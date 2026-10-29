Uzdravený Kaut burcuje: Musíme zahodit ega a makat zase pro tým

Jenže v létě zlobivé koleno Kautovi vystavilo stopku znovu; do extraligového zápřahu se zapojil až v úterý v zápase s Litvínovem, v němž jeho Pardubice prohýřily náskok 2:0 z úvodní části a padly 2:3.
„Je dost možné, že jsem minulý rok návrat uspěchal snad o měsíc a půl,“ přemítal Kaut po porážce s litvínovskou Vervou. „Celou sezonu jsem se pak necítil dobře. Ale předtím ta operace byla náročnější, teď to byl v uvozovkách jenom meniskus. Možná i proto je nyní můj dojem lepší,“ pokračoval 27letý forvard, který s ohledem na předchozí zkušenost upravil i trénink v posilovně nebo regeneraci.
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Proti Litvínovu kroužil na ledě ve čtvrtém útoku po boku Lauka, dalšího nedávného rekonvalescenta, a Poulíčka. Strávil na něm lehce pod 11 minut, na přesilovku se coby vyhlášený kanonýr s tvrdou střelou zatím nedostal.
„Pár šancí jsme měli, naše lajna myslím hrála dobře. Ale na puku si ještě nejsem tolik jistý. Každý další zápas mi pomůže, abych si věřil tak jako před zraněním,“ uvedl Kaut.
Handicap vnímal zejména v tom, že Dynamo při hektickém programu často drželo jen dobrovolné tréninky, kde si kloudně nemohl vyzkoušet například svoji stabilitu v osobních soubojích nebo přecházení protihráče jeden na jednoho.
„Tahle utkání před repre pauzou (kromě Litvínova ještě páteční klání v Karlových Varech a nedělní doma proti Mladé Boleslavi — od 18, resp. 15 hodin) pro mě budou na rozjezd. Po ní už bych si přál, aby to bylo takové jako dřív,“ sdělil Kaut.
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Ztráta dvoubrankového vedení v mači s Litvínovem ho štvala.
„Druhé třetiny jsou od začátku ročníku problémem našeho mužstva. Nevyhráváme je, porážíme se tam sami,“ komentoval prostřední část, kdy si Dynamo nechalo vyrovnat krátce přes sirénou. Pak inkasovalo rozhodující gól hned v první minutě závěrečné třetiny a vinou toho padlo už potřetí v řadě; v tabulce je přesto nadále druhé za suverénním Třincem.
„Předtím jsem se na ty prohrané zápasy z poslední doby díval i shora a není to ono. Musíme zahodit ega a hrát pro tým, tak jako v době, kdy jsme měli osm výher za sebou,“ podotkl Kaut. „Je třeba větší bojovnost. Víme, že kvalitu máme, ale extraliga je tak náročná a vyrovnaná, že jenom šikovnost nestačí.“