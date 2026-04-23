Tipsport extraliga 2025/26

Spadlo ze mě prokletí, slavil Daňo. Nájezdy jsou loterie, chtěli jsme využít momentum

Jiří Seidl
  9:20
Jeho první gól v play off přišel pro hokejové Oceláře Třinec v nejlepší možnou chvíli. Útočník Marko Daňo v čase 75:51 po přihrávce Mariana Adámka střelou do odkryté branky rozhodl třetí finálové utkání extraligy. Třinečtí porazili Pardubice 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2. Čtvrté utkání opět ve Werk Areně hokejisté odehrají ve čtvrtek od 17.00.
Třinecký Marko Daňo překonává v prodloužení pardubického brankáře Romana Willa. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinečtí hokejisté slaví výhru ve třetím finálovém utkání s Pardubicemi.
Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.
Andrej Nestrašil posílá do pardubické brány vyrovnávací gól na 4:4.
Třinečtí hokejisté se radují z vyrovnání na 4:4.
17 fotografií

Co pro Marka Daňa znamená první trefa v letošní vyřazovací části, byť kvůli zranění vynechal čtvrtfinále s Hradcem Králové?

„Už ve třetí třetině chytil Will mou střelu na brankové čáře. Věřil jsem, že se mi tam ještě něco odrazí a budu moct mužstvu pomoci,“ odpovídal Marko Daňo.

„Nakonec z toho byl vítězný gól. Spadlo ze mně nějaké prokletí a teď se to snad bude dál sypat, abych byl svými góly pro mužstvo přínosem.“

Stejně jako v semifinále s Karlovými Vary jste i tentokrát otočili stav utkání 1:4. Čím to bylo?
Snažili jsme se více tlačit do brány a získat nějaké to momentum. Šli jsme si za výhrou. Každý odvedl kus práce a Káca měl na konci skvělý zákrok. Je to neskutečná euforie. Věřím, že nám vítězství dodá sílu do dalších zápasů. Ve čtvrtek to musíme potvrdit.

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Budete mít dost sil?
Na regeneraci bude málo času, ale většinou to bývá tak, že po vyhraném zápase lépe regenerujete. Věřím, že to zvládneme a do dalšího zápasu naskočíme tak, jak jsme dnes končili. A na domácím ledě, kde máme úžasné fanoušky, to zvládneme.

Věděli jste, že vašemu třetímu gólu, který dal Tomáš Kundrátek, zřejmě předcházel ofsajd?
Kundrc (Tomáš Kundrátek se snažil udržet brusli na modré čáře – pozn. red.) má dlouhé nože. Věděli jsme, že je to těsné. Zkoumat takovou hraniční situaci je náročné. Navíc, když Pardubičtí mohli jít do čtyř. Zřejmě nechtěli riskovat a věřili, že vedení 4:3 už ubrání, ale naštěstí jsme závěr zvládli a vyrovnali. Po tom se ukázala naše síla a byli jsme odměněni.

Andrej Nestrašil posílá do pardubické brány vyrovnávací gól na 4:4.

V prodloužení jste dál hráli nátlakově. Nájezdy jste nechtěli?
Měli jsme momentum na naší straně a chtěli ho využít, protože nájezdy jsou loterie. Pardubičtí na ně mají šikovné hráče, proto je dobře, že jsme rozhodli už v prodloužení. Ve čtvrtek můžeme zabojovat o vyrovnání série.

Zmínil jste skvělý zákrok brankáře Ondřeje Kacetla, který v prodloužení lapačkou chytil střelu Romana Červenky do odkryté branky. Viděl jste ho?
Viděl a trpěl jsem u toho. Byl to zákrok zápasu, pochválil jsem ho v kabině. Doufám, že mu budeme pomáhat více, že budeme lépe bránit, aby nemusel takové zákroky vytahovat.

Třinec snížil z ofsajdu, proč si Pešán nevzal výzvu? Nechtěl jsem riskovat, říkal

V čem je síla týmu, že umíte zápasy otáčet v jejich závěrech a v letošním play off jste uspěli ve všech šesti prodlouženích?
Máme zápasy odmakané a tým má velkou zkušenost. Máme toho hodně za sebou a všichni víme, že naděje umírá poslední, že se nám už hodněkrát vyplatilo bojovat do poslední sekundy. Výkonem ve třetí třetině jsme si za výhrou šli a v prodloužení jsme měli hodně šancí. Nakonec přišla skvělá přihrávka od Maja (Adámka), a tu jsem proměnil.

V utkání bylo opět plno šarvátek, ale přesto, neřekli jste si po divokém závěru druhého utkání v Pardubicích, že budete emoce krotit?
Je to finále, snažíme se... Jsou tam náročné souboje, musíme si dávat pozor na vyloučení, ale jedno jsem tam dnes měl. Do dalšího zápasu si musíme dát pozor, protože v přesilovkách jsou velmi silní. Dnešek už ale musíme hodit za hlavu a jít do dalšího utkání s tím, že máme šanci vyrovnat sérii.

