Marinčin dal první gól za Třinec. Daňo mu ho tentokrát nesebral

Blízko gólu byl už v prvním kole, kdy Oceláři doma porazili České Budějovice 4:0. Tehdy však jeho střelu tečoval Marko Daňo...



„Tentokrát puk prošel čistě, ale hlavní je vítězství,“ prohlásil Marinčin, který před sezonou přišel z Toronta coby náhrada za svého slovenského krajana Martina Gernáta.

Daňo i tentokrát číhal před brankou, takže se Marinčin zajímal, zda jeho ránu opět netečoval. „Říkal, že ne. Šlo to přímo, takže super. Ale Marko tam stál výborně. Brankář nic neviděl.“

Tomáš Kundrátek hned střelci přivezl kotouč, jelikož si je Martin Marinčin schovává.

„Mám puk za každý gól, který jsem dal. Nechávám si je, nikdy nevíte, co kdy v kariéře bude. Každopádně to jsou pěkné vzpomínky.“ Takže má doma každý kotouč, jímž vstřelil branku?



„To ne, to bych jich měl plný vak. Jen za první gól v každém mužstvu, v němž jsem hrál,“ smál se bek, který odehrál 236 utkání v NHL a dal v nich pět gólů.

V Třinci nastupuje v obranné dvojici s Milanem Douderou. A jak potvrdil, už se v týmu usadil. „Všechno je super. Ve hře ještě mám nějaké zlozvyky z malého hřiště, ze zámoří, ale je to každým zápasem lepší. A celkově to bude od nás všech lepší.“

O jaké zlozvyky jde, neprozradil. „To aby o nich nevěděli soupeři,“ podotkl obránce, který v dosavadních osmi utkáních extraligy dal jeden gól a na tři nahrával.



Bodově už na tom je podobně jako v minulých letech za celou sezonu. Odmítl však, že by startoval svou životní sezonu. „Už jsem měl i více bodů. Navíc se na ty body nijak moc nedívám. Snažím se, abychom vyhrávali. Zajímají mě body do tabulky, protože cíl máme jasný...“



Souboj Třince s Libercem byl reprízou minulých dvou finálových sérii extraligy. „Věděl jsem o tom, to je jasné. Ale nevím, zda to bylo nějak znát. Osobně jsem zápas bral tak, že ho musíme po tom, co jsme neuspěli s Kladnem (3:4 na nájezdy), vyhrát,“ řekl Marinčin.

Oceláři zatím z osmi utkání tři prohráli, leč nebodovali jen v Plzni (2:3).

„Mohli jsme vyhrát více zápasů, ale nevadí. Je to začátek sezony, šlapeme dále. I když se nějaké utkání nevydaří, to následující musíme vyhrát, potvrzovat kvality a být v tabulce nahoře,“ upozornil Marinčin. Třinecké v tomto týdnu čekají tři domácí souboje v řadě. Po Liberci dnes nastoupí proti Karlovým Varům a v neděli proti Zlínu. Vždy v 17.00.

„Trochu jsme po úterku zregenerovali a teď se musíme připravit tak, abychom oba další zápasy vyhráli. Hlavně pro fanoušky, kteří nás minule s Libercem celou dobu tahali. Je super mít je zpět na stadionu,“ pochvaluje si Martin Marinčin.