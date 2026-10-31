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Tipsport extraliga 2026/27

Úder hlavou a stopka na dva zápasy. Havelka pyká za bitku s Hollandem

Autor: ,
  20:08

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Litvínov, 30. 10. 2026, Litvínov - Vítkovice, hokejová extraliga. Bitka Martin Havelka Litvínov versus Rhett Holland Vítkovice. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise extraligy trest na dva zápasy za úder hlavou při bitce s Rhettem Hollandem z Vítkovic. Osmadvacetiletý hráč navrch zaplatí pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu.

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na svém webu.

Havelka se s Hollandem popral již v 10. minutě, kdy se rozhodl „mstít“ za zákrok kanadského obránce na hlavní hvězdu litvínovského týmu Ondřeje Kašeho. Rozhodčí Josef Barek a Lukáš Květoň oba hráče vyloučili na 5 minut.

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Předseda disciplinární komise Radim Bičánek dnes Havelkovi zastavil činnost za jeho chování poté, co oba hráči upadli na led. „Havelka byl v daném okamžiku nad protihráčem ležícím na ledě a z této pozice vedl zřetelný pohyb vlastní hlavou směrem dolů proti oblasti hlavy soupeře,“ uvedl Bičánek.

Podívejte se na bitku Havelky s Hollandem:

Havelkovi přitížilo, že v této sezoně dostal již trest na tři zápasy za napadení rozhodčího. Trenér Robert Reichel jej nyní nebude moct využít v nedělním utkání proti Spartě a v prvním duelu po reprezentační přestávce proti Českým Budějovicím.

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2. HC Dynamo PardubicePardubice 16 10 1 1 4 60:43 33
3. Rytíři KladnoKladno 16 7 3 2 4 48:43 29
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 16 8 0 2 6 43:44 26
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 2 0 7 38:31 25
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 2 1 6 40:38 23
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 16 4 5 1 6 38:37 23
8. HC Sparta PrahaSparta 16 6 1 2 7 42:40 22
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 15 6 0 4 5 40:40 22
10. HC Kometa BrnoKometa 15 4 3 3 5 40:41 21
11. HC Verva LitvínovLitvínov 16 6 1 1 8 36:42 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 4 2 1 9 35:53 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 4 1 2 8 37:49 16
14. HC OlomoucOlomouc 16 3 1 2 10 30:52 13
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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