Sparta? Asi to bude nejpikantnější souboj play off, tuší třinecký Jandus

Právě ze Sparty, byť od minulé sezony působil ve finském Kärpätu Oulu, do Třince loni v prosinci přišel, když se Ocelářům vinou zranění rozpadla obrana.

„Asi to bude nejpikantnější souboj play off. Co víc říct? Podle jmen má Sparta silný tým, ale rozhoduje se na ledě,“ komentoval Martin Jandus čtvrtfinálového protivníka.

Co na Spartu platí?

Trošku jsem z toho vypadl, dvě sezony jsem tady nebyl. Asi obecné věci – bojovat, hrát jednoduše, každý si musí plnit svojí úlohu, jít postupně.

Sparťany určitě dobře znáte...

Víc než polovinu kluků, hrál jsem s nimi několik sezon po sobě.

Napsali jste si?

Ne, ne, nebyl čas. Ani nevím, jestli něco proběhne. Oni se budou chystat na nás, my na ně. Uvidíme se na ledě.

Jak vzpomínáte na čtvrtfinále z roku 2023, kdy jste byl v sestavě Sparty a s Třincem jste prohráli 2:4 na zápasy?

Nic moc. Ukázala se síla třineckého týmu. Ta mentální síla tady je, kluci v tom umějí chodit, jsou spolu dlouho, mají za sebou tituly. Tehdy se to ukázalo. Uvidíme, jak to bude teď.

Když Oceláři v minulých třech sezonách přešli v play off přes Spartu, vždy získali titul. Dokážete odhadnout, jak velkou mají sparťané motivaci zastavit Třinec?

Ve Spartě je motivace pokaždé, ať je soupeř jakýkoliv. Mají za sebou skvělé výsledky v základní části, na každého by se chystali stejně.

Je Sparta jiná než byla za vašeho působení?

Co se týče jmen, mají top hráče na každé pozici. Špičkových osm beků, útočníky… Podle jmen mají skvělý mančaft, ale ukáže se na ledě. V play off se může stát cokoliv.

Brankáře jste nejmenoval, takže tam je slabina?

(Smál se). Ne, ne. Koukal jsem, že oba (Jakub Kovář a Josef Kořenář) mají skvělou sezonu. Pepa snad svou nejlepší. Ani tam slabinu určitě nemají.

Vaše dvojče, bratr Tomáš hraje play off první ligy se Vsetínem. Nevsadili jste se, kdo dojde dál?

Bavili jsme se, že pro oba by bylo výborné, aby sezona byla co nejdelší. Vsetínští k tomu mají skvěle našlápnuto, už jsou v semifinále. Snad to spolu budeme táhnout dál. Jezdil jsem tam i na zápasy, z Třince to je něco přes hodinu.