Chudák brankář! Občas jsme byli jak namalovaní, štval Kehara krach s lídrem

Proč jste vedení 1:0 s Pardubicemi rychle ztratili?

Měli jsme výborný vstup do utkání, náboj, pohyb. Soupeř z toho byl chvílemi zaskočený. Jenže od druhé třetiny jsme prakticky nevylezli z obranného pásma, nedokázali jsme dostávat kotouče z naší zóny. To nás stálo tři branky. Pak už si to Pardubice zkušeně hlídaly.

Věřili jste si na ně? Nedávno jste složili tehdejšího lídra Vítkovice.

Nejsme žádní specialisté na první celky, potřebujeme získat tři body, ať je to kdokoli. Škoda, že nepřišla nějaká přesilovka, mohli bychom si díky ní trochu pomoct.

V čem vězel váš výpadek?

To jsou malé věci, detaily. Jednou se puk nevyhodí z pásma, když je potřeba, neprostřídáme se, jsme na ledě dlouho, soupeř naopak prostřídá, protože má střídačku blíž. Pak se to nabaluje jako sněhová koule. A to flow, momentum získává soupeř. Někde se puk blbě odrazí, dostává vás to víc a víc pod deku a hrozně těžko se z toho zvedá.

Přitom vás famózními zákroky držel brankář Adam Brízgala.

Podal fenomenální výkon, smekám, neskutečný! Mrzí mě, že jsme tam byli občas jak namalovaní, protože chudák kluk ze sebe vydal duši.

Jsou Pardubice hlavní adept na titul?

Tohle moc neřeším, zajímáme se o naše body, ať hrajeme proti komukoli. A v první třetině bylo vidět, že můžeme hrát s každým. Otázka je, jestli nás soupeř podcenil nepodcenil, to nikdo neví.

Odstup na konkurenty nemáte velký, dává vám to optimismus?

Jsme na dostřel. Hrozně rád bych, aby o nás soupeři věděli. Rozhodně nic nevzdáváme, máme dost ještě zápasů. Věříme, že to urveme.

Už v pátek hrajete na ledě předposledních Karlových Varů. Jedna z klíčových bitev?

Nebál bych se říct, že to je tradiční soupeř co se týče různých baráží a podobně. Musíme navázat na první třetinu s Pardubicemi, pak věřím, že je dokážeme porazit. A nejen je, ale kohokoli. Pak by naděje byla.