„To dlouhé období trénování bylo na nervy. Člověk se připravuje na baráž, od které neví, co má vlastně očekávat, bylo to zvláštní,“ netají třicetiletý útočník, jedna ze zatím šesti posil Mountfieldu pro příští sezonu.

Baráž pro vás dopadla dobře, Jihlavě jste nedali šanci. Jak těžká ale byla?

Hodně nervózní byl hlavně první zápas. Předtím jsme měli dlouhou pauzu, bylo těžké se znovu dostat do zápasového tempa a zautomatizovat si některé věci. Zápas nejde nahradit tréninkem.

Asi jste od sezony v Olomouci očekával víc. Co se podle vás nepovedlo?

Začátek byl z naší strany špatný, potom si ale věci sedly a myslím si, že jsme nehráli špatně. Bohužel, po přelomu roku nám hra odešla, nejvíce asi po poslední reprezentační přestávce v únoru. Po ní jsme se už nedokázali dostat do vítězného módu, takže jsme museli měsíc a půl potrénovat a baráž vyhrát.

Ale vám se dařilo, posbíral jste 26 bodů (13+13). Z osobního hlediska panovala spokojenost?

Po nevydařené sezoně v Brně, po které jsem odtamtud odcházel, se mi ta v Olomouci docela vyvedla. Díky ní se mi podařilo získat nabídku Hradce. Líbila se mi a vzhledem k okolnostem jsem za tenhle přestup rád.

Co rozhodlo v prospěch Hradce?

Hodně délka kontraktu. S rodinou jsme si přáli víceletou smlouvu. Syn půjde do školy a chtěli jsme, aby měl prostředí, kde bude delší dobu. Plusem byla taky úspěšnost Mountfieldu v posledních letech. Z těchto důvodů to bylo jednoduché rozhodnutí.

Jak to vůbec máte s hradeckým hokejem, který pro vás bude čtvrtou extraligovou štací?

Já věřím, že naplní to, co si nesu z minulosti. Kdysi dávno jsem v Hradci hrál za mládežnický národní tým a velmi se mi tady dařilo.

Stejně jako v minulém ročníku. Ve vzájemných zápasech jste Hradci jeden gól dal a na další tři přihrál.

V té paradoxně ano, ale v předcházejících letech moc ne. Styl Mountfieldu ostatním týmům moc nevoní.

Martin Kohout se chystá s ostatními hokejisty Olomouce.

Nyní budete na druhé straně, co od toho čekáte?

Líbí se mi způsob hry Hradce. Výhodou je, že kostra týmu bývá většinou stejná a kádr je doplňován jen několika hráči. Navíc se mužstvu v posledních letech daří jak v základní části, tak v play off.

Zájem Hradce prý trval delší dobu.

Nějaké první debaty proběhly už v listopadu. Jednání se chvíli táhla, než se všechny strany domluví, není to hned.

Ve třiceti letech začínáte novou sportovní kapitolu. Ne všechny byly spojené s hokejem. Je o vás známo, že jste se například dlouho věnoval motokrosu.

Těch sportů bylo víc. Pravdou ale je, že nejvíc jsem se věnoval právě motorkám. Moje vášeň stále trvá, stále ho sleduji. Navíc celá moje rodina na motorkách jezdí, i když já se jim snažím vzhledem k mému povolání vyvarovat.

Pomohl vám v něčem motokros v hokeji?

Hodně. Jezdí se jen v létě, kdy v hokeji bývá letní příprava, takže to byla i dobrá průprava právě pro něj, stejně jako v hokeji musíte mít i v motokrosu dobrou fyzičku. Také mi pomohl pro zpevnění zápěstí a předloktí, nikdy jsem je nemusel cvičit. Měl jsem je automaticky posílené, ruka byla na zátěž zvyklá.

Hodně vám prý pomáhalo i rodinné zázemí?

Určitě ano. Rodiče mě vedli k tomu, abych uměl všechny sporty a pak si mohl vybrat. Jsem přesvědčený, že udělali dobře. Motokros mi trošku chybí, ale jsem rád, že můžu hrát hokej na takové úrovni.

Definitivně jste se pro něj rozhodl v sedmnácti, kdy jste se z rodného Rožnova pod Radhoštěm vydal do Karlových Varů. Tam jste si zahrál MHL, která byla tvořena hlavně z ruských týmů. Dobrá zkušenost?

Na jedné straně super, a na druhé to obnášelo to, že jsem si musel zvyknout na trochu něco jiného, často jsem byl bez rodiny. Nemohl jsem na víkend kdykoliv odjet domů.

A po hokejové stránce?

Nápad MHL, kde jsem hrál tři roky, se mi líbil. A když se podívám zpět, tak to bylo super rozhodnutí. Vycházelo i z toho, že rodiče chtěli, abych dostudoval, takže zámoří nepřipadalo v úvahu. Ve Varech skloubit školu a hokej docela šlo. I když jsme hodně cestovali. Díky tomu jsme zažili hodně věcí. Některé byly příjemnější, některé méně.

Na jaké si často vzpomenete?

Toho je spousta a řada z nich není moc publikovatelná.

A ty, které jsou?

Například při prvním zápase s plexisklem mi vyrazili zuby a přišel pan doktor, který vypadal spíše jako z pitevny než ze zubního oddělení. Vytáhl na mě zvláštní nástroje, a tak jsem se radši rozhodl, že s ošetřením počkám až do Česka. Některé věci tam byly hodně jiné než u nás.