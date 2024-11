Za gólmany Sparty zaskočil třicátník Michajlov: Už mám věk, abych to ustál

Pro gólmana prvoligových Litoměřic obrovský test. Ale taky skvělá šance, které si ohromně vážil. Nabral několik lístků a sezval příbuzné.

Kolegu Josefa Kořenáře vyřadila nemoc, Kovář zase po návratu z marodky chytal ve středu Lize mistrů proti Třinci, v pátek s Pardubicemi. A aby dostal třetí duel ve čtyřech dnech? Zbytečný risk.

Michajlov se po vychytaných nájezdech z konce října proti Ocelářům chystal znovu do akce. Ale tentokrát vstříc té nejnáročnější výzvě, kompletnímu duelu.

„Klobouk dolů,“ chválil ho kapitán Michal Řepík po výhře 3:2 nad Olomoucí, k níž zkušený i nezkušený brankář přispěl devětadvaceti úspěšnými zákroky. „Poradil si parádně, měl spoustu těžkých zákroků, čelil několika přesilovkám, pochytal hodně puků. Věděli jsme, že se mu daří v Litoměřicích a přenesl si to sem.“

Martine, jaký to byl zážitek?

Ohromný. Už je mi třicet, nejsem úplně mladej a jsem strašně rád, že šanci jsem dostal a vybojoval si ji dobrým působením v Litoměřicích. A ještě radši jsem, že se povedlo vyhrát, když jsem šel poprvé do utkání od začátku. Děkuju klukům za pomoc, hodně toho zablokovali. Přitom měli náročný program, Olomouc hrála dobře, aktivně a ani za stavu 3:0 to nezabalila. Bylo to těžké utkání.

Oficiální debut jste měl už v Boleslavi, necelých pět minut na konci utkání, dva góly ze tří střel. Nevzpomněl jste si na něj?

Už mě to napadlo při těch nájezdech v Třinci. Tam jsem cítil nervozitu, tady taky. Ale už mám věk na to, abych se s tím dovedl popasovat. Jestli chci pomýšlet ještě někdy na zápas takto vysoko, musím to zvládat. První duel v Boleslavi sice bohužel nevyšel, ale o to víc nadšený a šťastný jsem teď, jak se to povedlo při nájezdech v říjnu i teď při premiéře od začátku.

Kdy jste se dozvěděl, že budete startovat?

Už v pátek, kdy mi to říkal pan Přikryl (trenér brankářů). Tak jsem se šel připravit, abych do utkání neskočil z voleje, ale byl psychicky přichystaný. Fyzicky jsem na tom fajn, ale šlo hlavně o psychiku. Abych zvládl tlak, nervozitu. Abych od úvodu nezmatkoval, byl v klidu a pomohl klukům k výhře.

Co jste dělal?

Přijel jsem sice asi v jedenáct domů do Litoměřic, jak páteční zápas proti Pardubicím končil pozdě, ale udělal jsem si pohodu. Pobavil jsem se s přítelkyní, kterou jsem chtěl vidět i s malou. Ta sice už spala, ale aspoň jsem ji ráno, když vstávala, trošku poňuchňal.

Na zápas jste myslel?

Moc ne. Chtěl jsem se nastavit jako v první lize. Že to je další utkání, co buď vyjde, nebo ne. Může se stát cokoli, ale říkal jsem si, že si to hlavně užiju, budu připravenej, klidnej. Že zbytečně nebudu bláznit, abych klukům neprohrál zápas. Ráno jsem přijel na dobrovolné rozbruslení, chtěl jsem si jít na led, sáhnout na puk a připravit se psychicky i takto.

Stihl jste i sehnat vstupenky pro blízké a kamarády?

Už právě během té cesty domů jsem svolával, kdo by chtěl přijet a nabídl jsem jim tu možnost. Hned se mě na Spartě ptali, kolik si vezmu lístků. Takže jsem toho využil, aby při mé premiéře, ještě tady v O 2 areně před tolika lidma, moje rodina byla. Jsem rád, že se to stihlo domluvit, všichni stihli dorazit a byli u toho.

