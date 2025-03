Rivalita? Zavinil ji i rozpočet. Pešout o řevnivosti mezi Kometou a Vary

Všímá si jak gólů a výsledků, tak emocí, které mezi oběma celky planou. V sobotu po utkání číslo tři se přenesly až za mantinely, když se do potyčky dostali karlovarští diváci s brněnským kustodem, ani na ledě si ale hráči nic nedarují.

„Důvod je jasný, spousta borců nastupovala za oba kluby. Teď jich je v Kometě sedm, kteří byli ve Varech, protihráči se mezi sebou dobře znají. To souboje vyhecuje,“ uvažuje Pešout, aktuálně trenér prvoligového Chomutova.

Baví vás extraligové čtvrtfinále vašich bývalých týmů?

Na můj vkus je ten hokej z obou stran až moc defenzivní.

Odehrává se podle papírových předpokladů?

Vary měly šanci v prvním zápase, kdy byly rozehranější z předkola a Kometa byla po delší pauze. Tu využily ve výhru. Jak už se ale Kometa postupně rozjela, tak už to budou mít těžké. Zejména bez distancovaného Ondřeje Beránka, čímž se jim rozpadla první lajna. Musely do ní přesunout Dávida Grígera a rázem mají ze dvou nebezpečných útoků jenom jeden. Vnímám, že jsou Vary kvůli Beránkově stopce (za faul na Marka Ďalogu z utkání číslo dvě) trochu ublížené.

Nejen kvůli tomu je ale play off vyhecované, souhlasíte?

Velkou roli hraje také tlak na mužstva na pozicích čtyři a pět po základní části. Pro oba je postup do semifinále velmi pěkný úspěch a vypadnutí ve čtvrtfinále naopak neúspěch. Ten si nechtějí připustit. A je tu i zmíněný pohyb hráčů, o němž jsme mluvili.

Proč je právě mezi těmito dvěma kluby, vzdálenými od sebe více než 330 kilometrů, tak značný? Odpovídal by spíš městům v rámci jednoho regionu.

Přispělo k tomu, že jsem byl po roce 2013 napřed čtyři roky v Brně a pak pět let ve Varech. S nimi jsme tenkrát byli rozpočtem slabší, nemohli jsme si dovolit drahé hráče, a tak jsem si do Varů bral ty, které jsem z Brna znal. Ať to byl mladý Libor Zábranský, Dála Mikyska, Tomáš Dujsík... a bylo jich víc. O mně je známo, že rád dávám příležitost hráčům, s nimiž mám dobrou zkušenost. Kometa měla širší kádr, vždycky tam byl někdo na hraně sestavy a za Vary hrál pravidelně.

Nedávná minulost ukazuje, že se přestupuje i opačným směrem.

Když jsem šel zpátky z Varů do Brna, přestupoval tam zároveň i Kuba Flek. Ve Varech nyní pracuje Jirka Kalous, bývalý trenér Komety, kontakt mezi kluby je vstřícný. Nedávno do Brna přestoupili Tomáš Rachůnek nebo Arttu Ilomäki. To všechno se do té mozaiky, která dohromady dá rivalitu, přičítá. Hráči se znají mezi sebou, znají fanoušky, realizační týmy.

Vyčítá se Flekovi ve Varech odchod za lepším do Brna?

Každý to vnímá jinak. Odcházel v době, kdy ve Varech nebylo tolik peněz, a jsem přesvědčený o tom, že kdyby tam byly, zůstal by. Dnes už je Energie jinde, oproti našim někdejším 70 milionům na sezonu má rozpočet zhruba na hraně 140 milionů, už si může dovolit kvalitní i drahé hráče a nejen ty odložené.

Jak jste se ale kdysi ze západu Čech, kde jste dlouhodobě působil, na jih Moravy dostal vy?

Nevím, jak moc se to ví, ale usadil jsem se tam dřív v osobním životě než v hokejovém. S tehdejší partnerkou jsme se žili v Kobylí na Břeclavsku, kde její rodina měla vinohrad, čekali jsme malého a já jsem trénoval na Slovensku ve Skalici. Pak dostal Vláďa Kýhos nabídku z Komety, a protože jsme se znali ze společné štace ve Varech, vzal si mě k sobě do Brna jako asistenta.

