Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Pláňkův distanc za faul na Sedláka snížila Odvolací komise. Zmešká ještě tři zápasy

Autor: ,
  16:47
Odvolací komise hokejové extraligy oznámila, že snížila distanc Martinu Pláňkovi z Hradce Králové za faul na pardubického kapitána Lukáše Sedláka z osmi na pět zápasů. Dva duely si už obránce odpykal v závěru minulé sezony, Mountfieldu tedy bude chybět ve třech úvodních utkáních nového ročníku.
Litvínov, 14.02. 2024, Litvínov - Hradec Králové, hokejová extraliga. Martin...

Litvínov, 14.02. 2024, Litvínov - Hradec Králové, hokejová extraliga. Martin Pláněk odpálil puk. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Lékaři kontrolují pardubického kapitána Lukáše Sedláka během třetího semifinále...
Lukáš Sedlák z Pardubic inkasoval během třetího finále extraligy proti Kometě...
Kapitán Dynama Lukáš Sedlák se vrátil do sestavy Pardubic s bilancí 1+1 proti...
Lukáš Sedlák jako jediný úspěšný nájezdník překonává Reta Berru.
5 fotografií

Disciplinární komise extraligy potrestala v dubnu Pláňka za faul na pardubického Sedláka v třetím semifinále play off. Reprezentační útočník po podkopnutí za hradeckou brankou spadl z výšky na led a zůstal dlouho bezvládně ležet. Halu opustil na nosítkách s krčním krunýřem a následně byl převezen do nemocnice. Rozhodčí po přezkoumání situace u videa udělili faulujícímu trest na pět minut a do konce utkání.

Disciplinárka nejprve Pláňkovi udělila osmizápasový trest a pokutu ve výši 10 % základní měsíční odměny ve zkráceném řízení rozhodnutím předsedy Viktora Ujčíka. Trest potvrdila následně i komise v kompletním složení, která se zabývala odporem hráče.

Nejvyšší trest sezony. Za podkopnutí Sedláka si Pláněk nezahraje osm zápasů

Odvolací komise uvedla, že při projednávání Pláňkova odvolání potvrdila skutkovou podstatu a charakteristiku zákroku, jak ji popsala disciplinárka. „Také Odvolací komise ELH dospěla k názoru, že se jednalo o přestupek podkopnutí a že úmyslný faul byl veden bez respektu k protihráči, což vedlo k nekontrolovanému pádu a zranění protihráče. Souhlasila tedy s dodatečným potrestáním, avšak při rozhodování o výši trestu vzala v potaz mírnější následky na zdraví faulovaného hráče, než ze kterých vycházela DK ELH, a proto rozhodla o snížení trestu,“ oznámila komise, kterou tvoří bývalí hokejisté Zbyněk Irgl, Zdeněk Kutlák a Michal Sup.

Sedlák kvůli zranění nenastoupil do zbývajících dvou zápasů série s Hradcem Králové, kterou Pardubice vyhrály 4:1. Do sestavy Dynama se vrátil na finále s Kometou Brno.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

Rozchody můžou mít různou formu, ve většině případů se jedná o bolestivou záležitost. Aby o konci vztahu ale jedna ze stran nevěděla, to je o to smutnější. Přesně takovou situaci zažil ve švédské...

Zlínský Marchand, lídr i bojovník. Čajánek k padesátinám slyší poklony legend

Hokejová legenda Petr Čajánek slaví v pondělí kulatiny. O jeho kariéře mluví lidé, kteří ji prošli spolu s ním. Pár osobních zkušeností a vzpomínek k jubileu poskytli jeho dlouholetý zlínský parťák...

Hertlovy patálie: Vypadám jak Quasimodo! Stal se myslivcem, uklouzl na posedu

Premium

Před dalším cvičením v posilovně na pražské Lhotce slyší Tomáš Hertl potměšilé poznámky tréninkového parťáka Radima Zohorny. Týkají se nešťastné i maličko komické nehody, při níž naštvaný centr Vegas...

Skandál s bílým práškem i alkoholem bylo dno, ví Ružička. Teď sní o návratu do NHL

Že by se jeho hokejová kariéra opět ubírala správným směrem? Alespoň nyní to tak může působit. Slovenský útočník Adam Ružička má za sebou vydařenou sezonu v Rusku a sní o návratu do NHL, odkud musel...

