Zábranskému rozumím. Pešout ví, kdo je v Kometě šéf, mladíky chce prověřit

„Respektuji nepsanou dohodu klubů, že do konce dubna se přestupy nevyhlašují. Člověk má smlouvu stále jinde a nedělá to dobrotu,“ vysvětluje pětapadesátiletý trenér dosavadní mlčení. Když však konec dosavadního kouče Jiřího Kalouse prozradilo jeho jmenování k reprezentaci do 20 let, nebylo už s čím otálet.

Kometu jste po čtyřletém angažmá opustil v roce 2017. Co se u vás od té doby změnilo?

Byl jsem typický asistent, nyní jsem hlavní trenér. Začal jsem jako asistent Miloše Říhy právě ve Varech, po příchodu do Komety jsem dělal dva roky pod Vladimírem Kýhosem, pak dva roky pod majitelem Liborem Zábranským. Teď mám za sebou pět let jako hlavní trenér a to se člověk naučí chovat úplně jinak. Víc se brzdíte. Je potřeba se zklidnit, více přemýšlet a sebeukáznit se.

Extraligové týmy čeká doba větších změn. Jste nachystán, že budete muset stavět nový tým?

S budováním soupisek se začalo už v loňské sezoně a nyní to bude jen pokračovat. Staré mužstvo mělo vrchol při dvou titulech, poté přišel útlum a loni se začala tvořit nová osa. V tom je nyní třeba pokračovat. Změny budou otázka nabídky a poptávky. Samozřejmě musí panovat konsenzus mezi mnou a Liborem, že daný hráč má co nabídnout, nebo je naopak dobré se s ním rozloučit.

Změny v Kometě Prvními známými posilami Komety jsou útočník Radek Koblížek z finského KooKoo a reprezentační bek Tomáš Kundrátek z Třince. Do obrany chtějí Brňané také někoho z trojice Jan Ščotka, Jakub Jeřábek, Jakub Krejčík, usilují rovněž o českobudějovického centra Miroslava Holce. Na odchodu jsou útočníci Martin Dočekal (Třebíč) a Radovan Pavlík (Hradec Králové), obránci Tomáš Bartejs (Karlovy Vary) s Vladimírem Rothem a brankáři Lukáš Klimeš s Jakubem Sedláčkem.

Je vhodná doba na přetváření týmu? Na trh by mohli přibýt hráči odcházející z ruské KHL.

V extralize je to vždy otázka financí. Budeme si tedy s Liborem muset říct, na co jsou a nejsou peníze. Ale rozhodně nelze počítat s bezhlavými nákupy.

Oznámeno je nyní vaše jméno coby hlavního kouče. Jaký bude zbytek realizačního týmu?

Ještě o tom jednáme a teprve se uvidí, jaké bude konečné složení lidí na střídačce. Vždycky je to na domluvě mezi trenérem a vedením klubu tak, aby byli všichni spokojení a bylo to ku prospěchu celého mužstva.

Všichni trenéři Komety v posledních letech narazili na fakt, že nejsou Libor Zábranský, a vydrželi nanejvýš jednu sezonu. Nebojíte se, že s tak silnou osobností za zády budete mít trochu svázané ruce?

Každý, kdo sem přichází, musí vědět, že Libor je tu nejvyšším šéfem. Já to už z minulosti znám a rozumím tomu. Kdyby sem šel někdo s tím, že to tak není, tak rychle narazí.

Máte svůj styl hokeje založený na rychlém otáčení hry a velmi aktivním bruslení. Sedí ale současnému kádru Komety?

To ukážou první týdny u týmu. Bavíme se o příchodech tak, aby měly význam ve směru k zamýšlené hře. Věřím tomu, že ti, co zůstali, prokážou, že v takovém systému fungují.

Budou se ale muset přizpůsobit vašemu stylu hokeje?

Moderní hokej přeci není můj rukopis, takto se snaží hrát vícero klubů. Jen reagujeme na dnešní trendy.

Vary pod vaším vedením hrály hodně jinak než Kometa, a přesto se dají oba celky označit za vyznavače moderního hokeje...

My se neustále snažili chodit do útoku, hodně bruslit a neustále napadat. Bylo to dané kvalitou kádru ve Varech. Věřím, že v Kometě bude technických hráčů o kus více, a uvidíme, co to se systémem udělá a kam až nás příprava zavede.

Jakou roli budete chtít dát mladíkům, kterým jste ve Varech dával velký prostor?

Maximální, co to půjde. Vždyť je to budoucnost českého hokeje. Jedna věc je ale dát jim prostor, druhá je jejich výkonnost. Mládí není zásluha. Když však mladým nedáte prostor, nikdy nezjistíte, jestli vám neuniká prostor ke zlepšení celého týmu.

Říkáte, že chcete do hry zavádět moderní prvky. Co je tím myšleno konkrétně?

Jsou různé věci, které sem přináší například finští trenéři u národního týmu. Něco z jejich umění bych rád implementoval i na klubové bázi. Jde o změny v taktice, důrazu na některé detaily ze hry, které se zde třeba opomíjejí. Tyto věci rád sleduji, vždyť už patřím mezi starší trenéry, tak nesmím zůstat pozadu a nutím se jít s dobou.

Narážíte na finskou stopu. Je vám tento severský styl bruslivého a urputného hokeje blízký?

Popravdě mi zas tak blízký není. Říkám, že český hokej je ten náš a nemá cenu, abychom se snažili hrát kanadský, švédský, nebo finský styl. Pár věcí je však dobré okoukat a vyzkoušet. Byla by chyba, kdybychom jejich poznatky ignorovali.

Není váš vztah s Kometou trochu emocionální horskou drahou? Z týmu mistra jste odcházel do atmosféry sestupu, teď se vracíte do lehké fanouškovské deprese.

Někde už jsem takové hodnocení slyšel. Pár lidí už mi řeklo, že jsem blázen, když odcházím od práce, kterou jsem ve Varech odvedl a ze které bych ještě třeba dva roky mohl žít. Stát na místě ale nikdy není pro trenéra dobré, nabídka Komety je nová velká výzva. Nejdu do neznámého prostředí, vracím se tam, kde se mi dařilo. O to to bude snazší.

Jaká je vlastně aktuální pozice Komety na českém poli?

Brno má nezastupitelné místo a jsem tu proto, aby se opět v nejbližších letech prosadilo do pozic, které ještě nedávno mělo.