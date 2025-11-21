Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost

Prohráli jste popáté v řadě. Jak se s tím srovnat?
Taková je momentální situace, my se s tím musíme vyrovnat. Spolu vyhráváme, spolu prohráváme. Potřebujeme vyhrát třeba škaredý zápas, i kdyby to mělo být 1:0, a od toho se odrazit. Na čele tabulky jsme měli velký náskok, ten už se ale zmenšil. Pořád si hrajeme s pukem. My se ale potřebujeme vrátit k jednoduchým věcem a hrát ze zabezpečené obrany, prostě to, co nás zdobilo v minulosti. A nějaké góly jistě dáme.
V závěru derby jste Vítkovice zatlačili. Co chybělo k brance?
Tlačili jsme se za gólem celou třetinu, hráli jsme dobře, ale asi to tak mělo být. Vyrovnat se nám nepovedlo. Ovšem takhle bychom měli hrát celých šedesát minut. Věřím, že příště to tak bude.
Jste po pěti porážkách v řadě naštvaní?
Naštvanost? Ne. Jen si každý musíme vstoupit do svědomí, jestli naše rozhodnutí na ledě jsou správná. A určitě se pobavíme, jak se zlepšit.
Vy se vracíte do zápasového rytmu po zranění. Jak se cítíte?
Dva zápasy byly náročné, teď už jsem se cítil dobře. Člověk na ledě buduje sebedůvěru a věřím, že v dalších zápasech budu svojí hrou přínosem a otočíme to.
Odrazilo se to se štěstím, oddechl si střelec Zdráhal
Když odpovídal po zápase na otázky, měl vítkovický forvard Patrik Zdráhal vykřičený hlas.
„Jo, trochu jsem si zařval,“ přiznal Zdráhal, jehož šťastná branka ze 45. minuty byla vítězným gólem. On sám po střele nejprve sklesle svěsil ramena, když se puk po jeho střele odrazil od horní tyčky. Vzápětí mu ale ruce vyletěly ke stropu haly. Puk totiž putoval od tyče do zad brankáře Marka Mazance, od nichž se znovu odrazil, tentokrát až za brankovou čáru – i přes gólmanovu snahu vyškrábnout jej holí.
„V obranném pásmu předvedl Marek Kalus výbornou práci, puk se dostal (přes Marka Hrivíka – pozn. aut.) ke mně. Já trefil břevno, ale se štěstím se to odrazilo,“ radoval se Zdráhal.
Radost měl o to větší, neboť v sezoně se střelecky trápí. „Moc mi to nepadá,“ uznal Patrik Zdráhal. „Vím, jak to s mojí produktivitou vypadá. Snažím se však týmu pomáhat jinak. Samozřejmě ale za každý gól jsem moc rád.“
Nadšení byli i vítkovičtí fanoušci. Derby sledovalo v ochozech bezmála deset tisíc lidí. „Makali jsme na sto procent, naplno jsme předváděli naši hru. Bojovat před tolika diváky je paráda, moc si toho vážíme,“ děkoval Zdráhal.