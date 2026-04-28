Je to hořké! Měli jsme na ně, míní Adámek. Třinec byl podle něj ve finále poprvé lepší

Jiří Seidl
  22:39
Měli sklopené hlavy, smutně postávali na ledě a sledovali, jak se z mistrovského titulu radují jejich protihráči z Pardubic. Hokejoví Oceláři Třinec se po loňském vypadnutí ve čtvrtfinále vrátili do finále extraligy, jenže na předchozích pět titulů nenavázali. „Přesto můžeme být hrdí na to, co jsme předváděli,“ řekl třinecký obránce Marian Adámek.
Marian Adámek a Patrik Hrehorčák se přetlačují před třineckou bránou s pardubickým Janem Stránským. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinečtí šesté finálové utkání s Pardubicemi doma prohráli 4:5 v prodloužení, byť třikrát vyrovnávali. Sérii ztratili 2:4 a mají čtvrté extraligové stříbro v historii.

„Jsem neskutečně pyšný na to, co jsme v této sezoně předvedli, klobouk dolů před celou naší partou,“ prohlásil Marian Adámek. „I když to není zlato, máme stříbro. Je sice hořké, ale byli jsme hodně blízko dalšímu titulu.“

Třinec - Pardubice 4:5. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

I proto, že jste v letošním play off vyhráli šest utkání v prodloužení a až v tom sedmém jste neuspěli?
I tentokrát jsme věřili... Bylo to dneska hodně blízko a zároveň daleko. Vyhrát, tak sedmý zápas je vždycky otevřený na obě strany. Rozhodly detaily. Gratulujeme soupeři a zase začneme příští rok od nuly.

Třikrát jste v tom šestém utkání vyrovnali. Ukazuje i to sílu, kterou máte?
Smekám před naším týmem. Kolikrát jsme doma prohrávali už 1:4 a dokázali stav otočit. A k tomu těch šest prodloužení. Ukázali jsme velký charakter. Je velká škoda, že jsme finále prohráli, ale s odstupem času si budeme hodně vážit i toho stříbra.

Ve finálové sérii v pardubickém mužstvu dominovali Lukáš Sedlák a Roman Červenka, kteří rozhodli i prodloužení. Řešili jste hodně, jak je bránit?
Mají obrovskou kvalitu. Určitě jsme si je měli víc pohlídat. Aspoň máme nad čím přemýšlet a příští rok se na ně lépe připravit.

Červenka: Pro tohle jsem se do Česka vracel. Ale dojatý nejsem, cítím úlevu

Je stříbro úspěch i vzhledem k tomu, že jste neměli jednoduchou sezonu? Po Vánocích jste měnili trenéra...
Určitě. Kdyby nám někdo v prosinci řekl, že budeme ve finále a v něm budeme nejméně v polovině zápasů Pardubice přehrávat, tak si řekneme: „Wow, to bereme.“ Teď to je hodně hořké, protože víme, že jsme na ně měli. V těch předešlých sezonách (Třinečtí porazili Pardubice v roce 2024 ve finále a rok před tím v semifinále – pozn. red.) byli Pardubičtí většinou herně lepší, ale zlato jsme brali my. Troufnu si říct, že nyní jsme herně byli trochu lepší my a titul mají Pardubice. Opravdu rozhodují detaily. Nám nezbývá než si dát pivko, probrat sezonu a chvíli si teď užít rodiny. A příští sezonu na to zase vletíme.

V čem je kouzlo Ocelářů, že téměř každý rok bojujete o titul?
Stojíme vždycky při sobě, na trénincích si nenecháme nic líbit a hokeji dáváme vždycky sto procent. A jsme tady už několik let velká rodina. Ty tituly, všechno nás hodně stmelilo. A důležitější než cíl je právě ta naše cesta. Na tu můžeme být moc hrdí.

Nezastavitelné duo, letitý smolař i oddaný srdcař. Kdo dovedl Pardubice k titulu?

Uvědomujete si, že jste s úspěšným třineckým týmem tak trochu zestárnul, že už patříte k těm nejzkušenějším hráčům v kádru?
Moc si vážím každé vteřiny, kterou můžu být tady na ledě, nosit draka na prsou. A miluju to tady, miluju ten klub, ty lidi, kteří tady jsou, a hlavně ty kluky. Každý den chodím rád do kabiny a těším se, že tady se všemi mohu být.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
3:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Třinec - Pardubice 4:5. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Je to hořké! Měli jsme na ně, míní Adámek. Třinec byl podle něj ve finále poprvé lepší

Marian Adámek a Patrik Hrehorčák se přetlačují před třineckou bránou s...

