vrátil Pavlík, stále nehraje zraněný Miškář, po zápase v Kladně je mimo hru Pilař, jenž kvůli problémům v obranných řadách znovu alternoval právě tam.

I proto si Mountfield po prvním bodovém zisku oddechl. Nic podle Pláňka nevadí, že i přes vítězství spadl na poslední příčku tabulky. Do zápasu s Plzní sice šel z předposledního místa, ale poslední Litvínov, další ve třech kolech bodově neúspěšný tým, v úterý večer vyhrál za tři body. „Po čtyřech kolech je asi zbytečné sledovat tabulku. Nic to neznamená, důležité je, jak to bude vypadat na konci,“ míní Pláněk i s ohledem na podobnost s minulou sezonou.

Zápas s Plzní přinesl dva obraty. Hradečtí ještě v první třetině ztratili dvoubrankové vedení a po přestávce soupeře naopak pustili do vedení 3:2. V poslední části hry však vyrovnali a v prodloužení rozhodli o svém vítězství.

„Za stavu 2:0 bychom měli třetinu dohrát lépe a vedení si pohlídat,“ uvedl kapitán.

Potyčka hráčů Hradce s kladenskými.

Druhá část byla ze strany Hradce jasně nejslabší. Stejně jako minulý pátek v prohraném zápase s Českými Budějovicemi. Tentokrát na výkon svého týmu reagovali i hradečtí fanoušci, kterých na duel s Plzní přišly jen tři tisíce. „Chápu, že se to fanouškům občas nelíbí, protože druhé třetiny nám dělají problémy. Říkáme si to v šatně a v pátek máme další zápas na to, aby to vypadalo líp,“ konstatoval Pláněk.

Hradečtí budou hrát v Karlových Varech, na svém ledě znovu nastoupí hned nato v neděli, kdy do Hradce přijede brněnská Kometa. To bude velké lákadlo také proto, že obhajující čeští šampioni vstoupili i do této sezony skvěle a ještě neztratili ani jediný bod.

Podpoří Mountfield zájem fanoušků o tento zápas svým pátečním výkonem?

5. kolo

6. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 4 4 0 0 0 14:5 12
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 4 3 0 0 1 14:8 9
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 4 2 1 0 1 13:9 8
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 4 2 0 1 1 11:10 7
5. HC Oceláři TřinecTřinec 4 2 0 0 2 15:11 6
6. HC Dynamo PardubicePardubice 4 2 0 0 2 14:10 6
7. HC Sparta PrahaSparta 4 2 0 0 2 9:8 6
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 4 2 0 0 2 12:12 6
9. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 0 0 2 6:9 6
10. HC OlomoucOlomouc 4 2 0 0 2 11:15 6
11. Rytíři KladnoKladno 4 1 0 1 2 6:9 4
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 4 1 0 0 3 9:13 3
13. HC Verva LitvínovLitvínov 4 1 0 0 3 6:13 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 1 0 3 10:18 2
