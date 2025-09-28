Tipsport extraliga 2025/26

Adámek sestřelil snaživé Kladno: Další body? Super, ale takhle hrát nemůžeme

Jiří Seidl
  21:00
Úplně v popisu práce to nemá, přece jen jde o obránce. Ale Marian Adámek znovu ukázal, že ani podpora ofenzivy mu není cizí. V devátém kole extraligy předvedl dvě parádní individuální akce, jimiž rozhodl o výhře třineckých hokejistů nad Kladnem 3:2 v prodloužení.
Marian Adámek se raduje z rozhodující trefu v prodloužení utkání s Kladnem.

Marian Adámek se raduje z rozhodující trefu v prodloužení utkání s Kladnem. | foto: ČTK

Marian Adámek (vlevo) se raduje se spoluhráči z vítězné trefy proti Kladnu.
Třinecký obránce Marian Adámek se snaží natlačit před Adama Brízgalu.
Kladenský útočník Kelly Klíma se snaží zasunout puk za Marka Mazance.
Třinečtí hokejisté se radují z gólu
8 fotografií

První Adámkův gól, kdy ve 34. minutě obkroužil branku a střílel k pravé tyči, ještě vítězství nezajistil. Až v čase 60:56, kdy projel mezi kladenskými obránci a bekhendem obstřelil brankáře Adama Brízgalu, duel ukončil.

„Jsem za ty akce rád, že mi to tam padlo, že jsem mohl pomoci týmu a že jsme nakonec vyhráli,“ řekl zadák Ocelářů.

Jak moc vás baví hrát prodloužení ve třech?
Mám to rád, je tam více místa, člověk se může více rozjet. Byl jsem na ledě s Hudym a Oscarem (Hudáčkem a Flynnem), oni čarují, Hezky se puk ke mně odrazil, což bylo fajn.

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

Potřetí v sezoně jste ztratili nadějné vedení – dvakrát 2:0 a minule v Pardubicích 4:0, přičemž vítězný gól jste pokaždé dali až po soupeřově vyrovnání...
Jo, herně to nebylo vůbec dobré. Kromě dvou třetin v Pardubicích, kde jsme hráli aktivně a každý dělal, co měl, tak předtím v Budějovicích jsme uspěli jen díky Mazimu (brankáři Mazancovi) a dneska víceméně také. Je super, že sbíráme body, ale o sto procent musíme zlepšit výkonnost, takhle dlouhodobě hrát nejde. My to víme, určitě nebudeme uspokojeni tím, že máme z tohoto zápasu dva body. Musíme se hodně zlepšit.

V čem to je, že vedení často ztratíte?
I tentokrát už v první třetině, i když jsme ji vyhráli, mělo Kladno více šancí. A Mazi je vychytal.

Třikrát během utkání byl puk za vaším gólmanem. Jednou ho zachytil Marinčin, podruhé si pomohl sám a potřetí za stavu 2:1 celou situaci zkoumali rozhodčí. Jak vám bylo, když šli k videu?
Ani jsem moc nevnímal, že to řešili. Všichni jsme se soustředili hlavně na další střídání a doufali, že to gól nebude. A nebyl.

Třinecký obránce Marian Adámek se snaží natlačit před Adama Brízgalu.

Je Kladno silnější než v minulé sezoně?
Dobré bylo i předtím. Respekt před jejich výkonem, hráli dobrý zápas. Spíše my jsme čekali, co se bude dít, nechodili jsme do soubojů a dívali se jeden na druhého místo, abychom bruslili. My musíme být ti, kdo udávají tempo hry, abychom byli dlouhodobě úspěšní.

S Kladnem máte za sebou první ze čtyř domácích zápasů během osmi dnů. Je dobré, že teď nemusíte nikam cestovat?
Je příjemné být doma, máme tady super zázemí, rodiny, všechno, takže si to užijeme. Budou to však tři těžké zápasy (Kometa Brno, Vítkovice a Litvínov). Doufám, že budeme bodovat v každém z nich. Potom nás ale čekají zase venkovní zápasy, takže to bude naopak.

Jak vnímáte zběsilé tempo na začátku sezony? Hrajete třikrát týdně.
Teď máme z úterka odložený zápas s Hradcem Králové (kvůli marodce soupeře), ale je toho dost. Jenže celé léto na to trénujeme. Je lepší hrát pořád, než když je jeden dva zápasy a pak se jenom trénuje. Mně to vyhovuje.

