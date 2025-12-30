Tipsport extraliga 2025/26

Adámek o Motákově konci: Loučení bylo emotivní, Žabka je neskutečně pracovitý

Jiří Seidl
  7:01
Také třinečtí hokejisté byli zaskočeni, když se v sobotu dozvěděli, že jejich trenér Zdeněk Moták končí, že rezignoval. Obránce Marian Adámek přiznal, že loučení s koučem, který mužstvo vedl tři a půl roku a získal s ním dva tituly, bylo velice emotivní. „Vše se událo hodně rychle,“ řekl po nedělní výhře 3:1 nad Kladnem.
Třinecký obránce Marian Adámek sleduje kladenského útočníka Samuela Vigneaulta.

Třinecký obránce Marian Adámek sleduje kladenského útočníka Samuela Vigneaulta. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinecký trenér Boris Žabka zůstává na střídačce klidný, zatímco obránce David...
Kladenský útočník Daniel Audette střílí gól svého týmu proti Třinci.
Třinecký útočník Martin Růžička brání před svou brankou kladenského Adama...
Šarvátka mezi kladenským obráncem Jeremiem Blainem a třineckým útočníkem Markem...
16 fotografií

„Hrajeme každý druhý den, ani nebyl čas to vstřebat, zavzpomínat, protože trenér tady zanechal neuvěřitelnou stopu. A je to skvělý člověk, takže na něho určitě budeme vzpomínat. Byly to s ním skvělé zážitky,“ líčil obránce Ocelářů.

Stihl vám trenér ke svému odchodu něco říct?
To ne, ale přišel se s námi rozloučit. Chtěl to mít rychle za sebou, bylo to emotivní. Nechal tady kus sebe, za všechno jsme mu neskutečně vděční. Ale takový je hokej, ta naše branže. Lidé přicházejí a odcházejí. Musíme jít dál a soustředit se na sebe, na svůj výkon. Trenérovi před zápasem s Kladnem tleskala celá hala skoro vestoje, klobouk dolů před ním, co tady předvedl.

Nový třinecký kouč Žabka: Práci mám založenou na dobrých vztazích s hráči

Vy hráči jste ho ocenili klepáním hokejkami o led. Taková pocta předčasně končícímu trenérovi je hodně nezvyklá.
Ano, ale bylo to moc hezké. Život jde dál, věřím, že trenéra Motáka čeká ještě skvělá budoucnost. Jak už jsem říkal, je to super člověk, přejeme mu jen to nejlepší.

Jak jste přijali nového trenéra, dosavadního asistenta Borise Žabku?
Skvěle. Žába se toho hned zhostil výborně. A i když náš výkon nebyl ideální, tak jsme výhru ubránili a odbouchali. Je to jeho první výhra v roli hlavního trenéra, určitě přispěje i něčím do týmové pokladny.

Na střídačce působí velice klidně. Je takový i v šatně?
Většinou jo, i když někdy přijde nějaký výbuch. Ale jinak je klidný. Při utkání s Kladnem byl klidnější než normálně. Všichni jsme však byli trošku nervózní, protože jsme hodně chtěli vyhrát.

Prezident třineckého klubu Ján Moder před utkáním s Kladnem poděkoval trenéru Zdeňku Motákovi, který rezignoval, za práci v klubu a předal mu model Werk Arény.

Proti Kladnu jste nevyužili dvě dvouminutové přesilovky pěti proti třem, čímž jste nepotvrdili nepsané pravidlo, že kdo nevyužije takovou početní převahu, tak nevyhrává...
Pravidlo je, že když se nepromění jedna, tak se nevyhrává. Pokud nevyužijete dvě, tak to se někdy i vyhraje, to pravidlo se ruší. (usmívá se)

Dobře, ale přesilovky vám oproti začátku sezony nejdou. Proč?
Soustředíme se na ně, trénujeme je, ale bohužel. Proti Kladnu jsme v první třetině aspoň vyrovnali při hře pěti proti čtyřem, což nám hodně pomohlo. Nějaké šance v pěti proti třem byly, Hudyho (Libora Hudáčka) vychytal gólman. Musíme na tom dál pracovat, nechceme to nechat náhodě. Potřebujeme se ještě více tlačit do brány a střílet.

Žabka je u týmu druhou sezonu, pozmění nějak vaši hru?
Nevím, uvidíme, s čím přijde. Necháme se překvapit. Žába je neskutečně pracovitý člověk, takže určitě bude hře věnovat maximum svého času a připravovat nás, jak nejlépe umí.

Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové

Když mluvíte o novém trenérovi, používáte jeho přezdívku Žába. To jste se přeřekl?
Ne, tak mu říkáme, ale teď, když povýšil, trošku se bojímř. Vlastně jsem se opravdu jen přeřekl... (směje se)

Určitě vnímáte, že nynější třinecké výkony nejsou ideální oproti výbornému startu soutěže.
Je na nás trošku deka. Musíme se z toho ale dostat sami a vyhrávat zápasy, které jsou o gól jako s Kladnem. Doufám, že se od té výhry odrazíme a teď (v úterý od 17.00 doma s Kometou Brno) znovu vyhrajeme. Bylo by skvělé zakončit rok vítězně. Tabulka je neuvěřitelně našlapaná, každý bod se počítá.