V jednu chvíli, když jste chtěl jít do šarvátky s Tomášem Dvořákem, vás zalehli hned dva rozhodčí...
Byl to takový UFC takedown (přenesení boje na zem – pozn. red.), úsměvný moment. Věřím, že v dalším zápase se toho vyvarují (usmívá se).

Necítil jste křivdu?
Byl jsem překvapený, že oba skočili po mně a žádný po hráči z Pardubic (směje se). Ale to je jejich práce a člověk to respektuje. Je to v pohodě.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Baráž

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:1
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Vladař s Philadelphií míří za postupem, Dostál se radoval na ledě Edmontonu

Owen Tippett slaví gól ve třetím utkání série proti Pittsburghu s českým...

Třetí start v letošním play off NHL, třetí výhra. Gólman Daniel Vladař přispěl k výhře 5:2 nad Pittsburghem, Philadelphia vede v série už 3:0 na zápasy. Naopak srovnáno na 1:1 je mezi Edmontonem a...

23. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  8:37

Jihlava v baráži povstala. Ujčík: Budeme se rvát dál a děj se vůle boží!

Jihlavský útočník Tomáš Jiránek slaví gól do litvínovské brány.

Minimálně ještě jeden barážový tanec... Úleva se odkládá, hokejový Litvínov v baráži o extraligu poprvé zakopl a Jihlava přerušila černou sedmnáctizápasovou sérii porážek prvoligistů - středeční...

23. dubna 2026  8:20

POHLED: Potkají se Pasta a Lord Stanley? Střelci Bruins se tenčí šance na vítězství

Premium
David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Čas kvapí naprosto nemilosrdně, což se ukazuje rovněž na příběhu Davida Pastrňáka. Ještě nedávno zcela bezstarostný „lucky boy“ se stal dvojnásobným tátou, za měsíc oslaví třicetiny. V NHL dokončuje...

23. dubna 2026

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

22. dubna 2026  22:30

Třinec snížil z ofsajdu, proč si Pešán nevzal výzvu? Nechtěl jsem riskovat, říkal

Pardubický trenér Filip Pešán během třetího finálového utkání extraligy.

Hned bylo jasné, že šlo o těsnou situaci. Potvrdily to i první opakované záběry, avšak hokejisté Pardubic si trenérskou výzvu nevzali. A tentokrát nejspíše měli. Třinecký obránce Tomáš Kundrátek...

22. dubna 2026  22:19

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

22. dubna 2026  17:30,  aktualizováno  21:53

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

22. dubna 2026  21:52

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Olomoucký trenér Jan Tomajko

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

21. dubna 2026  10:29,  aktualizováno  22. 4. 21:02

Jihlava - Litvínov 4:2. Domácí odmítli konec, prvním vítězstvím prodlužují sérii

Jihlavští hokejisté slaví gól v utkání s Litvínovem.

Hokejisté Jihlavy porazili ve čtvrtém utkání baráže o extraligu Litvínov 4:2, stav série hrané na čtyři vítězství snížili na 1:3 a udrželi se ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Výraznou zásluhu na...

22. dubna 2026,  aktualizováno  20:14

Řípa. Gól. Osmnáctka začala MS cennou výhrou, v prodloužení udolala Američany

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Čeští hokejisté do 18 let na úvod mistrovství světa v Bratislavě přehráli výběr Spojených států 3:2 v prodloužení. V čase 64:48 dokonal obrat z 1:2 Dominik Řípa. Svěřenci kouče Jana Tomajka vedli...

22. dubna 2026  19:25

Kuriózní gól. Brankář Buffala si nadával, inkasoval po obloučku z poloviny hřiště

Ukko-Pekka Luukkonen, gólman Buffala, se rozcvičuje před duelem s Ottawou.

Nestačil se divit. Brankář Buffala Ukko-Pekka Luukkonen zažil v hokejové NHL nešťastný večer, když pustil za záda nahození bostonského útočníka Morgana Geekieho z poloviny hřiště. Kromě toho...

22. dubna 2026  16:27

Hadamczik vyzývá extraligu ke změnám, ta tvrdí: Jednání vyhrocuje, my jsme otevření

Prezident svazu Alois Hadamczik vystupuje na tiskové konferenci, kritizuje...

Téma, které se řeší už několik let, na konci sezony opět ožívá. Jak s hokejovou baráží? Měl by se systém případného postupu a sestupu mezi dvěma nejvyššími soutěžemi změnit? Prezident svazu Alois...

22. dubna 2026  16:02

