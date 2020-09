V pátek by měl nakráčet do televizního studia a rozebírat úvodní kolo hokejové extraligy. V neděli po více než třech letech by zase měl spolukomentovat mač z Pardubic, tak jak to Martin Hosták, než vzal angažmá ve Zlíně, dělával 17 roků. „Vracím se do starých kolejí, obohacený o to, co jsem prožil a co se naučil,“ říká Hosták, který byl koncem července spolumajiteli zlínského klubu odvolán z pozice generálního manažera.