Plzeňský hokejista Soukup přijde po zranění při autonehodě o celou sezonu

„Všem v klubu je velice líto, co se Márovi přihodilo. Je to důležitý člen našeho týmu a jeho nepřítomnost bude citelná. Sport však v tomto musí stranou a jsme odhodláni poskytnout jak Markovi, tak jeho rodině veškerou potřebnou podporu, aby se mohl co nejdříve zotavit do plného zdraví,“ uvedl generální manažer Škody Martin Straka.

Mládežnický reprezentant a účastník předloňského mistrovství světa do 18 let Soukup byl dosud primárně hráčem plzeňské juniorky, ale za extraligový A-tým už nastoupil v uplynulých dvou sezonách do 31 zápasů základní části, v nichž si připsal dvě asistence. Letos zasáhl i do tří zápasů play off a vstřelil v něm svůj první gól v nejvyšší domácí soutěži.