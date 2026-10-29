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Tipsport extraliga 2026/27

Uzdravený Kaut burcuje: Musíme zahodit ega a makat zase pro tým

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  10:06
Pardubický autor gólu Martin Kaut se raduje z trefy do sítě Sparty v šestém...

Pardubický autor gólu Martin Kaut se raduje z trefy do sítě Sparty v šestém zápase semifinálové série. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

První pořádný zápis do životopisu má za sebou taky Martin Kaut. Premiérový...
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Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Martina Kauta.
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V minulé sezoně odehrál po zranění kolena a následné operaci jen 17 zápasů v základní části. Zlaté play off však křídelník hokejového Dynama Martin Kaut zvládl prakticky celé až na druhé finálové utkání s Třincem, kdy si odpykával trest za faul na Oceláře Kubiesu, a následně dokonce reprezentoval Česko na mistrovství světa

Jenže v létě zlobivé koleno Kautovi vystavilo stopku znovu; do extraligového zápřahu se zapojil až v úterý v zápase s Litvínovem, v němž jeho Pardubice prohýřily náskok 2:0 z úvodní části a padly 2:3.

„Je dost možné, že jsem minulý rok návrat uspěchal snad o měsíc a půl,“ přemítal Kaut po porážce s litvínovskou Vervou. „Celou sezonu jsem se pak necítil dobře. Ale předtím ta operace byla náročnější, teď to byl v uvozovkách jenom meniskus. Možná i proto je nyní můj dojem lepší,“ pokračoval 27letý forvard, který s ohledem na předchozí zkušenost upravil i trénink v posilovně nebo regeneraci.

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Proti Litvínovu kroužil na ledě ve čtvrtém útoku po boku Lauka, dalšího nedávného rekonvalescenta, a Poulíčka. Strávil na něm lehce pod 11 minut, na přesilovku se coby vyhlášený kanonýr s tvrdou střelou zatím nedostal.

„Pár šancí jsme měli, naše lajna myslím hrála dobře. Ale na puku si ještě nejsem tolik jistý. Každý další zápas mi pomůže, abych si věřil tak jako před zraněním,“ uvedl Kaut.

Handicap vnímal zejména v tom, že Dynamo při hektickém programu často drželo jen dobrovolné tréninky, kde si kloudně nemohl vyzkoušet například svoji stabilitu v osobních soubojích nebo přecházení protihráče jeden na jednoho.

„Tahle utkání před repre pauzou (kromě Litvínova ještě páteční klání v Karlových Varech a nedělní doma proti Mladé Boleslavi — od 18, resp. 15 hodin) pro mě budou na rozjezd. Po ní už bych si přál, aby to bylo takové jako dřív,“ sdělil Kaut.

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Ztráta dvoubrankového vedení v mači s Litvínovem ho štvala.

„Druhé třetiny jsou od začátku ročníku problémem našeho mužstva. Nevyhráváme je, porážíme se tam sami,“ komentoval prostřední část, kdy si Dynamo nechalo vyrovnat krátce přes sirénou. Pak inkasovalo rozhodující gól hned v první minutě závěrečné třetiny a vinou toho padlo už potřetí v řadě; v tabulce je přesto nadále druhé za suverénním Třincem.

„Předtím jsem se na ty prohrané zápasy z poslední doby díval i shora a není to ono. Musíme zahodit ega a hrát pro tým, tak jako v době, kdy jsme měli osm výher za sebou,“ podotkl Kaut. „Je třeba větší bojovnost. Víme, že kvalitu máme, ale extraliga je tak náročná a vyrovnaná, že jenom šikovnost nestačí.“

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 15 12 1 1 1 62:34 39
2. HC Dynamo PardubicePardubice 15 9 1 1 4 56:41 30
3. Rytíři KladnoKladno 15 6 3 2 4 44:41 26
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 15 8 0 2 5 43:40 26
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 15 7 2 0 6 36:27 25
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 2 1 6 40:38 23
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 6 0 4 4 38:36 22
8. HC Kometa BrnoKometa 15 4 3 3 5 40:41 21
9. HC Verva LitvínovLitvínov 15 6 1 1 7 34:39 21
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 3 5 1 6 34:35 20
11. HC Sparta PrahaSparta 15 5 1 2 7 38:39 19
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 4 2 1 8 34:49 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 14 3 1 2 8 34:47 13
14. HC OlomoucOlomouc 15 2 1 2 10 26:52 10
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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