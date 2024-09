Vítězný gól pro zesnulou prababičku. Snad se dívala, doufal třinecký Adámek

Třinec má na startu extraligového ročníku bilanci dvou vítězství, ze šesti zápasů.

Popište prosím váš gól.

Ani si ho pořádně nepamatuju. Hlavně jsem rád, že jsem mohl pomoci týmu. Věnuji ho ale prababičce, která před třemi dny odešla do nebe. Tohle byl gól pro ni. Doufám, že se dívala...

Sledovala vaše prababička hokej pravidelně?

Už byla hodně stará, byla spíše doma. Ale v televizi se dívala na každý zápas, byla jedním z mých největších fanoušků. Měla hokej moc ráda.

Udeřili jste třemi góly ve třetí třetině. Jaké utkání bylo?

Jednoduché ne, zase bylo o jedné brance. Naštěstí jsme ji dali my. Pak jsme si pomohli přesilovkou a vedení už udrželi. Na to vítězství ale musíme navázat.

Bylo rozhodující, že jste v početní převaze dali dva góly?

Souhlasím. Rozhodovaly ale i maličkosti. Hosté mohli dát gól, měli šance, ale my jsme oslabení odehráli výborně.

Raritou byla čtyři vyloučení kvůli tomu, že jak vy, tak soupeř měl příliš mnoho hráčů na ledě. Proč jste špatně střídali?

Nevím, na obou stranách to byly takové sporné situace. Někdy se puk odrazí ke střídačkám, takže je to těžké na posouzení. Ale čtyři vyloučení za takový prohřešek je moc.

Třinečtí hokejisté slaví výhru nad Hradcem Králové.

Máte teprve druhou výhru. Hra vám zatím nejde, jak byste chtěli?

Není to úplně doladěné, pořád to pokulhává. Máme na čem pracovat a dobře to víme. Dostat se z toho můžeme poctivou práci jako vždycky, musíme hrát obezřetně dozadu, moc gólů nedostáváme. Vpředu si musíme pomoct jednoduchými věcmi, dát jeden dva góly. Vše si postupem času sedne. Bude to lepší a lepší.

Po zápase jste od šéfů klubu dostali za mistrovský titul hodinky a maketu poháru. Vy jste byl u všech pěti titulů, takže už máte pěknou sbírku, že?

Vedení klubu nám hodinky daruje na památku za každý titul. Letos jsme k tomu dostali i miniaturu Masarykova poháru. Je to zpestření, děkujeme.

Budete nosit všech pět hodinek na předloktí najednou?

Vždycky ne (smál se). Nosím ty, které se zrovna hodí. Podle outfitu.