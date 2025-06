„Bylo to pro mě strašně náročné. Pro hokejistu není nic horšího než pouze sledovat rozhodující momenty z tribuny a vědět, že do nich nemůže zasáhnout. Mrzelo mě to hodně, ale snažil jsem se být hlavně psychickou podporou, proto jsem byl pořád s týmem,“ ohlížel se Kaut v rozhovoru pro klubový web za možná nejhoršími chvílemi kariéry.

Od června už se zapojil do letní přípravy a potí se se spoluhráči v posilovně, pochopitelně však ve velmi omezeném režimu.

„Jedu teď sedmý týden od operace, takže stále rehabilituji, ale pomalu začínám cvičit. V příštích měsících musíme koleno co nejvíc rozhýbat, abych ho mohl propnout do původního stavu. Zatím mě to nepustí,“ popsal Kaut.

Podle odhadů by mohl do extraligy naskočit někdy kolem Vánoc, do té doby však bude muset Kaut zamakat také na psychice.

„Potřebuju občas z hlavy dostat pocit, že něco nejde nebo že mě něco bolí,“ přiznal. „Mentální stránka je velmi důležitá, mám teď vlastně úplně jiný program než ostatní spoluhráči,“ dodal Kaut.

V uplynulé sezoně měl být jednou z hlavních zbraní Dynama. Hráč s možná nejlepší střelou v lize však zvládl odehrát pouze 48 zápasů (19+21) a dost možná přišel o pozici na mistrovství světa a šanci ještě naposledy zabojovat o NHL. Začíná se tak plně soustřeďovat na nastávající roli lídra Pardubic, za které by měl hrát až do roku 2034.

„Neřekl bych, že jsem nějakým lídrem v kabině, spíš na ledě. Ostatní nechávám na starších, i když já teda taky každým rokem stárnu,“ usmíval se Kaut. „Loni byl velkou část sezony zraněný kapitán Lukáš Sedlák, takže jsem v šatně fakt asi docela dost mluvil, nebojím se toho, ale snažím se soustředit hlavně na své výkony v zápasech,“ dodal Kaut.

V říjnu oslaví 26. narozeniny, po návratu ze zámoří bude v Dynamu začínat třetí rok.