GLOSA: Ó, všemocný Antoši. Jeden názor přece nemůže zastrašit rozhodčí

Zadina toho pronesl mnoho, po oficiální tiskové konferenci se dokonce ještě vrátil, aby svá slova dovysvětlil a rozvedl. Ve zkratce chtěl po nedělním vítězství nad Třincem 6:2 vzkázat, že Pardubice se nenechají zastrašit lidmi, kteří klubu nepřejí.

„Antoš špiní Pardubice, špiní organizaci, špiní naše hráče. Odmítám jeho názory, pro mě to není žádný expert,“ vykládal a podivoval se. „Je neskutečné, jaký vliv tihle lidé mají. Rozloží celé finále.“

Pokud má ale Zadina pravdu a Antoš svými názory dokázal zastrašit a zmanipulovat komisi rozhodčích tak, aby muži v pruhovaném změnili styl pískání ve prospěch Třince, tak by se před boží soud měla postavit ona komise samotná.

Celou pohromu nastartovalo, když šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina v sobotu ráno před třetím finálovým duelem zaslal do klubů mail s prezentací o pár slidech, v nichž připomínal pravidla hry okolo brankoviště.

S tím, že sudí by měli od víkendu důkladněji hlídat, co si útočníci dovolí k brankáři.

Právě pardubickou taktiku dotírat na třineckého Ondřeje Kacetla a nedat mu vydechnout Antoš kritizoval. Pro sport.cz řekl: „To, co Pardubice předvádějí, je za hranou.“ Nelíbilo se mu dobržďování pardubických hráčů ke Kacetlovi dávno po přerušení, ledové spršky, slovní provokace nebo šťouchání.

A apeloval, aby rozhodčí byli důslednější, jinak že obranu vlastního brankáře vezmou do svých rukou sami třinečtí hráči a celé finále se vyhrotí.

A je skutečným faktem, že o víkendu rozhodčí hru okolo brankoviště hlídali přísněji. Kacetl měl větší klid.

Rozhodčí uklidňuje šarvátku v posledních vteřinách čtvrtého finále extraligy mezi Třincem a Pardubicemi.

Že by za to ale mohlo Antošovo přikázání, zní spíš jako fantaskní příběh z Bible. Možná tomu někdo chce věřit, ale pravděpodobně půjde o výmysl.

Protože buď měl Antoš se svou kritikou pravdu, načež komise rozhodčích sama vyhodnotila a nezávisle na něm změnila přístup.

Nebo komisi rozhodčích řídí nesebevědomí tupci, kteří když si přečtou jeden článek, změní to radikálně jejich práci.

Zaprvé komisi rozhodčích neřídí tupci, šéf Pešina má odpískány stovky zápasů na klubové i mezinárodní scéně.

Zadruhé – ve vší úctě k panu Antošovi – vždyť je to „jen“ jeden z mnoha expertů, jakkoliv známý může být díky svým barvitějším názorům.

V českém hokeji se pohybují vlivnější lidé a svou moc v zákulisí rádi používají.

Nebude tedy jádro celé věci úplně jinde? Nejde spíš o naprosto záměrný a promyšlený „politický“ tah ze strany Pardubic? Signál, kterým východočeský klub tvrdě vzkazuje, že se mu něco nezdá. A má na něj samozřejmě plné právo.

V jakémkoliv sportu – a zvlášť při finále – hrajete na všech frontách, taková je realita. To hlavní se sice odehrává na hřišti, to co vidí fanoušek. Ale za mantinely probíhá podobně lítý boj.

Pak už záleží, jaký způsob zvolíte. Ti druzí nakonec zhodnotí, jestli jste vybrali správně.

Pardubice v neděli zvolily jasně: Ukřižovat jednoho z mnoha televizních expertů za projevený názor, jako by snad měl čarovnou moc.