Vstoupit do diskuse

9. kolo

Kompletní los

10. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 9 6 0 1 2 28:25 19
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 6 0 0 3 35:18 18
3. HC Oceláři TřinecTřinec 8 4 2 0 2 28:20 16
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 5 0 1 3 24:21 16
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 4 1 2 2 22:20 16
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 5 0 0 4 25:24 15
7. HC Sparta PrahaSparta 9 4 1 0 4 27:20 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 9 4 1 0 4 29:23 14
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 3 2 1 3 24:24 14
10. HC OlomoucOlomouc 8 4 0 1 3 21:24 13
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 3 0 0 6 17:28 9
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 1 0 5 20:26 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 0 0 6 14:28 6
14. Rytíři KladnoKladno 9 1 0 2 6 15:28 5
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Adámek sestřelil snaživé Kladno: Další body? Super, ale takhle hrát nemůžeme

Úplně v popisu práce to nemá, přece jen jde o obránce. Ale Marian Adámek znovu ukázal, že ani podpora ofenzivy mu není cizí. V devátém kole extraligy předvedl dvě parádní individuální akce, jimiž...

28. září 2025

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

28. září 2025  14:45,  aktualizováno  20:48

Sedm zápasů, sedm výher. Litoměřice dál válcují první ligu, Zlín nestačil na Porubu

Litoměřice porazily v 7. kole první hokejové ligy 2:1 Kolín a nadále vedou tabulku s plným počtem bodů. Kolín nenavázal na sobotní přesvědčivé domácí vítězství proti Třebíči, ve třetí třetině ale po...

28. září 2025  20:31

Nový tahoun Liberce. Pytlík vyloupil Spartu, Chlapíkovi vzkázal: Omlouvám se!

Liberci se tahle letní akvizice začíná náramně vyplácet. Jaromír Pytlík bodoval v posledních pěti zápasech v řadě, v neděli dvěma góly otočil těžký duel na Spartě. „Ale odsud nemám úplně nejlepší...

28. září 2025  19:44

Ocenění pro iDNES.cz. Texty Dana Hübsche uspěly díky přesahu za hranice sportu

Také ve druhém ročníku Novinářských cen Ondřeje Sekory, které vyzdvihují nejlepší žurnalistické počiny, se dařilo sportovní redakci vydavatelství MAFRA. Odborná porota ocenila sérii...

28. září 2025  10:50

Útočník Ivan bodoval za Colorado, veterán Fleury se loučil s fanoušky

V sobotním programu přípravných zápasů NHL se bodově prosadili jen dva Češi. Bojovník ze čtvrté formace Colorada Ivan Ivan asistoval u výhry 4:1 nad Dallasem a obránce Radim Mrtka se trefil za...

28. září 2025  7:32,  aktualizováno  8:48

Nejsou čtyři až moc? Pardubický luxus přináší i úskalí, hvězdy se musí uskromnit

Premium

Spadají do stejné kategorie. Nikoliv vzácné, ale v hokeji často označované za nedostatkové zboží. Obránci, praváci, s přehledem na ledě a vytříbenými ofenzivními instinkty. Co by většina extraligy...

28. září 2025

Zlín si v derby poradil se Vsetínem, Litoměřice prodloužily sérii bez porážky

Úvodní derby mezi Vsetínem a Zlínem v této sezoně první hokejové ligy vyhráli na Lapači hosté 3:2. Domácí tým sice ve 38. minutě v rozmezí 39 vteřin otočil skóre na 2:1, ale v poslední třetině se...

27. září 2025  21:16

Miškář se vrátil, Hradec už není poslední: Když nám chybí pohyb, jsme nuloví

Téměř měsíc jen bezmocně sledoval, jak se Mountfield potápí níž a níž. Svůj už očekávaný návrat po zranění si útočník Patrik Miškář ale hodně zpříjemnil. Po pár minutách na ledě dal gól a záhy...

27. září 2025  16:36

Šampioni v krizi. Floridě se při tréninku zranil Barkov, možná přijde o celou sezonu

NHL se ještě ani nerozběhla, její šampion z posledních dvou let se už ale ocitá v krizi. Čtvrteční trénink hokejistů Floridy předčasně opustil kapitán Aleksander Barkov, ale nikoli po svých. Z ledu...

26. září 2025  15:35,  aktualizováno  27.9 13:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hronek slavil gól, Tomášek s Brabencem v přípravě NHL asistovali

V pátečních přípravných zápasech hokejové NHL byli Češi opět vidět. Obránce Filip Hronek byl mezi střelci Vancouveru u výhry 4:2 nad Seattlem. Asistence si ve vítězných zápasech připsali David...

27. září 2025  8:15,  aktualizováno  8:52

Že jsme Čoboláci? V klidu! Z rivalů Pospíšila a Zohorny jsou v Brně parťáci

Ještě nedávno si tihle hokejoví válečníci nic nedarovali. Kristián Pospíšil a Tomáš Zohorna se ve vypjatých momentech duelů Komety a Pardubic provokovali, nevynechali možnost soupeře rozhodit,...

27. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.