Jak se dařilo nervozitu držet na uzdě během utkání? Přece jen, v první části jste si ani na puk moc nesáhl.

V hlavě jsem si opakoval, abych se soustředil víc na hru a puk než na věci okolo, kolik je tu diváků, že tu mám rodinu. Byl jsem trpělivý, což je důležité, abych byl připravený na zásah. V hlavě jsem si odpočítával i vteřiny před prvním zákrokem, abych někam zbytečně brzy neskákal. Nastartoval jsem se hlavně do druhé třetiny, kdy toho bylo víc. Byl jsem klidnej.

Jakub Doktor z Olomouce střílí gól Spartě.

A že to na vás opravdu docela létalo.

Olomouc to nechtěla vzdát, pořád je to hokej, stát se může cokoli. Klidně hned po první obdržené brance, kdy jsme měli smůlu, mohli oni zase skórovat. Mám radost, že jsem si vyzkoušel rovnou celkem těžký zápas, kdy se uhrává výsledek na jeden gól. Ještě proti celku, který tak moc hraje do branky a nevzdává se.

První gól ještě řešilo video, jak puk přešel branku, jestli už sudí nepískl. Jak jste to viděl?

Na chvíli jsem puk ztratil, zacouval na čáru a snažil se ji udržet. Když to dali na videu, tak jsem si říkal, jestli jsem tam neotevřel místečko, ale nakonec ne. Držel jsem se, ale nešťastně mi to tam Jani (Lajunen) dotlačil bruslí, jak se zapřel a přetlačil mi nohu u tyče. Puk zaplul za čáru a tím se potvrdilo, že to gól byl. Jinak bych si myslel, že ne. Nebo, že padl až po písknutí.

Chytalo se vám vůbec dobře, když vás tým hned po první části vede 3:0?

Určitě se hraje mnohem líp. Když dostaneme gól, pořád máme vedení, můžeme se ke hře zase vrátit, soustředit se na výkon a jít si za tím. Soupeř samozřejmě nic nezabalí, ale proto je potřeba být přichystaný na každou situaci, aby hned nepřišel druhý gól. To by asi bylo rozhodující. Jsem rád, že se nám to povedlo udržet až do třetí třetiny, kde jsme zase smolně inkasovali. Nejdůležitější ale je, že jsem zvládli konec, který se hodně počítá. Ano, je nádhera vyhrát dvakrát po sobě 8:1, ale to se nebude dít často, jsme na nejvyšší úrovni. Někdy je důležitější vyhrát takhle o gól.

Jakub Krejčík ze Sparty se snaží dorazit puk do branky Olomouce.

Na kolik vás to vyjde? Byl za vámi pokladník Miroslav Forman?

Už před zápasem. Hodil jsem nabídku a ta byla přijata. Přidali se další kluci, abychom se trochu vyburcovali, dali něco do kasy a mohli si to pak užít. Určitě tam něco vložím!

Ještě před třemi lety jste chytal až ve druhé lize za Kobru. A teď jste se takhle vyšvihl.

Jsem tím překvapený, čekal bych jiný tým než Spartu (smích). Ale vrátil jsem se po pěti letech do rodných Litoměřic, které má Sparta pod sebou jako partnerský klub. Cítil jsem se tam dobře a tuším, že díky tomu jsem se sem dostal. Jsem moc rád a budu se snažit, abych ještě nějaký zápas přidal.

Co se teď v extralize jako třicátník usadit natrvalo?

Bylo by to nádherné, ale soustředím se na svoje povinnosti v Litoměřicích, kde jsem doma a cítím se tam dobře. Chtěl bych tam klukům pomoct, protože mi věří a důvěru vnímám. Tím pádem se pak ale dostávám sem, kde dostávám šance. Bylo by super tu pokračovat, ale sezona je dlouhá, nejdůležitější fáze přijde po Vánocích, kdy bude hodně zápasů. Tam se nejvíc rozhoduje. Soustředím se hlavně na Litoměřice, abychom byli nahoře, pak si tady třeba ještě něco chytnu a možná se někdo za rok ozve (smích).