Tipsport extraliga 2025/26

Kohout za postrčení rozhodčího přijde o klíčová utkání, spoléhá na sedmý zápas

Autor: ,
  20:09
Hokejový útočník Martin Kohout z Hradce Králové dostal trest na dva zápasy za napadení čárového rozhodčího ve středečním utkání čtvrtfinále play off extraligy proti Třinci. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje informovala o rozhodnutí disciplinární komise na svém webu.

Královehradecký útočník Martin Kohout bojuje u mantinelu s třineckým obráncem Martinem Marinčinem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Kohout se v samotném závěru čtvrtého utkání série dostal do kontaktu s jedním z čárových rozhodčích bezprostředně poté, co Oceláři při power play Mountfieldu upravili zásluhou gólu Ondřeje Kovařčíka na konečných 4:2.

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

„V přerušené hře po gólu se snažil dostat do kontaktu s protihráčem, čemuž chtěl rozhodčí zamezit. Aby mohl pokračovat ve svém jednání, úmyslně strčil holí drženou v obou rukou do rozhodčího, který částečně spadl na ledovou plochu,“ uvedl předseda komise Viktor Ujčík v odůvodnění trestu.

Jednatřicetiletý útočník tak vynechá páteční pátý zápas série, ve které vede Třinec 3:1 na utkání a může si tak již zajistit postup do semifinále. Pokud Východočeši dokážou odvrátit možný konec sezony, nebude hrát Kohout ani v neděli.

Disciplinární komise vedle toho udělila pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu libereckému útočníkovi Jaroslavu Vlachovi za nafilmovaný pád ve středečním zápase na ledě Karlových Varů.

Vstoupit do diskuse

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:2
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:1
Sparta
Liberec
1:2
Karlovy Vary

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy

Sparťané slaví vedení na ledě Plzně.

První mečbol odvrácen. Hokejisté Sparty zvládli zapeklitou misi na ledě Plzně, kde ve čtvrtek večer zvítězili 4:1, což znamená jediné - čtvrtfinálová série extraligy se vrátí do Prahy k šestému...

26. března 2026  17:15,  aktualizováno  20:16

Vzpruha pro Litvínov, Reichel sestoupil na střídačku. Šlégr: On určuje systém hry

Robert Reichel na střídačce Litvínova.

S legendou za zády. Po 380 dnech se trenér Robert Reichel znovu postavil na střídačku hokejistů Litvínova, poprvé ve čtvrtečním testovacím zápase na ledě prvoligových Pirátů Chomutov. Bývalý...

26. března 2026  18:51

Zmařené plány, pak životní forma. Zacha tlačí Boston k nečekanému úspěchu

Pavlu Zachovi přistály po třetí brance pod nohy čepice.

Před olympiádou nadšeně mluvil o vidině zlaté medaile a italském setkání s kamarádkou Lindsey Vonnovou. Jenže se zranil a do Milána vůbec neodletěl. Nucená přestávka Pavlu Zachovi svým způsobem...

26. března 2026  16:40

Dostála těší nálada v Anaheimu. Táhneme za jeden provaz, říká. Budaje si pochvaluje

Lukáš Dostál se raduje z cenného vítězství nad Coloradem.

V počtu odchytaných zápasů a především výher se řadí mezi nejužší špičku NHL. Brankářská jednička Anaheimu Lukáš Dostál hodnotil v rozhovoru šance Ducks konečně prolomit sedmileté čekání na postup do...

26. března 2026  14:35

Boj s nervozitou, pak solidní debut v NHL. Sýkora vsadil na rituál s českým parťákem

Slovák Adam Sýkora při rozbruslení před debutem za New York Rangers.

Dočkal se debutu v nejlepší hokejové lize světa v dresu slavných New York Rangers. Jako devátý Slovák naskočil Adam Sýkora do letošní sezony NHL a v utkání s Torontem (3:4) předvedl solidní výkon....

26. března 2026  12:23

Jihlava je jednou z top adres na hokejové mapě. Fink vyhlíží další baráž o extraligu

Někdejší jihlavský hokejista Patrik Fink

Hokej na profesionální úrovni hrál zhruba do svých 32 let. A soubojů, ve kterých šlo o bytí či nebytí, zažil možná víc než kterýkoliv jiný hráč. Baráž o extraligu si zahrál celkem pětkrát......

26. března 2026  11:05

Zacha rozhodl prodloužení na ledě Buffala, Pastrňák zazářil třemi body

Pavel Zacha (18), Charlie McAvoy (73) a David Pastrňák (88) z Boston Bruins...

Den po domácím nezdaru 2:4 s Torontem hokejisté Bostonu v NHL zabrali a hlavně díky produktivitě českých útočníků Davida Pastrňáka (1+2) a Pavla Zachy (1+1) zvítězili 4:3 po prodloužení na ledě...

26. března 2026  6:45,  aktualizováno  7:41

Nestrašil věřil, Hradci se vítězný gól Třince nezdál. Byly tam fauly, zlobil se kouč

Třinečtí hokejisté se snaží dotlačit kotouč za brankovou čáru.

Důraz Andreje Nestrašila přinesl třineckým hokejistů vítězný gól ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání extraligy. Puk dotlačil do branky u levé tyče, nic na tom nezměnila ani trenérská výzva hostů....

25. března 2026  21:51

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

25. března 2026  21:31

Český podpis v NHL. Gólman Hrabal se domluvil na tříleté smlouvě s Utahem

Český brankář Michael Hrabal.

Brankář Michael Hrabal podepsal v NHL tříletou nováčkovskou smlouvu s Utahem. Kontrakt začne platit od startu sezony 2026/27. Mammoth držitele dvou bronzů z juniorských světových šampionátů zároveň...

25. března 2026  18:32

Ça va. Dobeš zase uchvátil Montreal, má i nový rekord. Byl neskutečný, smekal tým

Jakub Dobeš zastavuje únik Taylora Halla.

Kdo by v Montrealu po tak hrozivém úvodu tušil, co se z domácího zápasu proti Carolině vyloupne. Hosté se už v osmé minutě ujali dvougólového vedení. Klíčovým mužem utkání se ale nestal nikdo z...

25. března 2026  16:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.