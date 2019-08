Soupeři v přípravě z KHL? Pořádný fofr, hodnotí karlovarský Kohout

Mužstvo už potřebuje začít vyhrávat. Vedle herních schopností a činností potřebuje naladit i psychickou pohodu. „Věřím, že brzy bude náš výkon srovnatelný s tím, který chceme předvádět v sezoně,“ věří útočník Martin Kohout. Na hledání speciálních týmů pro přesilovky či oslabení zatím nebyl čas, pod trenéry Pešoutem s Mariškou měli hráči dlouho pořádnou fušku.

Vidíte ve hře zlepšení?

Zápas proti Novosibirsku byl z naší strany určitě nejlepší. Vyrovnali jsme se soupeři pohybem. Dokázali jsme se prosadit, jak jsme potřebovali. Bohužel kvůli jedné chybě jsme zápas prohráli. Pořád jde o přípravu, stále je dost času se zlepšit.

Co přesně jste stihli vnést do hry?

Pořád ještě dost trénujeme. Není to výmluva, ale jedeme ještě dost kondici. Postupně se všechno bude posouvat k herním činnostem. Věřím, že během týdne dvou bude všechno na ledě šlapat.

Přesilovkám se ještě nevěnujete, nebo?

Na přesilovky v přípravě chodí kluci, kteří je hráli loni. Vědí tak, co mají hrát. Ale je pravda, že zatím je netrénujeme.

Proti týmům KHL cítíte, že mají víc natrénováno?

Jsou delší dobu na ledě, ale podle mého to takovou roli nehraje. My jsme schopni se jim vyrovnat pohybem a tempem. Asi mají větší klid v zakončení. Mají jednu šanci a jsou schopni všechno trestat. My na gól potřebujeme víc šancí.

Těší vás hodně, že stíháte rychlostně týmům KHL?

Určitě je to větší fofr než v české extralize. Pro nás super zápasy, vynikající zkušenosti. Proti takovým týmům si v lize nezahrajeme. Bereme si i další věci ze zápasů. Budeme se snažit je přenést do naší hry.

Nejtěžší zápasy v přípravě?

Myslím, že duely proti ruským soupeřům jsou nejlepší zápasy. Jak pro

Suchou přípravu jste měli delší, byla i náročnější?

Příprava byla dobrá, dlouhá. (úsměv) Doufám, že nám vydrží co nejdéle a budeme z ní těžit co nejdelší dobu. V průběhu sezony ji budeme přiživovat a doufám, že nás čeká lepší sezona, ne?

Nebyla zase až příliš dlouhá?

Kratší příprava je vždycky lepší, to je jasné. (smích) Ale myslím si, že letošní příprava byla dobrá. Hodně mířená na sílu, teď už přecházíme do rychlosti. Chceme, aby na ledě všechno šlapalo. Tři týdny do startu sezony nám musí stačit. Potřebujeme sbírat body hned od začátku, ne je honit někde pozdě, jako loni.

Individuální příprava by vám neseděla lépe?

Trénovali jsme hodně dopoledne, takže jsme měli dost času odpoledne pro sebe. A měli jsme tak dost času odpoledne a o víkendech dodělat to, co komu chybělo. Buď s trenérem, nebo úplně sám. Jsem za to rád, být na to sám, asi bych se nepřipravil tak správně. Jsem spíš pro týmovou přípravu, vyhovuje mi.

Využíval jste čas a přidával si?

Nejsem zvyklý mít tolik času, kolik jsme měli po sezoně. Takže já jsem začal asi o měsíc dřív, než začala týmová příprava. Nechodil jsem pak sám do posilovny, ta byla součástí společných tréninků. Hodně jsem pak odpoledne věnoval herním věcem, tenis nebo fotbal.

Musí být hráč na sebe přísný?

Podle mě je teď v Karlových Varech tým, který maká hodně navíc. Až jsem byl docela překvapený. Ale je to dané i tím, že se nám poslední roky nedařilo, a každý ví, že letos musí být výsledky lepší než doposud. Kluci tohle berou vážně a makají na sobě.

Vychází přesvědčení samo z hráčů, nebo někdo musí udávat linku a třeba nutit?

Každý ví, že nic není zadarmo. Je každého věc, jak připravený na startu sezony bude. Jde o jeho zodpovědnost vůči týmu. Myslím, že tady kluci k tomu přistupují výborně. Opravdu se tu každý snaží na sobě makat sám, aby byl schopný podávat co nejlepší výkon.