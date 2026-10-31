Úder hlavou a stopka na dva zápasy. Havelka pyká za bitku s Hollandem

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na svém webu.
Havelka se s Hollandem popral již v 10. minutě, kdy se rozhodl „mstít“ za zákrok kanadského obránce na hlavní hvězdu litvínovského týmu Ondřeje Kašeho. Rozhodčí Josef Barek a Lukáš Květoň oba hráče vyloučili na 5 minut.
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Předseda disciplinární komise Radim Bičánek dnes Havelkovi zastavil činnost za jeho chování poté, co oba hráči upadli na led. „Havelka byl v daném okamžiku nad protihráčem ležícím na ledě a z této pozice vedl zřetelný pohyb vlastní hlavou směrem dolů proti oblasti hlavy soupeře,“ uvedl Bičánek.
Podívejte se na bitku Havelky s Hollandem:
Havelkovi přitížilo, že v této sezoně dostal již trest na tři zápasy za napadení rozhodčího. Trenér Robert Reichel jej nyní nebude moct využít v nedělním utkání proti Spartě a v prvním duelu po reprezentační přestávce proti Českým Budějovicím.