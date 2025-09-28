Adámek sestřelil snaživé Kladno: Další body? Super, ale takhle hrát nemůžeme

První Adámkův gól, kdy ve 34. minutě obkroužil branku a střílel k pravé tyči, ještě vítězství nezajistil. Až v čase 60:56, kdy projel mezi kladenskými obránci a bekhendem obstřelil brankáře Adama Brízgalu, duel ukončil.
„Jsem za ty akce rád, že mi to tam padlo, že jsem mohl pomoci týmu a že jsme nakonec vyhráli,“ řekl zadák Ocelářů.
Jak moc vás baví hrát prodloužení ve třech?
Mám to rád, je tam více místa, člověk se může více rozjet. Byl jsem na ledě s Hudym a Oscarem (Hudáčkem a Flynnem), oni čarují, Hezky se puk ke mně odrazil, což bylo fajn.
Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála
Potřetí v sezoně jste ztratili nadějné vedení – dvakrát 2:0 a minule v Pardubicích 4:0, přičemž vítězný gól jste pokaždé dali až po soupeřově vyrovnání...
Jo, herně to nebylo vůbec dobré. Kromě dvou třetin v Pardubicích, kde jsme hráli aktivně a každý dělal, co měl, tak předtím v Budějovicích jsme uspěli jen díky Mazimu (brankáři Mazancovi) a dneska víceméně také. Je super, že sbíráme body, ale o sto procent musíme zlepšit výkonnost, takhle dlouhodobě hrát nejde. My to víme, určitě nebudeme uspokojeni tím, že máme z tohoto zápasu dva body. Musíme se hodně zlepšit.
V čem to je, že vedení často ztratíte?
I tentokrát už v první třetině, i když jsme ji vyhráli, mělo Kladno více šancí. A Mazi je vychytal.
Třikrát během utkání byl puk za vaším gólmanem. Jednou ho zachytil Marinčin, podruhé si pomohl sám a potřetí za stavu 2:1 celou situaci zkoumali rozhodčí. Jak vám bylo, když šli k videu?
Ani jsem moc nevnímal, že to řešili. Všichni jsme se soustředili hlavně na další střídání a doufali, že to gól nebude. A nebyl.
Je Kladno silnější než v minulé sezoně?
Dobré bylo i předtím. Respekt před jejich výkonem, hráli dobrý zápas. Spíše my jsme čekali, co se bude dít, nechodili jsme do soubojů a dívali se jeden na druhého místo, abychom bruslili. My musíme být ti, kdo udávají tempo hry, abychom byli dlouhodobě úspěšní.
S Kladnem máte za sebou první ze čtyř domácích zápasů během osmi dnů. Je dobré, že teď nemusíte nikam cestovat?
Je příjemné být doma, máme tady super zázemí, rodiny, všechno, takže si to užijeme. Budou to však tři těžké zápasy (Kometa Brno, Vítkovice a Litvínov). Doufám, že budeme bodovat v každém z nich. Potom nás ale čekají zase venkovní zápasy, takže to bude naopak.
Jak vnímáte zběsilé tempo na začátku sezony? Hrajete třikrát týdně.
Teď máme z úterka odložený zápas s Hradcem Králové (kvůli marodce soupeře), ale je toho dost. Jenže celé léto na to trénujeme. Je lepší hrát pořád, než když je jeden dva zápasy a pak se jenom trénuje. Mně to vyhovuje.