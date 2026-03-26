Kohout za postrčení rozhodčího přijde o klíčová utkání, spoléhá na sedmý zápas

Kohout se v samotném závěru čtvrtého utkání série dostal do kontaktu s jedním z čárových rozhodčích bezprostředně poté, co Oceláři při power play Mountfieldu upravili zásluhou gólu Ondřeje Kovařčíka na konečných 4:2.
|
Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii
„V přerušené hře po gólu se snažil dostat do kontaktu s protihráčem, čemuž chtěl rozhodčí zamezit. Aby mohl pokračovat ve svém jednání, úmyslně strčil holí drženou v obou rukou do rozhodčího, který částečně spadl na ledovou plochu,“ uvedl předseda komise Viktor Ujčík v odůvodnění trestu.
Jednatřicetiletý útočník tak vynechá páteční pátý zápas série, ve které vede Třinec 3:1 na utkání a může si tak již zajistit postup do semifinále. Pokud Východočeši dokážou odvrátit možný konec sezony, nebude hrát Kohout ani v neděli.
Disciplinární komise vedle toho udělila pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu libereckému útočníkovi Jaroslavu Vlachovi za nafilmovaný pád ve středečním zápase na ledě Karlových Varů.