Pysyk má za sebou úspěšnou sezonu, v níž pomohl klubu z pátého místa po základní části až do finále. Až v něm našla v SaiPa přemožitele - titul oslavila po výhře 4:2 na zápasy KalPa Kuopio. Ostřílený zadák si za 36 zápasů dlouhodobé fáze připsal dva góly a sedm nahrávek, v play off přidal za 20 startů dalších osm bodů (3+5).

„Je to zkušený obránce s výborným bruslením a rozehrávkou. Nebýt nepříjemného zranění, je to stále stabilní bek NHL. Hodně jsme ohledně jeho příchodu komunikovali s trenéry z Finska i Spojených států. Je to výborně charakterově nastavený hráč, kterého jsme řešili už delší dobu. Jsme rádi, že naši nabídku upřednostnil před ostatními nabídkami z Evropy,“ uvedl šéf sportovního úseku Tomáš Divíšek.

Vyjádření Radka Hampla ze společnosti Sport Invest „Mark Pysyk představuje velkou hokejovou osobnost a zároveň důkaz vzrůstající kvality a atraktivity extraligy. Po vynucené zdravotní pauze se skvěle uvedl loni ve Finsku. Měl možnosti návratu do zámoří nebo pokračování ve Finsku, ve společných diskuzích jsme však dali přednost sparťanské nabídce. Důvodem je samotná soutěž, sportovní ambice klubu, a pro Marka představovala velké lákadlo také skvělá atmosféra v pravidelně naplněné O 2 areně.“

V nejlepší hokejové lize světa odehrál Pysyk za Buffalo, Floridu a Dallas 521 zápasů základní částí s bilancí 104 bodů, 28 branek a 76 asistencí. V dresu Panthers okusil ve čtyřech duelech i play off. Naposledy hrál Pysyk v NHL v sezoně 2021/22, kdy se vrátil do Buffala, jež ho také v roce 2010 z 23. místa draftovalo. Během ročníku 2022/23 po operaci zraněné achillovky nehrál, ten další pak strávil v AHL.

Do české metropole by měl dorazit kolem poloviny července. „Já i moje rodina jsme nadšení, že se připojujeme právě ke Spartě. Hrát za tým, který se drží mezi nejlepšími v soutěži a má tak bohatou historii, je moc lákavé. Je to tým, který chce vyhrávat. To je na tom to nejlepší. Být součástí něčeho takového je opravdu vzrušující,“ vzkázal Pysyk.

Na nové angažmá se těší i s ohledem na kulisu, která provází domácí zápasy Pražanů. „Minulá sezona byla moje první v Evropě a nevěděl jsem, co čekat, ale fanoušci SaiPy byli neuvěřitelní. Vím, že Sparta má velikánskou arénu a obrovskou a věrnou fanouškovskou základnu, takže se nemůžu dočkat, až dorazím a pocítím tu energii! Zvlášť až přijde play off,“ uvedl Pysyk.

V týmu narazí na dalšího kanadského beka Aarona Irvinga. „Ještě jsem se s ním nespojil, ale oba jsme hráli za Edmonton Oil Kings. Je trochu mladší než já, ale vůbec mě nepřekvapuje, že byl nejlepším obráncem ligy. Vždycky byl skvělý obránce a těším se, že si s ním letos zahraju,“ konstatoval Pysyk.

Věří, že sám má stále co nabídnout, aby přispěl k úspěchu. „Rád si užívám a bavím se hokejem, zároveň se snažím být spolehlivým obráncem a odvádět stejný maximální výkon v každém utkání,“ řekl o sobě Pysyk.

Sparta s jeho příchodem pokračuje v obměně kádru s cílem ukončit dlouhé čekání na titul, které se po letošním vyřazení v semifinále protáhlo už na 18 let. Pysyk je druhou posilou, příchod jiného obránce Jakuba Siroty z Olomouce oznámil klub již koncem dubna.