Měli sklopené hlavy, smutně postávali na ledě a sledovali, jak se z mistrovského titulu radují jejich protihráči z Pardubic. Hokejoví Oceláři Třinec se po loňském vypadnutí ve čtvrtfinále vrátili do...

28. dubna 2026  22:39

Červenka: Pro tohle jsem se do Česka vracel. Ale dojatý nejsem, cítím úlevu

Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Na extraligový pohár si sáhl po osmnácti letech. Po Slavii v dresu Pardubic. „Pro tohle jsem se vracel ze Švýcarska do Česka,“ pronesl Roman Červenka v úterý večer už s kšiltovkou pro českého...

28. dubna 2026  21:45

Rulík vyhlíží Pastrňáka se Zachou. Váží si Hronka, osloví finalisty play off

Radim Rulík s týmem v Českých Budějovicích (28. dubna 2026).

Už brzy může být po vypadnutí z play off NHL volný hvězdný český tandem David Pastrňák – Pavel Zacha. Uvědomuje si to i reprezentační trenér Radim Rulík. Stejně jako u dalších hráčů ze zámoří či z...

28. dubna 2026  21:42

Třinec - Pardubice 4:5. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

28. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  20:36

Nezastavitelné duo, letitý smolař i oddaný srdcař. Kdo dovedl Pardubice k titulu?

Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Předchozí dvě sezony pro ně končily finálovým smutkem, který teď střídá mistrovská euforie. Počtvrté v české historii, poprvé od roku 2012. Pardubice jsou novými hokejovými šampiony, redakce iDNES.cz...

28. dubna 2026  20:19

Rulík škrtá muže pro šampionát. Z MS se omluvili Chlapík i Ondřej Kaše

Sparťanský útočník Filip Chlapík cloní před brankářem Romanem Willem z Pardubic.

Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nemůže pro květnové mistrovství světa ve Švýcarsku počítat s útočníky Ondřejem Kašem z Litvínova a Filipem Chlapíkem ze Sparty. Oba hráči se omluvili. Rulík to...

28. dubna 2026  19:56

Další smůla. Vladaře zaskočil bláznivý odraz: Vždycky můžete udělat něco líp

Daniel Vladař v brance Philadelphie inkasuje první gól v pátém utkání proti...

Podruhé v krátké době prožil v NHL velmi smolný moment. A bohužel pro jeho tým opět rozhodující. Dan Vladař z Philadelphie inkasoval proti Pittsburghu po odrazu puku od zadního mantinelu a musel...

28. dubna 2026  14:22

POHLED: Zlatá doba brankářská? Do hokejové špičky se valí mocná česká vlna

Premium
Daniel Vladař z Philadelphie při nástupu.

Měl jsem to štěstí sledovat na vlastní oči úžasné umění Dominika Haška ve finále Stanley Cupu nebo Tomáše Vokouna v mači o zlato na mistrovství světa. A že to byla podívaná! S podporou skvělých...

28. dubna 2026

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

28. dubna 2026  11:56

Ty vole, Alby, já brečím! Šlégr o baráži, přebírání klubu i novém stadionu

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Když hokejový Litvínov definitivně stvrdil v baráži s Jihlavou záchranu v extralize, v Jiřím Šlégrovi explodovaly nahromaděné emoce. „Alby mi říkal: Tohle už mi nedělej, do toho už mě neposílej! A já...

28. dubna 2026  9:10

Hrát jako v NHL, nebo se změnit? V Česku na to nejsou zvyklí, říká Laukův otec

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

Se dvěma body ze třinácti zápasů play off byste jeho jméno na té pozici asi nečekali. Pardubičtí trenéři hokejistu Jakuba Lauka pro nedělní, pátý duel extraligového finále šoupli rovnou do elitního...

28. dubna 2026  8:53

Brankáři Vladař s Vejmelkou na výhry nedosáhli, slaví Pittsburgh a Vegas

Daniel Vladař v brance Philadelphie betonem zastavuje pokus Bryana Rusta z...

Hokejisté Pittsburghu díky pondělní výhře 3:2 odvrátili druhý postupový mečbol Philadelphie a snížili stav série na 2:3 na zápasy. Kuriózní rozdílovou akcí překonal Dana Vladaře v 38. minutě obránce...

28. dubna 2026  6:57,  aktualizováno  7:57

