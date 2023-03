Pardubický kouč Zadina před semifinále: Čeká nás šampion a my to víme

„Bude to ale velmi těžký úkol, protože za pět let tenhle recept nikdo nenašel. Není to tak, že jsem ten systém vymyslel, takže teď vím, jak ho obejít. Něco však v hlavách samozřejmě máme, tak uvidíme, jak to bude fungovat,“ říkal Zadina před novináři a koukal do země.

A ani v trenérském kamrlíku se nebude coby strůjce třinecké mašiny nijak zvlášť tlačit ke slovu.

„Celá sezona v Pardubicích má nějakou posloupnost a vývoj, kterého se budeme i nadále držet. Věci jsou nastavené a fungují, takže není důvod je měnit,“ odmítl Zadina.

Nic víc konkrétního od něj stejně jako od kolegy Radima Rulíka nečekejte. V celém trenérském štábu a vlastně i na všech ostatních patrech enteria areny je cítit jasná aura. Neprozradit před jakýmkoli důležitým zápasem nebo sérií nic, i kdyby nám u hlavy drželi nabitou zbraň. „Chceme proti Třinci hrát takovou hru, která nás dovede k vítězství a k postupu,“ řekl jen Zadina.

Uznal však, že Oceláři budou pro Pardubice první pořádně těžká písemka. „Určitě nás čeká jeden z nejtěžších soupeřů, jakého jsme mohli potkat. Ten systém, co jsme Třinec s Vencou pět let učili, má tolik zažitý, že funguje dodnes.“

Nedělní zápas v Pardubicích začíná v 17 hodin, pondělní o hodinu později. Ve čtvrtek a v pátek se pak série přesune pod Javorový vrch, tam obě utkání začnou shodně v 17 hodin. „Čeká nás šampion a my to víme. Jdeme na Třinec s pokorou, ale jsme natěšení. Necháme na ledě všechno,“ vyhlásil Zadina.