Slovák Bakoš si po čtyřech letech zahraje extraligu. Dohodl se s Třincem

„Získáváme zkušeného útočníka, jehož dovednosti jsou na vysoké úrovni. Přál bych Martinovi, aby se mu u nás dařilo a pomohl týmu v těžké závěrečné fázi sezony,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Třince Jan Peterek.

Po dobu olympijských her budou Oceláři postrádat další slovenské útočníky Marka Daňa a Miloše Romana a také obránce Martina Marinčina, v českém kádru jsou z třineckého týmu zadáci Tomáš Kundrátek a David Musil.

Soči, za které Bakoš odehrál v této sezoně 36 zápasů a zaznamenal devět branek a sedm asistencí, je v tabulce Západní konference KHL jedenácté s propastnou ztrátou 13 bodů na osmé Dinamo Minsk.

„Nad návratem jsme s rodinou přemýšleli už dlouho. V KHL se možná nedohraje základní část, takže když o mě Oceláři projevili zájem, perfektně to do sebe zapadlo. Třinec leží kousek od Slovenska, má skvělé zázemí, výborný tým, nádhernou moderní halu a skvělé fanoušky,“ řekl Bakoš.

V české extralize hrál v letech 2014 až 2016 a po zisku titulu, který zajistil vítěznou trefou v prodloužení šestého finále na ledě Sparty, se vydal na rok do KHL do čínského Kunlunu. Potom se vrátil do týmu Bílých Tygrů ještě pro sezonu 2017/18.

V tuzemské nejvyšší soutěži má na kontě 176 zápasů a 114 bodů za 52 branek a 62 asistencí. V roce 2018 měl zamířit do Brna, ale nakonec po uzavření kontraktu s Kometou se upsal na rok Bostonu v NHL a z angažmá sešlo.

V sestavě Ocelářů nebude účastník minulých olympijských her v Pchjongčchangu a dvou mistrovství světa mít na dresu své oblíbené číslo 83.

„V Třinci ho nosíval Martin Adamský. A já se rozhodl, že si vyberu jiné číslo. Myslím, že Oceláři už svojí třiaosmdesátku mají a zaslouženě jenom jednu,“ prohlásil Bakoš a vybral si číslo 63. „Je to ročník narození mého táty, který mě k hokeji přivedl,“ dodal útočník, který v KHL sehrál celkem 279 zápasů včetně play off a nasbíral 142 bodů (71+71).