Nemluvit a udělat to na ledě, velí plzeňský Lang před soubojem s Boleslaví

„Bohužel, v první třetině jsme navázali spíš na výkon z prvního kola v Pardubicích,“ připomněl trenér Miloš Říha plzeňskou úvodní porážku v sezoně 0:4. „Neměli jsme úsilí a drajv, jaké jsme měli mít. Chyběl pohyb, větší agresivita.“

Počítáno i s jarním nepovedeným předkolem play off, prohrála Škoda s Olomoucí už čtyři utkání v řadě. „Teď je nová sezona, minulost neřeším. Máme ještě tři zápasy v základní části na to, abychom bilanci s Olomoucí napravili,“ reagoval mladý útočník Martin Lang, který se posunul do první formace k Mertlovi a Bulířovi.

ONLINE: Plzeň vs. Mladá Boleslav podrobná reportáž od 17:30

Ani tahle změna, stejně jako nasazení uzdravených centrů Kodýtka a Thorella, ale větší produktivitu nepřinesla. Na ledě soupeřů si Plzeň za 120 minut připsala jedinou trefu. „Málo se tlačíme do brány, od začátku akce spíš přehráváme. Kdybychom to zjednodušili, hrnuli to na branku, šli před ní a dali tam nějaký hnusný gól, mohlo by nás to nakopnout. Bohužel, chceme dávat hezké branky a zatím nám to nevychází,“ konstatoval Lang.

Domácí táhl výtečný Krejčí. K asistenci na konci úvodní části přidal v té druhé dva góly a vyhnal z branky gólmana Furcha. „Viděl jsem dva zlomy, kdy jsme se mohli vrátit do zápasu. V poslední minutě první třetiny Kodýtek v přesilovce trefil tyč, pak přišla chyba, brejk a druhý gól. Na začátku druhé části trefil konstrukci pro změnu Bulíř a z protiútoku to bylo 3:0... Nevzdali jsme se, ale za toho stavu a proti tak dobře organizovanému soupeři je na obrat pozdě,“ uznal Říha.

Na velké rozbory čas není. Už dnes čeká Škodu další souboj, v předehrávce 4. kola hostí od 17.30 hodin Mladou Boleslav. „Pořád je začátek sezony. Nesmíme se v tom zbytečně patlat. Řekneme si, co zlepšit, a ve čtvrtek už o tom nesmíme mluvit, ale hlavně to dělat na ledě,“ velel Lang