Pláňkův distanc za faul na Sedláka snížila Odvolací komise. Zmešká ještě tři zápasy

Odvolací komise hokejové extraligy oznámila, že snížila distanc Martinu Pláňkovi z Hradce Králové za faul na pardubického kapitána Lukáše Sedláka z osmi na pět zápasů. Dva duely si už obránce odpykal...

19. srpna 2025  16:47

Češi vstoupí do příštího MS soubojem s Dánskem, skupinu uzavřou s Kanadou

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce 15. května večerním duelem s Dánskem. Ve Fribourgu se pak svěřenci trenéra Radima Rulíka utkají ve skupině B postupně se Slovinskem,...

19. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  15:13

Šanghaj v Rusku. Čínský hokej zažívá obrození, klub využil i Jágra nebo Panarina

Původní myšlenka je fuč. Snaha o popularizaci hokeje v Číně úplně nevyšla, stejně tak jako dlouhodobé poskytnutí prostoru tamním hráčům v KHL. Klub Kunlun Red Star zanikl, stali se z něj Šanghaj...

19. srpna 2025  13:30

Z ledu do lavice. Sirota o českém postoji k hokeji na univerzitě a odhodlané Spartě

Premium

Má se zařadit k výrazným postavám Sparty. Nové, obměněné, hladovější. A pokud možno konečně úspěšné. „Hořkost z vyřazení v play off je tu pořád cítit,“ přiznává Jakub Sirota. Obránce se zajímavým...

19. srpna 2025

Poprvé proti Kladnu? Narážky má hlavně Džegr, říká plzeňská posila Filip

Po jedenácti letech v kladenském dresu zamířil v letní pauze na západ Čech hokejový útočník Matyáš Filip. Čtyřiadvacetiletý centr projevil již v mládežnických kategoriích svůj hlad po bodech, a proto...

19. srpna 2025  9:30

Trápila ho psychika, strádal i na ledě. Teď Laine přiznal: Chtěl jsem skončit s hokejem

Už dlouho nenese přízvisko nadějného střelce s lehce arogantním vystupováním. Patrik Laine se od nástupu do NHL hodně změnil, na ledě i mimo něj. Moc dobře ví, jaké to je, když ho fandové za jeho...

18. srpna 2025  13:10

Jágr? Na 53 nevypadá. Ani výkonem, smekl Pištěk po litvínovském debutu

Není snad nikdo, kdo by se hokejového útočníka Theodora Pištěka nezeptal, jestli má kořeny ve slavném hereckém a výtvarnickém rodu. „Ptají se mě na to hodně, ale nikdy jsem se na to blíž nedíval. S...

18. srpna 2025  10:58

Zlínský Marchand, lídr i bojovník. Čajánek k padesátinám slyší poklony legend

Hokejová legenda Petr Čajánek slaví v pondělí kulatiny. O jeho kariéře mluví lidé, kteří ji prošli spolu s ním. Pár osobních zkušeností a vzpomínek k jubileu poskytli jeho dlouholetý zlínský parťák...

18. srpna 2025  9:56

Byl jsem navíc. Kämpf o závěru sezony i cílech: Zdravý náhradník být nechci

Prokletý sedmý zápas. Jakmile na něj dojde, hokejové Toronto v play off NHL končí. Klíčovou bitvu Maple Leafs nezvládli ani letos ve druhém kole s Floridou, celkově v zápase o všechno vypadli už...

16. srpna 2025

Skrytý jackpot Sparty. Vsadili se o titul, kondičáci praví: Kanaďané bývají nejistí

Premium

Oba pochází ze sportovního prostředí, oba dříve prahli po tom, aby poráželi své soupeře. A to platí dodnes, byť v trochu obměněné roli. Bývalý profesionální boxer Michal Břetenář a florbalový brankář...

15. srpna 2025

Reprezentační obránce Zbořil bude hrát v extralize za Vítkovice

Reprezentační obránce Jakub Zbořil bude po předčasném konci v Pardubicích hrát v hokejové extralize za Vítkovice. Ostravský klub o příchodu bývalého hráče NHL informoval na webu, délku kontraktu...

15. srpna 2025  19:14

Hokejová osmnáctka porazila Slovensko a na Hlinka Gretzky Cupu skončila pátá

Česká hokejová reprezentace do 18 let porazila ve svém posledním zápase na Hlinka Gretzky Cupu Slovensko 5:2 a obsadila konečné páté místo. Dvě branky vítězů vstřelil v Brně plzeňský obránce Jiří...

15. srpna 2025  18:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.