„Musíme si dávat pozor, aby soupeři zápasy neotáčeli, abychom my byli stále ve vedení,“ připomněl Martin Marinčin, že přišli o vedení 1:0, když se dvakrát trefil hostující Lenc, podruhé v 51. minutě.
Marinčin ale podotkl, že byl v klidu. „Věřili jsme si, byli jsme správně naladěni, soustředili se na naši hru, na střídačce jsme žili, a to byl klíč k vítězství,“ konstatoval.
„Po tom druhém gólu hostí to na střídačce krásně žilo a všichni věřili,“ potvrdil třinecký trenér Zdeněk Moták.
„To naše vedení bylo příjemné, ale ještě zbývalo deset minut, což je spousta času, aby se cokoliv stalo,“ upozornil liberecký útočník Radan Lenc. „Musíme se poučit, protože výhru jsme měli na holi, musíme si to pohlídat.“
Připustil, že Oceláře nakoplo vyrovnání. „Tak to bývá, ale nás to nesmí srazit, i když je stav jakýkoliv a dostaneme gól, tak musíme furt bojovat. Je velká škoda nechat si utkání takto protéct,“ mrzelo Lence.
A neštvala ho prohra o té více, že dal oba góly svého celku?
„Náš úkol je dávat góly, takže jo, štve mě to, ale když nevyhrajeme, tak to štve a je jedno, kdo góly dá,“ odpověděl Radan Lenc.
Martin Marinčin připustil, že obránci se prosadili i pro to, že utkání bylo hodně urputné, se spoustou soubojů.
„Liberec hrál dobře, ale my musíme hru někdy zjednodušit a ty góly... Bylo super, že jsme měli hráče před brankou a jejich brankář neviděl, takže to byla výborná práce od našich útočníků,“ řekl Marinčin.
Měl vůbec čas mířit?
„Ano, viděl jsem. Mišák (Michal Kovařčík) skvěle nahrál a mi se otevřel prostor na střelu. Mířil jsme na volnější stranu a padlo to tam,“ popsal Marinčin vyrovnávací gól.
Oceláři uspěli, byť jim tentokrát vůbec nešly přesilovky. Nevyužili ani 101 vteřin trvající pět na tři, byť ji rozdělila přestávka po první třetině.
„Někdy přesilovky nejdou, ale dnes to nevadilo, protože v naší hře bylo odhodlání,“ řekl Martin Marinčin.
„Trošku byl trabl v tom, že jsme neuspěli v té dlouhé přesilovce pěti pět na tři, ale jinak nemůžete dávat góly ze všech přesilových her. Chodí na ně vyspělí hráči, kteří umějí zakončovat, ale dneska nám to nevyšlo,“ uvedl trenér Moták.
První gól Třineckých vstřelil Marko Daňo, který kvůli zranění nedohrál. „Oč jde nedokážeme říct, protože to sami nevíme,“ řekl Zdeněk Moták. Daňo odjel na vyšetření do nemocnice.