Vstoupit do diskuse

36. kolo

Kompletní los

37. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 34 19 2 4 9 108:77 65
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 5 1 13 96:83 59
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 34 18 1 2 13 84:83 58
4. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 35 15 3 6 11 87:68 57
6. HC Oceláři TřinecTřinec 35 16 4 1 14 103:88 57
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 37 16 3 2 16 101:104 56
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 34 16 0 5 13 87:83 53
9. HC Kometa BrnoKometa 34 15 2 4 13 91:91 53
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 35 13 5 2 15 94:95 51
11. HC OlomoucOlomouc 36 14 3 2 17 82:105 50
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 11 3 2 18 68:90 41
13. Rytíři KladnoKladno 35 9 3 5 18 78:102 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 35 10 2 3 20 76:106 37
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

30. prosince 2025,  aktualizováno 

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

30. prosince 2025

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

29. prosince 2025  23:16

Ve Färjestadu zavládlo nadšení, Tomášek je zpět. Vypadá to jako jackpot, zní z klubu

David Tomášek v utkání proti Spartě.

David Tomášek se po rozvázání smlouvy v Edmontonu vrátil do Färjestadu, se švédským klubem uzavřel devětadvacetiletý útočník kontrakt do konce sezony. „Je fajn být zpátky. Je tu spousta známých tváří...

29. prosince 2025  21:51

Jihlava podlehla Vsetínu, Slavii překvapila Poruba. Zlín opět spadl na poslední místo

Vsetínští hokejisté slaví gól.

Jihlavští hokejisté prohráli v první lize na ledě Vsetína 2:4 a druhé místo tabulky udrželi před Kolínem jen díky lepšímu skóre. Zaváhala i pražská Slavia, která podlehla v Porubě 4:6, a její náskok...

29. prosince 2025  21:16

Sparta přetlačila Kanadu, v semifinále Spengler Cupu vyzve univerzitní výběr

Sparťanský kapitán Filip Chlapík slaví trefu proti Kanadě.

Sparta si působení na tradičním vánočním turnaji minimálně o den protáhne. Ve čtvrtfinále Spengler Cupu si po vyrovnaném průběhu poradila s Kanadou, k vítězství 5:1 nad Kanadou přispěl dvěma góly...

29. prosince 2025  17:40,  aktualizováno  19:16

Kladno reaguje na mizérii. Trenér Čermák končí, střídačce bude šéfovat Plekanec

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Kladenský trenér...

Kladno v krizové situaci zatáhlo za záchrannou brzdu. Předposlední tým hokejové extraligy zareagoval na sérii sedmi porážek odvoláním trenéra Davida Čermáka. Šéfem střídačky bude podle všeho Tomáš...

29. prosince 2025  17:43,  aktualizováno  18:33

Skrytá zbraň dvacítky? Správný sobec s ostrou ranou. Kubiesovi pomáhá první liga

Matěj Kubiesa využívá přesilovku v utkání s Dánskem.

Během podzimu si vydobyl pozici nejproduktivnějšího hráče prvoligového Frýdku-Místku. Třetího prosince poprvé skóroval v extralize za Třinec. A ve stejný den se dozvěděl, že se podívá na hokejový...

29. prosince 2025  17:15

Diktátor na zádech. Lukašenka při zápase poslal na zem hokejista s číslem 68

HOKEJOVÍ NADŠENCI. Vladimir Putin (vpravo) a Alexandr Lukašenko.

Alexandr Lukašenko se o víkendu zapletl do nepříjemné srážky. Při hokejovém zápase v Minsku padl na led po nechtěné kolizi s vlastním spoluhráčem, který ho při amatérské bitvě podtrhl při couvání ve...

29. prosince 2025  15:45

Hit jak od Gudase, jenže zakázaný. Češka v ženské NHL srazila sokyni, fandové se diví

Souboj českých hokejistek v ženské NHL. Tereza Vanišová z Vancouveru nahání...

Po takové srážce by fanoušci při zápase NHL vstali a začali tleskat. Koneckonců i tato vyvolala v aréně značný rozruch, ovšem spíše z šoku. Česká obránkyně Aneta Tejralová totiž srazila soupeřku...

29. prosince 2025  14:14

Surová odveta. Lídr Islanders mstil mladou hvězdu, po sekeře ale sklízel pochvaly

Útočník Matt Barzal (13) z New York Islanders

I když se od Matta Barzala daleko víc čeká při tvorbě gólových akcí, tentokrát zastal roli tvrdého bodyguarda. Jedna z hlavních tváří hokejových New York Islanders vzala hokejku do obou rukou,...

29. prosince 2025

Salát mám fakt vymakaný. Gurmán Flek o dobrém jídle, lásce k Brnu i rychlé jízdě

Libor Hájek z Pardubic a Jakub Flek (vpravo) z Brna.

Přestože vyrůstal a dlouho hrál hokej takřka výhradně v západních Čechách, momentálně je hlavní tváří brněnské Komety. Kapitán, nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč, reprezentant, miláček...

29. prosince 2025  9:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.