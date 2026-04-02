Tipsport extraliga 2025/26

Adámek: Je fajn, že začínáme doma, ale Vary ve čtvrtfinále třikrát vyhrály venku

Jiří Seidl
  14:46
Když hokejoví Oceláři v roce 2011 vybojovali svůj první mistrovský titul, hrál za třinecké žáky. U dalších pěti triumfů už obránce Marian Adámek byl. A po loňském předčasném vyřazení ve čtvrtfinále extraligy s nimi letos opět bojuje o nejvyšší příčky.
Třinecký obránce Marian Adámek se rozhlíží, komu by nahrál.

Třinecký obránce Marian Adámek se rozhlíží, komu by nahrál. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinecký obránce Marian Adámek leží na ledě po střetu s královehradeckým útočníkem Alešem Jerglem.
Vít Jiskra (Karlovy Vary) a Marian Adámek z Třince před brankářem Markem...
Třinecký obránce Marian Adámek sleduje kladenského útočníka Samuela Vigneaulta.
Třinečtí obránci Martin Marinčin (vlevo) a Marian Adámek blahopřejí Matěji...
Do poslední chvíle nebylo jasné, zda Oceláři v semifinále narazí na Liberec, anebo Karlovy Vary. Adámek ale neřešil, s kým se Slezané utkají. „Neměl jsem žádné přání. V play off musíme porazit kohokoliv, jestli chceme pomýšlet na úspěch, takže jsme si nevybírali,“ uvedl.

Semifinále začnou Třinečtí ve své Werk Areně v pátek a v sobotu vždy od 18.00.

Mariane, co se vám vybaví, když se řekne Karlovy Vary?
Nejdřív dlouhá cesta autobusem... K tomu tam zmenšili hřiště, takže to bude trošku jiné než tady. A mají výborné hráče, ať už to je Bery nebo Čéče (Ondřej Beránek a Jiří Černoch), kluci tam mají fakt kvalitu, takže se na ně musíme poctivě připravit. Hlavně se musíme soustředit na naši hru a hrát to, co s Hradcem Králové i Olomoucí, znepříjemňovat jim hru od začátku, abychom měli iniciativu na naší straně, abychom my řídili tempo.

Střet mocných, zase nenápadný Třinec. Jak vypadá extraligové semifinále? A co čekat?

Z elitní čtyřky mužstev po základní části jsou v semifinále jen Pardubice, takže začínáte doma. Berete to jako výhodu?
Nečekali jsme, že po tom, co jsme hráli předkolo play off, budeme semifinále rozjíždět doma. Ale je to fajn. Jenže Vary ve čtvrtfinále s Libercem třikrát vyhrály venku, takže se teprve uvidí, jestli to je nějaká výhoda, nebo ne.

S Karlovými Vary jste poslední zápas dlouhodobé části, když jste bojovali o umístění do čtvrtého místa, doma prohráli 1:2 na nájezdy. Dá se z toho utkání vycházet?
Byl to zápas, že jsme po druhé třetině už trošku věděli, že nám čtyřka nevyjde, bylo to celou dobu takové nervózní. Ale celkově zápasy s nimi byly v základní části vyrovnané. Je to výborný soupeř, není náhoda, že je v semifinále. My se na to musíme připravit.

Co se od Karlovarských dá čekat?
Hrají velmi aktivně a hodně forčekují. Máme nějaký plán, ale uvidíme, s čím přijdou.

Vy jste postup do semifinále slavili minulý týden v pátek, Karlovarští čtyři dny po vás. Odpočinuli jste si?
Jo, víkend jsme měli volný, byli jsme s rodinami. Teď od pondělí už zase jedeme bomby. Hlavně pro hlavu je fajn, že si trošku odpočine, vyvětrá se.

Třinecký obránce Marian Adámek leží na ledě po střetu s královehradeckým útočníkem Alešem Jerglem.

Většinu utkání v předkole a čtvrtfinále jste vyhráli o jeden gól, čtyři dokonce v prodloužení. Svědčí to o síle vašeho mužstva?
Doufejme, že ano, ale to už je minulost, to neznamená, že tak budeme pokračovat. Je super, že jsme všechna prodloužení zvládli a byly to krásné momenty, krásné zážitky, které si člověk někde schová a už na ně asi nezapomene, ale aby to k něčemu bylo, musíme ty výhry potvrzovat i dál.

Jak vnímáte, že mnozí odborníci nyní berou Třinec více jako útočný než obranný tým, protože dosavadní soupeře jste pokaždé přestříleli?
Tak to asi úplně není. Hrajeme hodně podobně jako dříve. Jenom se snažíme víc bruslit a nečekat, co s námi soupeř udělá. A zatím nám to fungovalo. Každá série je ale úplně jiná. Záleží i na soupeři, co nám dovolí.

Panuje v třineckém mužstvu optimismus směrem k postupu do finále?
Doufám, že ano. Je tady velká chuť uspět, těšíme se na ty zápasy. Je velký svátek, že můžeme semifinále hrát, moc si toho vážíme, protože loni jsme tak daleko nebyli. Přistupujeme k tomu hodně poctivě s tím, že nás čeká silný soupeř.

Semifinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

4. dubna 2026  20:43

Je to negól, respektujte to. Sudí neuznali těsnou branku Pardubic, šlo o milimetry

Pardubický Miloš Kelemen tečuje puk před gólmanem Jakubem Kovářem ze Sparty.

Ten moment na dlouhých deset minut zastavil dění v enteria areně. Fanoušci tasili z kapes mobilní telefony, aby si rychle pustili televizní přenos. Byl to gól, nebo ne? Pardubický útočník Miloš...

4. dubna 2026  20:34

