Ševc se měl sbalit a odjet. Neomluvitelné. Mám o extraligu obavy, tvrdí ředitel

Co si o Ševcově výroku myslíte? V posledních dnech se řešil také fyzický konflikt fanoušků Třince s členy týmu Sparty, fanoušků Varů s členy týmu Komety. Odmontované plexisklo, urážky rozhodčích, polévání pivem a mohli bychom pokračovat.

Extraliga je neskutečný produkt, emoce k hokeji patří na ledě i tribunách, ale už to přerostlo únosnou mez. Každý by teď měl začít u sebe, nejen my. Organizace, trenéři, hráči, fanoušci. A musíme v kritických místech zabezpečit posílenou pořadatelskou službu. Není možné každý den řešit novou věc.

Co změníte vy?

Musím se zamyslet, jak k tomu přistoupit. Nejsem zastánce tvrdých exemplárních trestů, razili jsme filosofii, že s kluby mluvíme napřímo, ale kdyby se takhle mělo pokračovat, mám o extraligu obavy. Musíme to zastavit a soustředit se na pozitivní věci. Společnost je teď bohužel taková, že každý má mobil a vydává se všechno ven i bez ověřených faktů. Apeluji i na experty v televizi.

Proč na ně?

Před play off jsme všechny vyzvali, aby nám kdykoliv zavolali. Když se stala chyba rozhodčích v Mladé Boleslavi, že uznali gól po zapískání, potřebovali jsme to zpracovat, chtělo to čas. Jenže ráno jsme se hned z titulků dozvěděli, jak je vše špatně a že se žádá hlava šéfa rozhodčích. Mějme ověřená fakta.

Jak vám ale lidi mají věřit? Apelujete na lidi, ale pak přijde od Ševce jako od zástupce extraligy takový úlet.

Proto má začít každý u sebe. My se taky zamyslíme, jak to dělat lépe. Je neomluvitelné, co se stalo. Hned jsem volal rozhodčím, aby mi řekli, jak to probíhalo. Vůbec nevím, co Ševc dělá po skončení zápasu na střídačce. Nemá tam co dělat. Všechno bude řešit disciplinárka. Musíme to zastavit. Ať má Ševc jakýkoliv pohled a ať je emočně nastavený, jak chce, měl by se raději sbalit a odjet z areny.

Jenže Mladé Boleslavi vadí, že rozhodčí ovlivnili sérii naprosto zásadní chybou minulý týden.

Nás to pořád strašně mrzí a žádná omluva to nedokáže vrátit. Rozhodčí chybovali. Ale vadí mi, když někdo píše, že série by byla 3:0 na zápasy. Pořád zbývalo několik minut do konce, mohlo to dopadnout jakkoliv. Chápu frustraci, jde o zásadní ovlivnění a je blbé, že to tým položí. Když se ale v pondělí budete vracet k tomu, co se stalo ve čtvrtek, nedopadne to dobře.

Jak chcete apelovat na fanoušky?

Ať si hokej užijou, ale neznamená to, že si zaplatí za lístek čtyři stovky a můžou si na stadionu dělat, co chtějí. Musíme vědět, že chyby k hokeji patří. Chyby hráčů i rozhodčích. Nejde jen každého vulgárně napadat. Kdybyste věděli, co mám za telefonáty. Třeba kustodi, co si musí vyslechnout v arenách. V Liberci se chodili za zápas třikrát převlékat, protože je polévali pivem. Fanděte týmu, ale respektujte soupeře.