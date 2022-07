I po třech titulech v řadě mám obrovskou motivaci, hlásí trenér Zadina

„Změnil jsem se hodně. Do Třince jsem šel po boku Václava Varadi, který tehdy začínal jako hlavní trenér. Naučil jsem se od něj spoustu věcí: jak komunikovat s hráči, systém hry, jak vést tréninky a jak se celkově chovat. Doufám, že v Pardubicích nabyté zkušenosti zužitkuji a všichni budeme úspěšní,“ přeje si Zadina v rozhovoru pro iDNES.cz.

Nebude těžké po třech titulech v řadě hledat nové výzvy?

Rozhodně ne. Když vyhráváte poháry, tak je chcete pořád. Já jsem vítězný typ a budu se snažit hráčům pomoci dosáhnout těch nejvyšších cílů. Hlad po úspěchu a motivaci mám v sobě pořád obrovskou. Pardubice mají ty nejvyšší ambice. Jsou tu skvělí fanoušci, kteří chodí na hokej, když se daří, i když se nedaří, dlouhé roky tady řešili baráže a další problémy, takže si zaslouží, abych jejich tým byl zase nejlepší.

Dá se vůbec v extralize dosáhnout něčeho víc, než tří titulů v řadě?

Můžete třeba vyhrát čtyřikrát, nebo pětkrát, takže za tím půjdeme. (směje se)

Jak se rodil váš přesun do Pardubic?

V Třinci se během minulé sezony něco zadrhlo a bylo naznačeno, že přijde nový trenér, který si s sebou přivede svoje lidi. Shodou okolností se ozvaly Pardubice, že by se chtěly sejít, tak jsme si zhruba v prosinci něco řekli a zájem byl oboustranný, tak jsem tady. Jednání byla rychlá a korektní.

Berete Dynamo jako návrat domů?

(zamyslí se) Sice jsem většinu kariéry strávil v Třinci, ale v Pardubicích žiji a mám k nim blízko. Jako návrat domů to beru, cítím velkou zodpovědnost za celý klub, chceme dělat radost všem místním fanouškům.

Předpokládám, že jedním z hlavních důvodů vašeho návratu byl i Richard Král.

Určitě. Jsme rádi, že se zase spolu potkáme jako trenéři. Máme stejný pohled na hráče i na hokej celkově, takže si to určitě sedne a v sezoně to bude fungovat.

Jak se dá na střídačce reálně využít chemie, která je mezi vámi?

V první řadě nesmíme zapomínat na hlavního trenéra Radima Rulíka. Ten nám rozdělí role a my uvidíme, co z toho bude. Teprve od jeho pokynů se můžeme odrazit, podle toho, co kdo bude mít na starost. Zatím k tomu moc říct nemůžu.

Přicházíte opět na pozici asistenta trenéra, kterého ale děláte již téměř deset let. Nepokukoval jste přece jen po takové pozici, jakou má Radim Rulík?

Zatím jsem žádnou takovou nabídku nedostal. Já jsem ale s touhle rolí spokojený. Sice jsem asistent, ale třeba v Třinci jsem dostal celou řadu pravomocí. Zasahoval jsem do tréninků, do zápasů, do různých trenérských porad… I jako asistent mám hodně práce, když si pak člověk rozumí s hlavním koučem a všechno je dobře nastavené, tak může být úspěšný.

Nebylo ve hře, že byste šel trénovat někam v zajetém tandemu spolu s Václavem Varaďou?

Myslím, že ne. Venca pořád nic nemá, podle mě nespěchá a chce si od hokeje trochu odpočinout. Snad ani nebylo na stole, že by šel hned někam trénovat, takže si ani netvořil žádný realizační tým.

S vámi se naopak do Pardubic z kádru Ocelářů přesunul obránce David Musil a v kabině je i útočník David Cienciala. Budou vaší hlavní spojkou?

S oběma jsem v Třinci spolupracoval několik let a jsou to skvělí kluci, ale oni jsou hráči a já trenér. V kabině se už všechno tvoří a žádné spojky nejsou potřeba.

Ve čtvrtek dopoledne jste s kompletním Dynamem absolvoval první oficiální trénink na ledě. Jaký byl?

Už jsme byli na ledě v pondělí, v úterý a ve středu, kdy si kluci mohli přijít osahat výstroj a trénink nebyl nijak řízený. Ve čtvrtek se sešli všichni a jelo se na ostro. Kreslili jsme si různá cvičení a snažili jsme se jich zapojit co nejvíc, aby ten trénink měl spád a tempo. Je to důležité, protože jak trénujete, tak hrajete, což musíme do hráčů co nejrychleji dostat, aby na to byli zvyklí hned od začátku přípravy.

Lidé si možná pořád trochu zvykají na našlapanou pardubickou soupisku, pro vás to ale po letech v Třinci asi není nic nového.

Hráči, kteří sem přišli, nebo už v kádru byli, mají obrovskou kvalitu. Jsem zvyklý s takovými pracovat, je pravda, že to v Třinci bylo to samé. Vedle toho, že tam hráli špičkoví borci, tak to byli i charakterově skvělí lidé, což je pro úspěch hrozně důležité. Jenom jejich talent vám zápasy nevyhraje, potřebujete k tomu i tvrdou práci.

Máte už v hlavě, jak velká jména v sestavě poskládáte od první do čtvrté lajny?

Zatím ne, máme za sebou jen pár tréninků a všechno se bude teprve rozjíždět. Musíme ještě s kolegy spoustu věcí prokonzultovat a vypozorovat. Tyhle záležitosti přijdou na řadu až v závěru léta.