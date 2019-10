Nemám rád, když se týden hrabeme v tom, co bylo, říká brankář Mazanec

„Vyšlo to skvěle,“ neskrýval radost po třetí nule v této sezoně, zároveň třetí v posledních pěti zápasech Mazanec, ale dodal: „Moc bych nekřičel, po každém posvícení přichází průjem, nebo jak se to říká. Uvidíme, jak to bude příště, ale proti Třinci odvedl tým vynikající výkon.“

Čím si vysvětlujete, že po dvou dnech podáte diametrálně odlišný výkon?

Já si myslím, že do zápasu se Zlínem jsme odehráli velmi dobré zápasy co do obrany. Se Zlínem nás položila chvilková nekoncentrovanost, a tak před Třincem jsme si řekli, ať se vrátíme k tomu, co nám vyhrává zápasy.

Jak vnímáte takové zápasy, kde gól dlouho nebo vůbec nepadne?

Pro mě je to takové čekání, než někdo udělá chybu.

Trenér Martinec říkal po minulém zápase, že jste byli přemotivovaní, mohlo to mít vliv na výsledek?

Já si myslím, že to nebyl hlavní důvod, ale mohl to být jeden z aspektů prohry se Zlínem. V novinách proběhla určitá věc, která si myslím, že nás možná trošku motivovala, naopak někoho rozhodila, ale prohru bych na to nesváděl. Do duelu s Třincem jsme šli s čistou hlavou.

Předvedl jste dva pěkné zákroky maskou, byly těžké?

Když to z blízkosti letí na makovici, tak už s tím moc udělat nejde. Hlavně si říkáte, ať to moc nebolí.

Porazili jste úřadujícího mistra a dosavadního lídra. To musí dodat sebevědomí.

Každý vyhraný zápas ho dodá. Snad teď budeme více v klidu. Musíme znovu začít věřit systému a makat dál. Věřím, že nás to posune zase o krok dál.

V posledních týdnech jste odehráli velkou porci zápasů v rychlém sledu, vyhovuje vám to?

Já jsem na to zvyklý ze zámoří. Nemám rád, když se týden hrabeme v jednom zápase, v tom, co bylo.