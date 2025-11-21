Tipsport extraliga 2025/26

Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost

Pavel Grossmann
  8:37
Už na konci čtvrté minuty se třinečtí Oceláři v Ostravě zásluhou Marka Daňa dostali do vedení. S Vítkovicemi ovšem v předehrávce 24. kola extraligy prohráli 2:3. „Chtěli vyhrát víc než my. Po tom gólu Vítkovičtí přebrali iniciativu, naše nedůslednosti v obraně potrestali góly a my se neuměli vrátit do naší hry,“ hledal Daňo příčiny porážky.
Třinecký Daňo propasíroval kotouč za záda Hrachoviny.

Třinecký Daňo propasíroval kotouč za záda Hrachoviny. | foto: ČTK

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.
Vítkovický brankář Hrachovina v akci.
Vítkovický Patrik Demel stíhá Andreje Nestrašila.
Hráči Třince se radují z gólu do vítkovické branky.
6 fotografií

Prohráli jste popáté v řadě. Jak se s tím srovnat?
Taková je momentální situace, my se s tím musíme vyrovnat. Spolu vyhráváme, spolu prohráváme. Potřebujeme vyhrát třeba škaredý zápas, i kdyby to mělo být 1:0, a od toho se odrazit. Na čele tabulky jsme měli velký náskok, ten už se ale zmenšil. Pořád si hrajeme s pukem. My se ale potřebujeme vrátit k jednoduchým věcem a hrát ze zabezpečené obrany, prostě to, co nás zdobilo v minulosti. A nějaké góly jistě dáme.

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

V závěru derby jste Vítkovice zatlačili. Co chybělo k brance?
Tlačili jsme se za gólem celou třetinu, hráli jsme dobře, ale asi to tak mělo být. Vyrovnat se nám nepovedlo. Ovšem takhle bychom měli hrát celých šedesát minut. Věřím, že příště to tak bude.

Jste po pěti porážkách v řadě naštvaní?
Naštvanost? Ne. Jen si každý musíme vstoupit do svědomí, jestli naše rozhodnutí na ledě jsou správná. A určitě se pobavíme, jak se zlepšit.

Vy se vracíte do zápasového rytmu po zranění. Jak se cítíte?
Dva zápasy byly náročné, teď už jsem se cítil dobře. Člověk na ledě buduje sebedůvěru a věřím, že v dalších zápasech budu svojí hrou přínosem a otočíme to.

Odrazilo se to se štěstím, oddechl si střelec Zdráhal

Když odpovídal po zápase na otázky, měl vítkovický forvard Patrik Zdráhal vykřičený hlas.

„Jo, trochu jsem si zařval,“ přiznal Zdráhal, jehož šťastná branka ze 45. minuty byla vítězným gólem. On sám po střele nejprve sklesle svěsil ramena, když se puk po jeho střele odrazil od horní tyčky. Vzápětí mu ale ruce vyletěly ke stropu haly. Puk totiž putoval od tyče do zad brankáře Marka Mazance, od nichž se znovu odrazil, tentokrát až za brankovou čáru – i přes gólmanovu snahu vyškrábnout jej holí.

„V obranném pásmu předvedl Marek Kalus výbornou práci, puk se dostal (přes Marka Hrivíka – pozn. aut.) ke mně. Já trefil břevno, ale se štěstím se to odrazilo,“ radoval se Zdráhal.

Radost měl o to větší, neboť v sezoně se střelecky trápí. „Moc mi to nepadá,“ uznal Patrik Zdráhal. „Vím, jak to s mojí produktivitou vypadá. Snažím se však týmu pomáhat jinak. Samozřejmě ale za každý gól jsem moc rád.“

Nadšení byli i vítkovičtí fanoušci. Derby sledovalo v ochozech bezmála deset tisíc lidí. „Makali jsme na sto procent, naplno jsme předváděli naši hru. Bojovat před tolika diváky je paráda, moc si toho vážíme,“ děkoval Zdráhal.

Vstoupit do diskuse

24. kolo

Kompletní los

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 23 12 3 1 7 70:56 43
2. HC Dynamo PardubicePardubice 23 12 2 2 7 73:52 42
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 22 11 4 0 7 64:45 41
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 23 11 2 3 7 59:47 40
5. HC Sparta PrahaSparta 25 11 3 1 10 73:64 40
6. HC Kometa BrnoKometa 22 11 1 3 7 62:59 38
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 24 10 3 2 9 66:64 38
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 24 10 1 1 12 52:66 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 23 9 1 2 11 56:65 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Rytíři KladnoKladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 24 3 2 1 18 39:81 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on...

21. listopadu 2025

Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost

Třinecký Daňo propasíroval kotouč za záda Hrachoviny.

Už na konci čtvrté minuty se třinečtí Oceláři v Ostravě zásluhou Marka Daňa dostali do vedení. S Vítkovicemi ovšem v předehrávce 24. kola extraligy prohráli 2:3. „Chtěli vyhrát víc než my. Po tom...

21. listopadu 2025  8:37

Nečas v NHL asistoval u tří gólů, Vladař byl zvolen hvězdou zápasu

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado ve čtvrtek přejel 6:3 Rangers i díky třem asistencím Martina Nečase, který se tak posunul na průběžné páté místo ligové produktivity. Za svůj výkon byl český útočník...

21. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  8:21

Fanoušci skandovali moji přezdívku poprvé v životě, zářil Subban po výhře

Malcolm Subban má na kontě první extraligové vítězství.

Kanadský gólman Malcolm Subban má za sebou vítěznou premiéru v české nejvyšší soutěži. Jednadvaceti zákroky pomohl Pardubicím k výhře 4:1 nad Karlovými Vary. Po utkání si dlouho užíval děkovačku s...

20. listopadu 2025  21:27

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

20. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  20:47

Kovář přidá pátý rok v hokejové Spartě. O konci kariéry zatím neuvažuji, prohlásil

Sparťanský brankář Jakub Kovář.

Brankář Jakub Kovář prodloužil smlouvu s hokejovou Spartou a bude za pražský klub chytat i v příští extraligové sezoně. Sedmatřicetiletý gólman aktuálně působí v týmu čtvrtým rokem.

20. listopadu 2025  17:38

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

20. listopadu 2025  15:40

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...

20. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  15:15

Další bizarní zranění v NHL. Útočník Floridy se popálil při grilování, chybět bude týdny

Eetu Luostarinen (27) slaví svůj gól se spoluhráči z Florida Panthers.

Hokejisté Floridy řeší další starost. Na už tak rozsáhlé marodce přibylo další jméno, konkrétně finský útočník Eetu Luostarinen. Nezranil se však ani během zápasu, ani na tréninku. Zradila ho prostá...

20. listopadu 2025  13:36

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  11:58

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Hanousek je po letech zpět v Liberci, krátkodobá posila má nahradit Galvase

Zleva autor prvního gólu Liberce Ladislav Šmíd a jeho spoluhráč Tomáš Hanousek...

Po čtyřech letech se do hokejového Liberce vrací obránce Tomáš Hanousek. Přichází v rámci výměny s prvoligovým Zlínem, kam naopak zamířil bek David Aubrecht. Jedná se o dočasnou hráčskou výměnu....

20. listopadu 2025  11:07

Coskeyho erupce za Piráty. Američan dal pět gólů a zářil: Šílené! Miluje Češku i guláš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Mňam! Zamiloval si guláš se čtyřmi, ale po středě by si měl dávat knedlíků rovnou pět. Americký hokejista Cole Coskey ve službách prvoligových Pirátů Chomutov totiž prožil mimořádný zápas:...

20. listopadu 2025  8:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.