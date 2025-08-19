Pláňkův distanc za faul na Sedláka snížila Odvolací komise. Zmešká ještě tři zápasy

Disciplinární komise extraligy potrestala v dubnu Pláňka za faul na pardubického Sedláka v třetím semifinále play off. Reprezentační útočník po podkopnutí za hradeckou brankou spadl z výšky na led a zůstal dlouho bezvládně ležet. Halu opustil na nosítkách s krčním krunýřem a následně byl převezen do nemocnice. Rozhodčí po přezkoumání situace u videa udělili faulujícímu trest na pět minut a do konce utkání.
Disciplinárka nejprve Pláňkovi udělila osmizápasový trest a pokutu ve výši 10 % základní měsíční odměny ve zkráceném řízení rozhodnutím předsedy Viktora Ujčíka. Trest potvrdila následně i komise v kompletním složení, která se zabývala odporem hráče.
Nejvyšší trest sezony. Za podkopnutí Sedláka si Pláněk nezahraje osm zápasů
Odvolací komise uvedla, že při projednávání Pláňkova odvolání potvrdila skutkovou podstatu a charakteristiku zákroku, jak ji popsala disciplinárka. „Také Odvolací komise ELH dospěla k názoru, že se jednalo o přestupek podkopnutí a že úmyslný faul byl veden bez respektu k protihráči, což vedlo k nekontrolovanému pádu a zranění protihráče. Souhlasila tedy s dodatečným potrestáním, avšak při rozhodování o výši trestu vzala v potaz mírnější následky na zdraví faulovaného hráče, než ze kterých vycházela DK ELH, a proto rozhodla o snížení trestu,“ oznámila komise, kterou tvoří bývalí hokejisté Zbyněk Irgl, Zdeněk Kutlák a Michal Sup.
Sedlák kvůli zranění nenastoupil do zbývajících dvou zápasů série s Hradcem Králové, kterou Pardubice vyhrály 4:1. Do sestavy Dynama se vrátil na finále s Kometou Brno.