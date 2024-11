Dnes je derby? Tak si ho konečně zahraji, těší se plzeňský Nenonen

Škodovku posílil finský forvard před dvěma týdny, když přišel jako náhrada za Tima Söderlunda, a dnešní derby s karlovarskou Energií pro něj bude teprve třetím utkáním v modrobílém dresu. Dvaatřicetiletý rodák z Jämsänkoski celou dosavadní kariéru působil výhradně ve finské lize, pouze v minulé sezoně si vyzkoušel i švédskou nejvyšší soutěž.

Jak se zrodil váš přestup na západ Čech?

Už v létě jsem se poohlížel po novém angažmá v Evropě a ve hře bylo Finsko, Švédsko, Německo, ale i Česko. Poté jsem na měsíc a půl využil nabídku z TPS Turku, se kterým jsem se už dříve připravoval. Když se smlouva blížila ke konci, ozvala se Plzeň, což byla pro mne po působení na severu Evropy nová výzva. Jsem za ni rád, zatím se mi tady moc líbí.

Konzultoval jste novou štaci s někým z Finů, kteří v Plzni dříve působili?

Vlastně až po podpisu smlouvy jsem si volal s Aleksi Laaksem, který tady hrál v minulé sezoně. Jsme dobří kamarádi, Aleksi mi řekl o Plzni samé pozitivní věci a potvrdil moje rozhodnutí.

Hned v prvním utkání jste zapsal gólovou asistenci, byl to ideální start?

Když se vyhrává, tak je samozřejmě všechno snazší. Je dobře, že se mi povedlo hned ze začátku k tomu přispět, a doufám, že budeme nadále sbírat body. Po mém příchodu už měl tým na kontě nějaké vyhrané zápasy a v kabině i na ledě byla cítit uvolněnější atmosféra.

Pozorujete nějaký podstatný rozdíl mezi finskou a českou ligou?

Jsou to hodně podobné soutěže, ale oproti finské lize, kde působí hodně mladých hráčů, je tady vidět větší zkušenost. Člověk si nemůže tolik dovolit a musí být stále ve střehu.

Na kontě máte deset startů za reprezentaci. Nemůže vám zahraniční angažmá uškodit tím, že nebudete trenérům tolik na očích jako v domácí soutěži?

Dnes už hraje v Česku hodně finských hráčů. Jedná se o velice kvalitní soutěž a myslím, že reprezentační trenéři českou ligu pozorně sledují. Nějak se k tomu neupínám, ale pokud přijde pozvánka, určitě se bránit nebudu (úsměv).

V Plzni máte smlouvu jen do konce roku, co bude pak?

Momentálně ještě nevím, co bude dál. V hokeji není nic předem jisté, ale pokud se mi bude dařit, tak bych určitě rád svoje působení v Plzni prodloužil.

Jak se těšíte na dnešní derby proti Karlovým Varům?

Dnes je derby? To jsem opravdu nevěděl, ale teď už si to budu pamatovat (smích). Tyto zápasy znám z Tampere mezi Ilvesem a Tapparou, ale osobně jsem do nich nezasáhl. Takže si ho dneska konečně zahraji.