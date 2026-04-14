Kaut si odhlásil sociální sítě: Občas se to přehání. A sedmý zápas? Co víc si přát

Poprvé v sérii se zapsal mezi střelce. Minutu a devětatřicet vteřin před koncem první třetiny, krátce po vyloučení Michaela Špačka, coby člen elitního přesilovkového komanda, kde nahradil Miguëla Tourignyho.
Ukázalo se, že trenérský štáb kolem Filipa Pešána měl při drobné rošádě šťastnou ruku.
Kaut se ocitl nehlídaný na levém kruhu, popojel si ještě o kousek blíž brance soupeře a nenápadnou ranou i s trochou štěstí našel mezírku mezi betony Jakuba Kováře.
V tu chvíli Pardubice držely vedení 1:0, na postupové vítězství ale nakonec nedosáhly. „Musíme hrát celých šedesát minut, ne jen část zápasu,“ litoval hostující střelec.
Jak koušete porážku?
Těžce, ale všichni jsme věděli, že nepůjde o snadnou sérii. Na souboj Pardubic se Spartou se čekalo devatenáct let. Je to vyrovnané semifinále, které si Game 7 zaslouží. Co víc si jako hokejisté můžeme přát?
Takže hlavu už máte nastavenou na středu?
Určitě! Utkání skončilo, bohužel jsme to nezvládli, ale už s tím nic nezmůžeme. Zregenerujeme, necháme odpočinout i hlavu. Máme před sebou nejdůležitější zápas sezony.
V O2 areně se hra přelévala. Chvíli jste měli navrch vy, chvíli zase soupeř. Čím to?
To bude těmi góly. Na konci první třetiny jsme se ujali vedení, Sparta pak rychle otočila skóre a byla lepší. S druhými třetinami máme problémy celou sezonu, úplně nám nevychází. V té třetí jsme měli více ze hry, ale v závěru už se nám nepodařilo srovnat.
Filip Chlapík obstaral rozdílovou trefu zrovna v pasáži utkání, kdy jste spíš tlačili.
Udělali jsme chybu při střídání, Chlápa ujel a situaci dobře zakončil. Zkrátka drobnost, další z malých detailů, které rozhodují v play off. Musíme si na to dát pozor.
Vítězná branka sparťanského kapitána Filipa Chlapíka:
— Tipsport extraliga (@telhcz) April 13, 2026
Tři góly padly v přesilovce. Dáváte si na disciplínu ještě větší pozor než obvykle?
Nikdo nechce faulovat a oslabit tým, ale občas se to stane. Každý může chybovat, my hráči i rozhodčí. Jsme lidi, ne roboti, určitě jim nic za zlé nemám. Sparta dala jeden gól z přesilovky, my si pomohli dvěma, při hře pět na pět nám to tam nepadlo. Za stavu 1:0 měl Koště (Jan Košťálek) šanci, jeli jsme čtyři na dva. Mohli jsme odskočit, zápas se mohl vyvíjet úplně jinak... Ale na to se nehraje.
Michael Špaček krátce před vaším gólem fauloval vysokou hokejkou Johna Ludviga, střídačka se domáhala kontroly u videa a udělení vyššího trestu. Jak jste situaci viděl?
Popravdě moc ne, protože jsem byl zrovna na ledě a šel po puku. Nevím, jestli tam byla vysoká hůl, nebo nebyla, ani zpětně jsem zákrok nezkoumal. Už je to za námi, rozhodčí to tak vyhodnotili. A stejně jsme z té přesilovky dali gól. Jelo se dál, pak už to nebylo téma.
Semifinále se v posledních dnech vyhrotilo i mimo led.
Já se snažím soustředit sám na sebe, ale tu atmosféru nejde úplně nevnímat. Občas se to trochu přehání, ale patří to k tomu.
Takže si veškerý okolní humbuk nepouštíte k tělu?
Mám odhlášené sociální sítě, Facebook i X. Něco se ke mně dostane, třeba když si volám s rodiči, kteří mi něco řeknou. Taková je dnešní sociální doba. Všechno se hodně řeší, zvlášť teď v semifinále. Je zbytečné se tím zaobírat, přemýšlet nad tím. Vyhrocené to ale bude vždycky.
Berete jako velkou výhodu, že sedmý duel odehrajete doma?
Je to úplně jedno. Každý půjde na krev. Ale fanoušci nám určitě hodně pomůžou, budeme se snažit odehrát nejlepší zápas v sezoně.