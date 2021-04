Děda ho strašil před házenou. Gernát však válí na ledě a sní o NHL

Slavného dědečka poslechl. Tedy částečně.

Házenkář z něj nevyrostl. Nezvolil si ale zcela bezpečnou sportovní profesi. Z vnuka se stal hokejista, který se v Třinci vypracoval mezi nejlepší obránce extraligy.

„Mám radost, když pomůžu gólem nebo asistencí,“ říká Gernát. S bilancí 13+28 je teprve třetím bekem, který od rozdělení Československa v základní části extraligy nasbíral přes čtyřicet bodů. „Teď už ale nejde o individuality, body se v play off neřeší.“

I v něm ale slovenský bek dokazuje svou důležitost.

Je nejvytěžovanějším borcem posledních extraligových šampionů, také v semifinále proti Mladé Boleslavi hraje přesilovky i oslabení. Ve středu Gernátův tým zvítězil na ledě Středočechů 3:1 a v sérii vede 2:1. „Chce hrozně uspět, na jeho hře to je vidět,“ chválí ho kouč Ocelářů Václav Varaďa.

V Třinci se šušká, že by Gernát klidně mohl napodobit bývalou klubovou ikonu a krajana Ľubomíra Sekeráše, který z extraligy vystřelil až do NHL. V současném rozložení hokejových sil by to byl ojedinělý posun. „Pořád je můj sen si zahrát v NHL aspoň zápas,“ líčí sedmadvacetiletý Gernát. „Je to ale i o vztazích a lidech. S těmi z Ameriky jsem trochu v kontaktu už byl, ale karty se vyloží na stůl až po sezoně.“

Nebyla by to pro něj první výprava do zámoří. Už jako kluk nezapřel sportovní geny. Po rodičích zdědil i slušné parametry, měří 193 centimetrů a dlouhé paže umí v soubojích náležitě využít, vyštrachá kdejaký puk.

Jako Chára? Zapomeňte!

I proto ho před deseti lety draftoval Edmonton. V kanadské juniorce sbíral dost bodů, zajímavé statistiky měl i v AHL. „Jenže přišel trenér, který po mně chtěl, abych se bil a hrál tvrdě,“ vzpomíná Gernát.

Nedivte se. Dlouhán ze Slovenska? Každému v Americe hned v mysli naskočí Zdeno Chára. „On je výškově i váhově ještě jinde, navíc je spíš typ na černou práci, já se snažím hrát víc s pukem,“ přibližuje Gernát. „Dokáže podpořit ofenzivu, beru ho skoro jako útočníka,“ říká třinecký centr Michael Špaček.

„Jsem ale vděčný, že jsem se v Americe naučil hrát také defenzivněji,“ připomene Gernát. I přes těžkosti měl před šesti lety blízko k NHL. Edmonton bez vidiny play off dohrával sezonu a mladý Slovák očekával povýšení. „Jenže jsem si přetrhl vazy v koleně, což mě vyřadilo na deset měsíců,“ mrzí Gernáta.

Při rehabilitacích se potkával s Connorem McDavidem, ale zatímco ten záhy vyletěl mezi největší hokejové hvězdy, Gernáta čekal návrat do Evropy. Hrál ve Spartě, doma na Slovensku i v Lausanne. Před třemi lety doputoval do Třince, kde kariéru zase nakopl. Předloni přispěl k titulu, pořád se zlepšuje. „To je můj cíl. A když budu mít možnost a bude to dávat smysl, chci se posouvat dál,“ naznačuje produktivní bek.

Po konci extraligové šichty už s ním počítají ve slovenské reprezentaci. Že by přece jen napodobil zesnulého dědečka a stal se dalším rodinným příslušníkem s medailí ze světového šampionátu?

Ne, to je asi až příliš odvážný plán. Sen o NHL je reálnější. „A udělám pro to všechno,“ velí Gernát.