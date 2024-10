Ani se nezapotil. Přesto hrdina Michaljlov vychytal vítězství v Třinci

„Je to super. Hlavně, že mi kluci věřili, když jsem šel do brány studený,“ prohlásil Michajlov, jehož si sparťané při nemoci Jakuba Kováře půjčili z Litoměřic a pro něhož to byl teprve druhý extraligový start.

V polovině nájezdů nahradil Josefa Kořenáře. Kdo o změně rozhodl? „To je jedno, vyšlo to. My jsme rádi za oba gólmany,“ řekl sparťanský trenér Pavel Gross.

„Šel jsem na led z ničeho nic,“ popsal dění na střídačce Michajlov. „Vyrovnali jsme, byl to nějaký čtvrtý nájezd a trenér mi po něm řekl, ať jdu do brány. Vzal jsem si věci, zapnul se a šel.“

Co se mu honilo v hlavou?

„Byl jsem samozřejmě nervózní, ztuhlý, celý zápas jsem stál. Ale jak jsem se zapnul a všichni kluci mě podpořili, říkali mi, ať jsem hlavně v klidu, trpělivý a nebojím se ničeho, tak to ze mě trošku spadlo,“ usmál se třicetiletý brankář.

Dvakrát na něj jel David Cienciala, který už před tím dal gól Kořenářovi.

„Už u toho prvního, když jsem viděl, že jede, tak jsem si říkal, že ho trochu znám. Mihli jsme se v Boleslavi,“ připomněl Michajlov společné působení v mladoboleslavském celku. „Myslel jsem, že zkusí to samé, co před tím – střílet nahoru. Že si bude myslet, že jsem nervózní a půjdu dolů. Dal to po zemi, ale možná to byla výhoda pro ten další nájezd. Ani při něm jsem nešel dolů, ustál jsem ho a on netrefil branku.“

Daniel Kurovský z Třince překonává brankáře Josefa Kořenáře ze Sparty.

Cienciala přiznal, že už vařil z vody. „Čekal jsem na gólmana, co udělá. Dvakrát se to otevřelo, ale ten třetí nájezd jsem měl zvolit něco jiného,“ povzdechl si. „Měl jsem střílet mezi nohy, byl zmrzlý, tam by to nečekal, ale netrefil jsem puk dobře na lapačku, takže nemusel ani nijak zakročit.“

Kořenář dostal od třineckých hokejistů při nájezdech tři góly. Nevyšly mu ani před tím v Brně.

„Kořen je výborný brankář a zvládá všechno,“ chválil Michajlov svého parťáka. „Tady jde spíš o to, že hráči udělají něco navíc a zrovna se jim to podaří. Kořen je výborný brankář i na nájezdy, je to jen shoda náhod, že teď dostal více gólů. V zápase nás držel, domácí měli obrovské šance. I díky němu jsme došli k nájezdům.“

Přesto, Michajlov by nyní mohl být ve Spartě specialistou na nájezdy...

Roman Horák ze Sparty dává ze samostatného nájezdu rozhodující gól proti Třinci.

„Tak to nevím,“ namítl. „Mám povinnosti v Litoměřicích a budu připravený, když bude Sparta potřebovat. Návrat Kováře se blíží, a tak si budu muset počkat. Ale třeba budu specialista o ligu níže.“

Trenér Gross uvedl, že Kovář už lehce trénuje: „Měl těžší onemocnění, ale přijde zpátky.“ Dodal, že Kořenář podává vynikající výkony. „Do konce sezony bude vynikající i na nájezdy.“

A co Michajlov?

„Zítra rozhodneme, jestli se vrátí do Litoměřic, anebo s námi ještě zůstane,“ odpověděl kouč.