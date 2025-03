Daňo chce zůstat dotěrný, ale šetřit peníze. Poslední pokuta? Nevím, za co byla

Co na svoje prohřešky říká?

„Taková je moje hra, i když možná v některých vypjatých momentech šla trošku za hranu,“ komentoval Daňo. „Člověk se však vlastními chybami učí. V další sezoně si na některé věci budu muset dávat pozor. Od dotěrného hokeje v předbrankovém prostoru ale neupustím. Tím jsem přínosem pro naše mužstvo.“

Hokejové dění kolem Marka Daňa rozvířila i informace, že odchází do Vítkovic. Sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek to však rázně odmítl a samotný útočník také.

„S Vítkovicemi jsem neměl žádný kontakt, takže nevím. Tato informace se nezakládá na pravdě. Dále pokračuju v Třinci,“ prohlásil.

Opravdu se poučíte z vašich úletů?

Ze všech stran byl na nás velký tlak. Do toho různé kauzy, různé věci i mimo hokej. Jsem také jen člověk, který má emoce a chce pro klub to nejlepší, bojuje za něj každý zápas. Když člověk chce až moc, někdy to emočně nezvládne a přijdou takové zkraty. Ale posouváme se dále. Doufám, že čas na oddech a nějaký refresh mi pomůže a pomůže i celému mužstvu do další sezony.

Neříkala vám manželka, že těch pokut bylo docela dost, že jste mohli mít peníze na něco jiného?

O pokutách rozhodlo vedení ligy. Když mám být upřimný, tak ani nevím, za co jsem tu poslední dostal (za urážky rozhodčích – pozn. red.). Samozřejmě předposlední zápas byl za hranou, to akceptuju. To se nemůže stávat. Věřím, že do další sezony půjdu s čistým kontem a budeme si doma moct ty peníze místo pokut užít jinak.

Určitě sledujete sociální sítě. Co jste říkal na rozruch, který kolem vás byl?

Někdy vám na telefonu něco vyskočí, na manželku i na mě, takže se tomu nedá uniknout. Ale nevrtám se v tom. Některé věci nejsou příjemné pro hráče, pro normálního člověka nebo otce a manžela. Během sezony některé věci putovaly po sociálních sítích a nebyly založené na pravdě. To člověka rozhodí, snaží se s tím vyrovnat, ale v současnosti se tomu vyhnete jen těžko. Sociální sítě jsou nástroj, který umí pomoct, ale i ublížit. Lidé by se měli zamyslet nad tím, jak je používat.

Jak se s tím vypořádáváte vy?

Je to náročné, ale musíme se s tím vyrovnat, jsme profesionální sportovci. Neospravedlňuje to některé ty činy, ale samozřejmě jsem jen člověk, který chybuje a věřím, že se z toho poučím a v příští sezoně to bude lepší.

V Litvínově jste dostal pokutu za simulování, ale disciplinární komise ji později zrušila, když vám dala za pravdu, že vás soupeř po vhazování zasáhl hokejkou. Potěšilo vás to?

Dostal jsem za pravdu a ve vyjádření bylo napsáno, že jsem dostal hokejkou, ale na dvouminutový trest to nebylo, takže i tak jsem stále dostal srážku deseti procent z platu. Moc tomu nerozumím, ale oukej.

Tomáš Hyka a Marko Daňo padají po vzájemném souboji ve třetím čtvrtfinále mezi Spartou a Třincem.

Váš otec Jozef býval také bouřlivák. Co vám říká?

On už má ty časy za sebou. Teď už je klidný a vyrovnaný člověk (usmál se). Po tom všem, jak to skončilo, jsme chvíli o tom spolu debatovali. Věděl, že vím, že to nebylo úplně ideální. Taky řekl, že nynější oddech nám přijde vhod, dáme si pauzu a půjdeme s vyfreshovanou hlavou do nové sezony.

Kdy se váš otec zklidnil, abyste na tom byl případně jako on?

Můžeme to očekávat v mých třiceti, takže tento rok (smál se).

Třinec po pěti titulech vypadl ve čtvrtfinále extraligy. Jaká byla sezona z vašeho pohledu?

Začátek byl náročný, ne ideální. Po dlouhých playoffových sezonách jsme měli hodně zraněných, takže jsme jen zlomek soutěže hráli v kompletní sestavě. Celý rok se tým lepil a nebylo to stoprocentní. Samozřejmě i tělo a mysl dostane zabrat, takže nějaká koncentrace na startu sezony nám chyběla a potom jsme ztrátu už těžko dobíhali. Naštěstí jsme to zvládli.

V jednu chvíli jste se propadli i na poslední místo...

Chvíli jsme tam byli, ale dostali jsme se z něj. V play off jsme opět zapnuli a ukázali, že hokej hrát umíme. Proti Litvínovu jsme potvrdili svou sílu, i když série byla vyrovnaná. Spartě jsme byli vyrovnaným soupeřem a zápasy s ní mohly dopadnout i úplně opačně. Mrzí nás, že jsme čtvrtfinále nezvládli, ale aspoň máme prostor na oddech a regeneraci.

Budete mít volno, anebo se připojíte ke slovenské reprezentaci?

Zatím jsem z národního mužstva nedostal žádné info a celou sezonu jsem ani nic neslyšel, takže nevím, jaké mají plány. Budu čekat a kdyby pozvánka přišla, budu reprezentovat rád.