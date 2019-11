Na fyzickou hru parametry mám, tak s ní začnu, hlásí po návratu Dočekal

„My sice velké hráče máme, ale ne všichni dokážou tělo důrazně používat. Je to i o nás trenérech, abychom je do toho tlačili. Martin je fyzicky hodně zdatný, slibujeme si od něho dohrávání soubojů,“ řekl brněnský kouč Petr Fiala.

Staronovou posilu nasadí už do dnešního zápasu ve Vítkovicích. Dočekalovým návratem reaguje Kometa na sérii porážek, kterou protáhla po velmi špatné první třetině a prohře 4:5 ve středu ve Zlíně. „Musí být od začátku připraveni všichni hráči. Ve Zlíně nebyli. Věříme, že i rozšíření konkurence v sestavě pomůže tým probudit,“ dodal Fiala.

12 zápasů odehrál Martin Dočekal za Spartu. Dal jeden gól a připsal si tři asistence.

Dočekal se mu po konci ve Spartě hlásil ve čtvrtek na tréninku. Přiznal, že ačkoliv o ukončení pražského angažmá během nedávného zápasu Sparty proti Kometě nevěděl, porážka „jeho“ barev se mu nesledovala lehce. „Byly v tom smíšené pocity,“ uvedl.

O tom, že se bude hlásit znovu v Brně, se dozvěděl v úterý. „Svoji situaci jsem řešil, protože jsem poslední čtyři zápasy nehrál. Nevěděl jsem, proč jsem ztratil důvěru. Trenér Krupp mi k tomu ale nic neřekl. Objevily se nějaké nabídky, které jsem samozřejmě zavrhl, a chtěl jsem se poprat o místo ve Spartě, pak ale zavolal pan Zábranský a domluvili jsme se rychle,“ vyložil třebíčský odchovanec.

Vítkovice - Kometa Brno Sledujte od 17.30 hodin online.

Krátké působení mimo Kometu bere Dočekal jako poučení do další kariéry. „Doufám, že to byla taková výchovná facka,“ neskrývá. Uvědomuje si, že třeba Hynkovi Zohornovi v minulosti pomohla a z hostování se do Komety vrátil jako vyměněný.

„Kdyby mi to pomohlo jako tehdy jemu, tak jen dobře. Spartu jsem v létě vzal proto, že šlo o hostování, ze kterého bych se mohl vrátit do Komety. Teď na to budu od spoluhráčů poslouchat narážky, dost jich už padlo, ale to jsem slýchal i v Praze, to je v pohodě. Vracím se domů, jsme čtvrtí v tabulce, bodová ztráta není velká. Jdu sem zamakat, abych klukům co nejvíc pomohl,“ řekl.