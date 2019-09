Já a střelec? Jde spíše o náhodu, smál se třinecký útočník Doudera

„Moc jsme potřebovali vyhrát, zabrat,“ řekl Milan Doudera. „Věděli jsme, že Olomouc bodovala zatím v každém zápase, že to budeme mít nesmírně těžké. Je to houževnatý soupeře, nic nedá zadarmo. Důležité je, že jsme uspěli a dali i nějaké branky.“

Váš gól na začátku druhé třetiny, jimž jste otočil stav na 2:1, asi olomouckého brankáře Konráda zaskočil. Bylo to tak?

Hlavně jsem se snažil dostat puk na bránu. Myslím, že Konrád neviděl přes bránící hráče a to tomu gólu hodně pomohlo.

Letos jste už dal tři branky. Stává se z vás střelec?

To bych neřekl (směje se). Jde spíše o náhodu, že se to takhle sešlo. Hlavně, že jsme vyhráli, protože začátek jsme neměli moc dobrý. Sice jsme nehráli špatně, ale body jsme vlastní vinou nesbírali. Když budeme hrát takhle a celých šedesát minut, budeme vyhrávat.

Ale i tentokrát to ke konci bylo drama, když Irgl v 55. minutě při hře hostů bez brankáře snížil na 5:3...

No co si budeme povídat, trošku nám zatrnulo. Dostali jsme dva rychlé góly, ale naštěstí jsme to uhlídali.

Takže ty předešlé ztracené koncovky byly dostatečným varováním?

Nemůžeme hazardovat, protože začátek sezony je nesmírně důležitý a pak se body těžce honí. Navíc máme tak těžký los, protože nyní hrajeme prakticky obden. Síly hodně rychle ubývají, takže z těch zápasů musíme vytěžit co nejvíce.

Svůj druhý gól jste dal do prázdné branky, ale moc nechybělo, abyste dal i třetí branku, když jste ke konci najížděl do dobré střelecké pozice. Co chybělo?

Naštěstí mi Jirka Polanský dal puk špatně. Jinak bych platil do kasy. Ušetřil mi nějaké peníze (směje se).

Odehrál jste čtyřstý extraligový zápas. Věděl jste o tom?

Ne, vůbec. Ale chci každý zápas vyhrát a takže tak...