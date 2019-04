Heřman před další bitvou s Kladnem: Doma musíme být ve všem rychlejší

První čtvrtinu dvanáctikolového klání o extraligu mají za sebou. Hokejisté Motoru si už vyzkoušeli souboje se všemi soupeři a jejich výsledky zatím nejsou oslnivé. Po třech zápasech jsou se ziskem dvou bodů na posledním místě čtyřčlenné tabulky. Prohráli v Pardubicících, doma přetlačili na nájezdy Chomutov a v úterý podlehli Kladnu.

A právě Kladno přijede dnes vpodvečer do budějovické Budvar arény, aby ho v neděli vystřídaly Pardubice. „Nesmíme si týmy nad námi nechat utéct,“ ví útočník Jihočechů Martin Heřman.

Co vám první čtvrtina ukázala?

Ukázala nám nejvíc ten fakt, že extraligové týmy tolik nedominují oproti minulým barážím.

Ale Pardubice vyhrály všechny tři duely a mají devět bodů...

My vlastně měli stejný začátek jako předloni. Tenkrát jsme u nich taky začínali a my se nedostali v první části z vlastní třetiny, jak nás mleli. Nakonec jsme tam díky dvěma šťastným gólům vyhráli. Teď to bylo naopak. Pardubice daly šťastného góla v první minutě a pak čekaly, hrály zezadu na brejky, využívaly našich chyb a my byli aktivnější a agresivnější, ale bohužel... Týmy jsou to zkušené, umí si to pohlídat a využít šance, které mají. To je také ten největší rozdíl oproti první lize. Stačí jim pár šancí a dají z toho góly, na které my se nadřeme.

Ještě k těm Pardubicím. Jsou první, mají devět bodů. Hraje se už jen o druhé místo?

Ještě je to otevřené. Samozřejmě Pardubicím pomohl začátek. Vyhrály tři zápasy. Pro psychiku týmu je důležité, že se chytily. Ale co si pamatuju, tak dřív, tuším, Slavie taky vyhrála první tři zápasy a pak to nakonec neudělala. Ještě je před námi devět kol. Musí se vyhrávat všechno. Pardubice jsou odskočený, mají náskok a to je pro ně asi ta jediná výhoda, která z toho teď pramení.

Překvapily vás tím?

Mě ano. Tým měl špatnou sezonu, problémy všelijaký. Od Vánoc ale všichni věděli, že baráž hrát budou, a soustředili se na to. Měli i soustředění a evidentně se připravili dobře.

ONLINE České Budějovice - Kladno (od 17:30)

Říkáte, že nedominují. Jak moc jsou pro vás extraligové týmy hratelné?

Pro nás ty zápasy s extraligou byly lepší než s Kladnem. Ten poslední jsme odehráli vyloženě špatně. Máme za sebou všechny tři soupeře a víme, že se všema se dá hrát.

Jen si asi vytvořit více šancí, víc se dostávat do zakončení...

V těch prvních dvou zápasech jsme měli šancí dost. V tom třetím ne. Tam jsme neměli nic. Ze všech aspektů to bylo špatný. S extraligou jsme si vytvořili spoustu šancí, ale nic. V tom je právě ten rozdíl. My potřebujeme na jeden gól pět šancí. Oni dokážou ze dvou jeden dát.

Zmínil jste poslední zápas na Kladně, kde jste prohráli 0:2. Co v něm bylo špatně?

Měli nůž na krku. Kdyby ten zápas nevyhráli, měli by to hodně těžké. Vlítli na nás, nic nám nedali zadarmo a ve všem byli lepší. Měli strašně moc času a my jsme byli všude pozdě. Doma musíme být ve všem rychlejší a nedat jim čas a prostor na rozehrávku. Dlouhýma nahrávkama nás vždycky přehráli a to je špatně. Musíme dostat jejich beky pod větší tlak, aby dělali chyby.

Kladno má dvě velké osobnosti Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance. Jsou znát?

Určitě. Jsou to lídři, kteří toho mají spoustu za sebou. Je to veliká pomoc na ledě a ještě větší v kabině. Věděli jsme o tom, připravovali jsme se na to, ale nedokázali jsme ubránit jejich přesilovky.

To by teď chtělo. Dá se tenhle víkend a dva domácí zápasy označit, když ne za klíčový, tak za velmi důležitý?

Určitě. V obou zápasech musíme bodovat a nenechat si utéct týmy, které jsou těsně před námi. Pro nás by možná bylo výhodnější, kdyby se Pardubice osamostatnily na čele a my si to dali ve třech o to druhé místo. Ale hlavně se v první řadě musíme snažit sami. A víc než posledně na Kladně.