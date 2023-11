Vítězný gól Spartě by zvedl každého, říká pardubický útoční Kaut

V elitní formaci nakonec aktuálně hnízdí Robert Říčka, další pravák, který dal tři přesilovkové góly v uplynulých dvou zápasech a Kauta odsunul „až“ do třetí formace.

Ta bude zdá se fungovat taky.

Alespoň to platilo v úterním zápase se Spartou, ve kterém se Kaut znovu prosadil, další tři body potom nastřádal parťák na křídle David Cienciala za gól a dvě asistence.

„Sedlo nám to. Říkali jsme si s klukama před zápasem, že pokaždé když půjdeme na led, tak týmu pomůžeme. Buď v obraně, nebo v útoku. Mrzí mě, jak jsem na konci utkání fauloval (Kaut šest minut před koncem u mantinelu bez hokejky zezadu srazil soupeře na led a dostal dvě minuty), ale tým naštěstí oslabení zvládl,“ ulevilo se Kautovi.

A spoluhráči mu jistě odpustili. Jeho zmíněná trefa z úvodu třetí třetiny byla totiž vítězná. Dynamo díky tomu porazilo Spartu v divokém extraligovém šlágru 4:3.

„Nechci říct, že jsem ten gól potřeboval, ale asi každému by zvedl sebevědomí. Navíc vítězný proti Spartě,“ usmíval se Kaut.

Na pravé křídlo dostal do jízdy přesnou přihrávku právě od Ciencialy a pověsil puk za Kořenáře.

Martin Kaut se raduje z vítězného gólu v duelu proti Spartě.

„Činel je skvělý hokejista, má super přehled a věděl jsem, že mě dokáže najít. Přihrávkou někomu pod hokejkou, nebo žabičkou, takže jsem byl jenom připravený střílet,“ chválil Kaut spoluhráče.

Kdo ale byl tím třetím v jejich formaci? Další obrovské plus pro už tak nařachané Dynamo. Složité zranění vyléčil centr Adam Musil, do hry se zapojil téměř po dvou měsících, do extraligy pak letos naskočil vůbec poprvé. Ale v utkání se Spartou to bylo to poslední, co by vás napadlo. „O Adamovi celá liga ví, že je to neuvěřitelný dříč. Suprový do obrany i do útoku, máme hodně podobný styl hry,“ porovnával Kaut.

Mladší z bratrů Musilů přinesl obrovskou energii, srážel se, mohl dát klidně i gól...

„Moc jsem si užíval být opět v kabině a na ledě. Nad tím zápasovým mankem jsem vůbec nepřemýšlel. Jsem zpátky a už není prostor na výmluvy, abych nepředváděl výkony, které dokážu,“ byl na sebe přísný Musil v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

V pátek s týmem naskočí na ledě Olomouce (od 18 hodin), v neděli ve Vítkovicích (17 hodin) a pak extraligu čeká letošní první reprezentační přestávka kvůli Karjale.