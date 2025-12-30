Adámek o Motákově konci: Loučení bylo emotivní, Žabka je neskutečně pracovitý

„Hrajeme každý druhý den, ani nebyl čas to vstřebat, zavzpomínat, protože trenér tady zanechal neuvěřitelnou stopu. A je to skvělý člověk, takže na něho určitě budeme vzpomínat. Byly to s ním skvělé zážitky,“ líčil obránce Ocelářů.
Stihl vám trenér ke svému odchodu něco říct?
To ne, ale přišel se s námi rozloučit. Chtěl to mít rychle za sebou, bylo to emotivní. Nechal tady kus sebe, za všechno jsme mu neskutečně vděční. Ale takový je hokej, ta naše branže. Lidé přicházejí a odcházejí. Musíme jít dál a soustředit se na sebe, na svůj výkon. Trenérovi před zápasem s Kladnem tleskala celá hala skoro vestoje, klobouk dolů před ním, co tady předvedl.
|
Nový třinecký kouč Žabka: Práci mám založenou na dobrých vztazích s hráči
Vy hráči jste ho ocenili klepáním hokejkami o led. Taková pocta předčasně končícímu trenérovi je hodně nezvyklá.
Ano, ale bylo to moc hezké. Život jde dál, věřím, že trenéra Motáka čeká ještě skvělá budoucnost. Jak už jsem říkal, je to super člověk, přejeme mu jen to nejlepší.
Jak jste přijali nového trenéra, dosavadního asistenta Borise Žabku?
Skvěle. Žába se toho hned zhostil výborně. A i když náš výkon nebyl ideální, tak jsme výhru ubránili a odbouchali. Je to jeho první výhra v roli hlavního trenéra, určitě přispěje i něčím do týmové pokladny.
Na střídačce působí velice klidně. Je takový i v šatně?
Většinou jo, i když někdy přijde nějaký výbuch. Ale jinak je klidný. Při utkání s Kladnem byl klidnější než normálně. Všichni jsme však byli trošku nervózní, protože jsme hodně chtěli vyhrát.
Proti Kladnu jste nevyužili dvě dvouminutové přesilovky pěti proti třem, čímž jste nepotvrdili nepsané pravidlo, že kdo nevyužije takovou početní převahu, tak nevyhrává...
Pravidlo je, že když se nepromění jedna, tak se nevyhrává. Pokud nevyužijete dvě, tak to se někdy i vyhraje, to pravidlo se ruší. (usmívá se)
Dobře, ale přesilovky vám oproti začátku sezony nejdou. Proč?
Soustředíme se na ně, trénujeme je, ale bohužel. Proti Kladnu jsme v první třetině aspoň vyrovnali při hře pěti proti čtyřem, což nám hodně pomohlo. Nějaké šance v pěti proti třem byly, Hudyho (Libora Hudáčka) vychytal gólman. Musíme na tom dál pracovat, nechceme to nechat náhodě. Potřebujeme se ještě více tlačit do brány a střílet.
Žabka je u týmu druhou sezonu, pozmění nějak vaši hru?
Nevím, uvidíme, s čím přijde. Necháme se překvapit. Žába je neskutečně pracovitý člověk, takže určitě bude hře věnovat maximum svého času a připravovat nás, jak nejlépe umí.
|
Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové
Když mluvíte o novém trenérovi, používáte jeho přezdívku Žába. To jste se přeřekl?
Ne, tak mu říkáme, ale teď, když povýšil, trošku se bojímř. Vlastně jsem se opravdu jen přeřekl... (směje se)
Určitě vnímáte, že nynější třinecké výkony nejsou ideální oproti výbornému startu soutěže.
Je na nás trošku deka. Musíme se z toho ale dostat sami a vyhrávat zápasy, které jsou o gól jako s Kladnem. Doufám, že se od té výhry odrazíme a teď (v úterý od 17.00 doma s Kometou Brno) znovu vyhrajeme. Bylo by skvělé zakončit rok vítězně. Tabulka je neuvěřitelně našlapaná, každý bod se počítá.