ONLINE: Kometa – Karlovy Vary podrobná reportáž z pátého čtvrtfinále v úterý od 18:00

Pak jste mezi Kometou a Energií ještě dvakrát přešel. V Brně jste hrál o tituly, na západě Čech o záchranu. Dají se oba kluby z té doby vůbec srovnat, nebo šlo o jiné světy?

Jak v čem! (úsměv) Nesmíme zapomenout, že hala je lepší v Karlových Varech. Paradoxně ale tím, že se postavila, šel tehdy náš rozpočet níž, takže jsme museli obehrávat mladé kluky a dělat z nich hokejisty. Kometa byla mužstvem, kde byl tlak na okamžité výsledky, a my jsme je dělali. Mám odtud s Vláďou Kýhosem stříbro a bronz, s šéfem Liborem Zábranským na střídačce pak titul. Když vynechám Třinec, tak nevidím moc dalších takových mančaftů, které vám takové úspěchy v tak krátké době udělají.

Bývalý útočník Milan Procházka, který kdysi přestoupil ze Znojma do Karlových Varů, po letech přiznal, že si tak daleko od domova nemohl dlouho zvyknout. Nějakou dobu se mu nedařilo ani na ledě. Může opravdu vzdálenost sehrát tak negativní roli?

Tenhle problém jsem měl i já v sezoně 2011/12, kdy jsem už bydlel v Kobylí a s Vláďou Kýhosem jsem trénoval Vary. Malému byly dva roky, chtěl jsem být s ním, jezdil jsem tam a zpět, to bylo velmi nepříjemné. Vím přesně, o čem Milan mluvil. Proto když jsem hráče z Brna do Energie bral, měli jsme domluvu, že budou ve Varech bydlet.

Mám za to, že Procházka nemluvil jen o dojíždění, ale hlavně o jiném prostředí, ztrátě kamarádů a životní změně.

Samozřejmě, ale když někde nebydlíte, tak si tam ty kamarády neuděláte. Až jste tam nastálo, proces aklimatizace se urychlí a dřív si zvyknete. Osobně si nepamatuju hráče, který by se po přestupu usadil třeba i na druhém konci republiky, že by si v krátkém čase nezvykl.

Komu ve čtvrtfinále fandíte?

Když v nějakém klubu nepůsobím, tak už to beru jen jako divák a nefandím ani jednomu.

Má to tak i váš syn Simon, bývalý brankář Komety?

(směje se) U kluka je to jasné, v Kometě rostl.

Jezdíte spolu na zápasy?

Není na to čas. V Chomutově hrajeme play off s dorostem, Simon se k nám vrátil z Litvínova a chytá za nás. Já pomáhám Vláďovi Petrovkovi jako asistent, snažíme se o postup do extraligy. Na čtvrtfinále se tedy díváme v televizi. Ale musím přiznat, že na víkend jsem asi 20 nebo 25 lístků na zápasy kamarádům z Brna sháněl.

Jak se vašemu synovi, mládežnickému reprezentantovi, vede?

V téhle sezoně chytal dorosteneckou extraligu v Litvínově, od ledna byl pak na ledě s námi u druholigových chlapů v Chomutově a teď ho tedy mám v dorostu Pirátů. Snažím se mu vytvořit podmínky, jemu se daří a hlavně ho to baví. Jsem moc rád, že je z něho gólman.

Proč?

Jsme v Česku, mladí kluci se známějším jménem na zádech to nemají snadné a řeči o protekci slyšíte všude. U gólmana to ale nejde na protekci svádět, tam to hoch buď odchytá, nebo ne. Nejde ho prosadit mezi lepší spoluhráče, na přesilovku nebo ho posílat do útočného pásma. Brankář tam musí 60 minut stát a vydržet. S nároďákem přivezli bronz z mládežnické olympiády, z Turnaje pěti má stříbro. Záleží na něm, jak to bude pokračovat dál.

Jak bude podle vás zbytek série mezi Kometou a Karlovými Vary vypadat?

Brno nemá zraněné hráče, je vidět, že se rozehrává a že se vypořádalo i se ztrátou indisponovaného Michala Postavy, brankářské jedničky. To mu dodává sebevědomí.

Vidíte Kometu opět na medailové pozici?

Záleží na tom, kdo do semifinále postoupí. Pokud všechny celky z první čtyřky tabulky, což si myslím já, tak půjde Kometa na Spartu a tam to bude mít hodně těžké.