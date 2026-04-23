Spadlo ze mě prokletí, slavil Daňo. Nájezdy jsou loterie, chtěli jsme využít momentum

Co pro Marka Daňa znamená první trefa v letošní vyřazovací části, byť kvůli zranění vynechal čtvrtfinále s Hradcem Králové?
„Už ve třetí třetině chytil Will mou střelu na brankové čáře. Věřil jsem, že se mi tam ještě něco odrazí a budu moct mužstvu pomoci,“ odpovídal Marko Daňo.
„Nakonec z toho byl vítězný gól. Spadlo ze mně nějaké prokletí a teď se to snad bude dál sypat, abych byl svými góly pro mužstvo přínosem.“
Stejně jako v semifinále s Karlovými Vary jste i tentokrát otočili stav utkání 1:4. Čím to bylo?
Snažili jsme se více tlačit do brány a získat nějaké to momentum. Šli jsme si za výhrou. Každý odvedl kus práce a Káca měl na konci skvělý zákrok. Je to neskutečná euforie. Věřím, že nám vítězství dodá sílu do dalších zápasů. Ve čtvrtek to musíme potvrdit.
Budete mít dost sil?
Na regeneraci bude málo času, ale většinou to bývá tak, že po vyhraném zápase lépe regenerujete. Věřím, že to zvládneme a do dalšího zápasu naskočíme tak, jak jsme dnes končili. A na domácím ledě, kde máme úžasné fanoušky, to zvládneme.
Věděli jste, že vašemu třetímu gólu, který dal Tomáš Kundrátek, zřejmě předcházel ofsajd?
Kundrc (Tomáš Kundrátek se snažil udržet brusli na modré čáře – pozn. red.) má dlouhé nože. Věděli jsme, že je to těsné. Zkoumat takovou hraniční situaci je náročné. Navíc, když Pardubičtí mohli jít do čtyř. Zřejmě nechtěli riskovat a věřili, že vedení 4:3 už ubrání, ale naštěstí jsme závěr zvládli a vyrovnali. Po tom se ukázala naše síla a byli jsme odměněni.
V prodloužení jste dál hráli nátlakově. Nájezdy jste nechtěli?
Měli jsme momentum na naší straně a chtěli ho využít, protože nájezdy jsou loterie. Pardubičtí na ně mají šikovné hráče, proto je dobře, že jsme rozhodli už v prodloužení. Ve čtvrtek můžeme zabojovat o vyrovnání série.
Zmínil jste skvělý zákrok brankáře Ondřeje Kacetla, který v prodloužení lapačkou chytil střelu Romana Červenky do odkryté branky. Viděl jste ho?
Viděl a trpěl jsem u toho. Byl to zákrok zápasu, pochválil jsem ho v kabině. Doufám, že mu budeme pomáhat více, že budeme lépe bránit, aby nemusel takové zákroky vytahovat.
V čem je síla týmu, že umíte zápasy otáčet v jejich závěrech a v letošním play off jste uspěli ve všech šesti prodlouženích?
Máme zápasy odmakané a tým má velkou zkušenost. Máme toho hodně za sebou a všichni víme, že naděje umírá poslední, že se nám už hodněkrát vyplatilo bojovat do poslední sekundy. Výkonem ve třetí třetině jsme si za výhrou šli a v prodloužení jsme měli hodně šancí. Nakonec přišla skvělá přihrávka od Maja (Adámka), a tu jsem proměnil.
V utkání bylo opět plno šarvátek, ale přesto, neřekli jste si po divokém závěru druhého utkání v Pardubicích, že budete emoce krotit?
Je to finále, snažíme se... Jsou tam náročné souboje, musíme si dávat pozor na vyloučení, ale jedno jsem tam dnes měl. Do dalšího zápasu si musíme dát pozor, protože v přesilovkách jsou velmi silní. Dnešek už ale musíme hodit za hlavu a jít do dalšího utkání s tím, že máme šanci vyrovnat sérii.
V jednu chvíli, když jste chtěl jít do šarvátky s Tomášem Dvořákem, vás zalehli hned dva rozhodčí...
Byl to takový UFC takedown (přenesení boje na zem – pozn. red.), úsměvný moment. Věřím, že v dalším zápase se toho vyvarují (usmívá se).
Necítil jste křivdu?
Byl jsem překvapený, že oba skočili po mně a žádný po hráči z Pardubic (směje se). Ale to je jejich práce a člověk to respektuje. Je to v pohodě.