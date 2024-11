Je vidět, že jsme dole, uznává třinecký Adámek. Každý zápas je teď o život

„Těžko se hledají slova, pořád se to opakuje. Už ani nevím kolikátý zápas dostaneme první gól a musíme dotahovat,“ zmiňuje Adámek jeden z třineckých problémů.

Oceláři v deseti z dosavadních 20 extraligových duelů prohrávali jako první, přičemž jen jednou zvítězili, a to ještě 3:2 v prodloužení nad Litvínovem.

„Před půl rokem jsme byli úplně nahoře a teď jsme dole,“ přemítá Marian Adámek. „Je to těžké, ale pokud nebudeme na ledě dělat, co máme, nezlepší se to. To si však říkáme pořád.“

Jak nynější situaci po pěti titulech v řadě prožíváte?

Hrozně mě to mrzí, jak kvůli fanouškům, tak kvůli klukům v týmu, protože fakt necháváme na ledě všechno. Ale nestačí to. Musíme zatnout zuby, jet dál a zvednout se. Vím, že se to snadno říká, ale musíme být pořád pozitivní a otočit to. To se nám může podařit jen dobrou energií.

Často jste si pomáhali přesilovkami, jenže minule s Kladnem jste nevyužili ani tu, když jste sto osm vteřin hráli v pěti proti třem.

To jsou ty rozhodující momenty, oni v pěti na tři gól dají, my ne. Ale my jsme ve druhé třetině měli hodně šancí, které jsme neproměnili. I já. Měli jsme tam prázdné brány. Všechno musíme zvednout – útok, obranu, hru ve středním pásmu. Máme na víc, víme to. Teď se mi ale těžce hledají slova.

Nedoléhá na vás už i křeč, protože často vám odskakují puky?

Je vidět, že jsme dole. Tak dole jsme nikdy nebyli, ale i nejlepší kluby, když se do takové situace dostanou, to musejí nějak hodit za hlavu. Teď se pozná, jaká jsme parta, jací jsme kluci, jaký jsme tým. Z posledního místa ligu ještě nikdo nikdy nevyhrál, tak třeba...

Může být vzpruhou plánovaný návrat útočníka Martina Růžičky, aniž byste se k němu upínali?

Růža je pro mě nejlepší hráč v extralize. Vždyť nasbíral nejvíc bodů. Ukazuje to přes deset sezon každý rok konzistentně. Věříme, že nám pomůže. Hlavně ale musíme hrát my, co jsme teď tady. Máme kvalitu i tak, musejí to na sebe vzít jiní. Nemůžeme se vymlouvat na to, že nám chybí nejlepší hráč.

Marian Adámek (druhý zleva) se raduje s třineckými spoluhráči z gólu proti Hradci Králové.

Do toho hrajete stále ještě Ligu mistrů. Ve středu od 18.00 vás čeká odveta prvního kola play off se Spartou. S čím do utkání po prohře v Praze 1:4 půjdete?

Chceme uspět ve všech soutěžích, jenže se nám to zatím nedaří ani v jedné. Každopádně proti Spartě budeme chtít uspět. Je to hokej, stát se může cokoliv. Ztrácíme tři góly, ale třeba to může být zápas, který nás nakopne. Uvidíme.

Můžete do toho utkání jít volněji, protože v pátek od 18.00 v Liberci a v neděli od 14.00 v Plzni váš čekají důležité extraligové souboje?

Volněji určitě ne. Momentálně hrajeme každý zápas o život. Musíme se do toho dostat hlavně herně. Ztráta tří gólů se dá otočit. Jdeme do zápasu s vírou nakopnout se. S hlavou nahoře. Dva dny jsme byli naštvaní, ale do toho utkání musíme jít pozitivně naladěni.

Třinečtí se v Lize mistrů nevzdávají Nebodují. Střílejí málo gólů a laciné dostávají. Už se dá otevřeně hovořit o extraligové krizi hokejových Ocelářů Třinec. A do toho je ve středu od 18.00 na domácím ledě čeká odveta prvního kola play off Ligy mistrů se Spartou Praha. Dohánět budou ztrátu 1:4. Bude to něco jiného než extraliga? „To nedokážu říct,“ odpověděl třinecký obránce Jakub Jeřábek. „My se teď musíme soustředit na každý zápas. Jde nám hlavně o výkon, o to najít cestu, abychom se zvedli.“ Třinečtí z minulých 13 utkání v domácí soutěži i Lize mistrů vyhráli tři. Od 11. října ve zmíněných třinácti zápasech dali jen dvakrát více než dva góly, což je při pověstné útočné síle Ocelářů zarážející. „Nedáváme góly, to je jasné. A jestliže tomu tak je, musíme pracovat na tom, abychom je nedostávali. To je další věc,“ řekl trenér Zdeněk Moták, který v pondělí přišel o asistenta Marka Malíka, jenž rezignoval. „V minulých zápasech jsme si pomáhali jenom přesilovkami. Proti Kladnu (v neděli podlehli 1:4) jsme dali jeden gól ze hry, ale je jich málo. Děláme na tom, snažíme se, aby se situace posunula k lepšímu.“