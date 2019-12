Brňané se často dostávali do přečíslení, štve třineckého Gernáta

„Brňané se dostávali do přečíslení,“ řekl třinecký obránce Martin Gernát. „Přitom v kabině jsme si říkali, že tak budou hrát. Dneska z toho dali tři góly, čtvrtý v přesilovce.“

Vy jste se prosadili jen jednou...

Ten náš gól nás trochu nakopl. Na konci první třetiny jsme se zlepšili, jenže ve druhé jsme dostali dva góly a ten třetí nás asi zlomil. Potom jsme tu ztrátu dotahovali těžce. Šance jsme měli, ale nevyužili je.



Vychytal vás Vejmelka, nebo jste špatně stříleli?

Brankář je určitě podržel, ale my si na těch šancích musíme dát více záležet, abychom to zakončení zlepšili a puk dotlačili do brány.



Do brněnské sestavy se po dvou měsících vrátil střelec Mueller. Jak se brání takový šikovný pravák?

Je velmi dobře sehraný se Zaťovičem, chemie mezi nimi funguje. Kolikrát do toho jdou naslepo. Známe jejich ofenzivní sílu, a to i na přesilových hrách, kdy se Brno snaží hrát na Muellerovu střelu. Je to těžké, ale snažili jsme se to zvládnout.

Právě v početní převaze vám Mueller gól dal. K tomu si připsal asistenci.

Přesně, ale ani jsem nesledoval, kdo jejich góly dával.



Proti Brnu jste odehráli první duel, v němž vám chyběl trenér Václav Varaďa, který je s reprezentační dvacítkou. Jaké to je?

Minulý rok jsme byli v téže situaci. Trenér Varaďa, když odcházel, tak nám řekl, co máme dělat a hrát. Nejsme tady první týden. Snažíme se hrát náš hokej. Věřím, že do dalšího zápasu se dáme do kupy a bude to lepší.