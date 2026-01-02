Tipsport extraliga 2025/26

Pro fanoušky je derby svátek, lepší než silvestr a Vánoce, těší Mazance výhra

Autor:
  21:56
V parádní atmosféře před vyprodanou arénou se hokejisté Vítkovic marně pokoušeli překonat gólmana třineckých Ocelářů Marka Mazance. Ve 37. kole extraligy zvítězili hosté i díky Mazancovu čistému kontu 2:0.
foto: ČTK

„Byl to takticky vyspělý zápas na obou stranách. Nikdo nechtěl udělat chybu,“ hodnotil duel brankář Třince.

Marku, jak chutná vychytaná nula před bezmála deseti tisíci diváky?
Samozřejmě nula potěší, ale hlavně jsou cenné tři body za výhru.

Je po vánočních svátcích a silvestru. Bylo těžké dodržet režim?
Jsme profíci. Zkrátili jsme oslavy a soustředili jsme se na hokej.

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Dlouho jste vedli o jediný gól. Nebyl jste nervózní? Je těžké nepolevit v koncentraci?
Vést o jeden gól je náročné. Je to o jedné chybě a já ji neudělal. Naštěstí. Kolegové skvěle blokovali, dělali jsme správná rozhodnutí na puku v obranné třetině. S tou koncentrací se můžete snažit, pak letí puk půl metru od branky, někoho trefí do holeně a spadne vám tam taková brambora. Musíte jet stejně každý zápas, držet v utkání hlavu.

Tým Třince poprvé zvítězil nad trenérem Václavem Varaďou od doby, co od Ocelářů odešel. Bylo to téma v kabině?
Nemyslím si, že bych tam něco takového zaslechl. Se změnou trenéra se soustředíme sami na sebe.

A co se v projevu týmu změnilo z vašeho pohledu?
Je to upracovanější, důslednější, kluci víc poslouchají.

Máte teď tři výhry v řadě. Nakolik je to důležité v našlapaném kalendáři?
Jo, potěší to, každý bod je důležitý, tabulka je ohromně naflákaná.

Oslavu vítězství s třineckými fanoušky jste si vychutnal.
Lidi mě vyhecovali. Jsme rádi, že si to užili. Pro naše fanoušky je derby svátek, lepší než silvestr a Vánoce.

Vítězný gól dal Vladimír Dravecký? Čekal na něj dlouho, že?
Má to v sobě, střelecká potence tam je. A když se bojovníci prosadí gólově, pomůže to celému týmu.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 36 20 2 5 9 113:82 69
2. HC Oceláři TřinecTřinec 37 17 5 1 14 109:91 62
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 36 17 5 1 13 99:85 62
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 36 16 3 6 11 95:69 60
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 36 18 2 2 14 88:88 60
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 39 16 4 2 17 104:108 58
7. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 36 16 1 5 14 92:89 55
9. HC Kometa BrnoKometa 36 15 2 5 14 96:99 54
10. HC OlomoucOlomouc 38 15 3 2 18 89:111 53
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 37 13 5 3 16 98:102 52
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 36 12 3 3 18 73:94 45
13. Rytíři KladnoKladno 37 11 3 5 18 85:105 44
14. HC Verva LitvínovLitvínov 37 10 2 3 22 79:117 37
Třinecký brankář Marek Mazanec zasahuje v utkání proti Vítkovicím

Americký výprask a sbohem. Boston upletl plán, Pastrňáka loučení s juniory zabolelo

Premium
David Pastrňák cloní před brankou v utkání juniorského MS proti Slovensku.

Vlasy měl kratší, tvář méně zarostlou. Na zádech devítku místo čísla 88, které k němu už neodmyslitelně patří. Ještě nebyl hokejovou superstar, zatím jen vycházejícím talentem. Ale už tehdy si s...

2. ledna 2026

Augusta sepsul hráče po tréninku: Nebyli nastavení hlavami, spoléhají na šikovnost

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Chystají se na klíčové střetnutí, jež tradičně rozhodne o úspěchu, či neúspěchu. Jenže ani v takových chvílích nemusí být přístup hráčů ideální. Před čtvrtfinálovým soubojem se Švýcarskem na...

2. ledna 2026

