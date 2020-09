Brankáře jsem rychlou střelou asi překvapil, říká Kaut o vítězné trefě

V jednašedesáté minutě v prodloužení nakopl motory a po rychlém průjezdu na levém křídle překonal Dominika Frodla prudkým švihem. Zařídil tak dvoubodovou výhru 3:2.

„V prodloužení je to vždycky pade na pade,“ přemítal Martin Kaut po zápase. „Viděl jsem, že pode mnou jede bek, šel jsem tedy jeden na jednoho. Snažil jsem se co nejvíc bruslit a pak jsem rychle vystřelil, což Frodlíka asi překvapilo a padlo to tam,“ dodal.

Kautovo zařazení do předposlední brázdy nebylo jedinou změnou, kterou si trenéři Dynama pro první domácí představení nachystali. Do branky se tentokrát od začátku postavil Pavel Kantor a mimo sestavu zůstal pardubický „Big Z“ z Ruska Stěpan Zacharčuk, jenž potřebuje dohnat špatnou fyzičku. A všechny impulzy pomohly. Dynamo předvádělo úplně jiný hokej než v prvním kole v Liberci (vysoká prohra 1:7).

„Řekli jsme si, co všechno bylo špatně, koukli jsme se na video a před Plzní jsme si ujasnili, že musíme hlavně dobře začít,“ popisoval Kaut dění v kabině po debaklu. Dobrý začátek se Pardubicím skutečně povedl, hned ve třetí minutě se dorážkou po střele Jakuba Nakládala prosadil útočník Lukáš Anděl.

„Ve druhé části jsme pak na chvíli přestali hrát, ale třetí už zase byla bojovná. A v prodloužení se štěstí přiklonilo k nám,“ byl rád Kaut. „I kdyby se však prohrálo, tak nesmíme propadnout žádné panice, jde o druhé kolo,“ prokázal mladý forvard nastavení hlavy ze zámořských soutěží s tím, že dva body do tabulky se podle něj určitě hodí.

V čem však Dynamo musí do příštích zápasů přidat, jsou přesilovky. Proti Plzni jich odmítlo hned sedm, z toho jednu skoro minutu dlouhou pět na tři.

„Přesilovky se nám pořád nedaří, ale byly o mnoho lepší než v Liberci. Početní výhody však rozhodují zápasy, kdybychom nějakou využili, mohlo to být úplně jinak,“ uvědomoval si Kaut.

Příští duel na Východočechy čeká v pátek v Olomouci. Za současné situace nejen v České republice je to ale pořádně dlouhá doba. Vzhledem k denním koronavirovým přírůstkům je možné, že se utkání odehraje bez lidí. Nebo vůbec.

„Abych pravdu řekl, tak o tom slyším poprvé. Moc na to nekoukám, to není naše věc. Musíme se soustředit na hokej a buď budeme hrát před fanoušky, nebo bez fanoušků,“ odmítá Kaut spekulace.

Lidé zatím na hokej i další sporty mohou, včera odpoledne však jednala vláda o dalších opatřeních proti šíření koronaviru, takže je dost možné, že ve chvíli, kdy dočítáte tento článek, je už všechno zase úplně jinak.