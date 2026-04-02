Adámek: Je fajn, že začínáme doma, ale Vary ve čtvrtfinále třikrát vyhrály venku

Do poslední chvíle nebylo jasné, zda Oceláři v semifinále narazí na Liberec, anebo Karlovy Vary. Adámek ale neřešil, s kým se Slezané utkají. „Neměl jsem žádné přání. V play off musíme porazit kohokoliv, jestli chceme pomýšlet na úspěch, takže jsme si nevybírali,“ uvedl.
Semifinále začnou Třinečtí ve své Werk Areně v pátek a v sobotu vždy od 18.00.
Mariane, co se vám vybaví, když se řekne Karlovy Vary?
Nejdřív dlouhá cesta autobusem... K tomu tam zmenšili hřiště, takže to bude trošku jiné než tady. A mají výborné hráče, ať už to je Bery nebo Čéče (Ondřej Beránek a Jiří Černoch), kluci tam mají fakt kvalitu, takže se na ně musíme poctivě připravit. Hlavně se musíme soustředit na naši hru a hrát to, co s Hradcem Králové i Olomoucí, znepříjemňovat jim hru od začátku, abychom měli iniciativu na naší straně, abychom my řídili tempo.
Z elitní čtyřky mužstev po základní části jsou v semifinále jen Pardubice, takže začínáte doma. Berete to jako výhodu?
Nečekali jsme, že po tom, co jsme hráli předkolo play off, budeme semifinále rozjíždět doma. Ale je to fajn. Jenže Vary ve čtvrtfinále s Libercem třikrát vyhrály venku, takže se teprve uvidí, jestli to je nějaká výhoda, nebo ne.
S Karlovými Vary jste poslední zápas dlouhodobé části, když jste bojovali o umístění do čtvrtého místa, doma prohráli 1:2 na nájezdy. Dá se z toho utkání vycházet?
Byl to zápas, že jsme po druhé třetině už trošku věděli, že nám čtyřka nevyjde, bylo to celou dobu takové nervózní. Ale celkově zápasy s nimi byly v základní části vyrovnané. Je to výborný soupeř, není náhoda, že je v semifinále. My se na to musíme připravit.
Co se od Karlovarských dá čekat?
Hrají velmi aktivně a hodně forčekují. Máme nějaký plán, ale uvidíme, s čím přijdou.
Vy jste postup do semifinále slavili minulý týden v pátek, Karlovarští čtyři dny po vás. Odpočinuli jste si?
Jo, víkend jsme měli volný, byli jsme s rodinami. Teď od pondělí už zase jedeme bomby. Hlavně pro hlavu je fajn, že si trošku odpočine, vyvětrá se.
Většinu utkání v předkole a čtvrtfinále jste vyhráli o jeden gól, čtyři dokonce v prodloužení. Svědčí to o síle vašeho mužstva?
Doufejme, že ano, ale to už je minulost, to neznamená, že tak budeme pokračovat. Je super, že jsme všechna prodloužení zvládli a byly to krásné momenty, krásné zážitky, které si člověk někde schová a už na ně asi nezapomene, ale aby to k něčemu bylo, musíme ty výhry potvrzovat i dál.
Jak vnímáte, že mnozí odborníci nyní berou Třinec více jako útočný než obranný tým, protože dosavadní soupeře jste pokaždé přestříleli?
Tak to asi úplně není. Hrajeme hodně podobně jako dříve. Jenom se snažíme víc bruslit a nečekat, co s námi soupeř udělá. A zatím nám to fungovalo. Každá série je ale úplně jiná. Záleží i na soupeři, co nám dovolí.
Panuje v třineckém mužstvu optimismus směrem k postupu do finále?
Doufám, že ano. Je tady velká chuť uspět, těšíme se na ty zápasy. Je velký svátek, že můžeme semifinále hrát, moc si toho vážíme, protože loni jsme tak daleko nebyli. Přistupujeme k tomu hodně poctivě s tím, že nás čeká silný soupeř.