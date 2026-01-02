„Byl to takticky vyspělý zápas na obou stranách. Nikdo nechtěl udělat chybu,“ hodnotil duel brankář Třince.
Marku, jak chutná vychytaná nula před bezmála deseti tisíci diváky?
Samozřejmě nula potěší, ale hlavně jsou cenné tři body za výhru.
Je po vánočních svátcích a silvestru. Bylo těžké dodržet režim?
Jsme profíci. Zkrátili jsme oslavy a soustředili jsme se na hokej.
|
Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů
Dlouho jste vedli o jediný gól. Nebyl jste nervózní? Je těžké nepolevit v koncentraci?
Vést o jeden gól je náročné. Je to o jedné chybě a já ji neudělal. Naštěstí. Kolegové skvěle blokovali, dělali jsme správná rozhodnutí na puku v obranné třetině. S tou koncentrací se můžete snažit, pak letí puk půl metru od branky, někoho trefí do holeně a spadne vám tam taková brambora. Musíte jet stejně každý zápas, držet v utkání hlavu.
Tým Třince poprvé zvítězil nad trenérem Václavem Varaďou od doby, co od Ocelářů odešel. Bylo to téma v kabině?
Nemyslím si, že bych tam něco takového zaslechl. Se změnou trenéra se soustředíme sami na sebe.
A co se v projevu týmu změnilo z vašeho pohledu?
Je to upracovanější, důslednější, kluci víc poslouchají.
Máte teď tři výhry v řadě. Nakolik je to důležité v našlapaném kalendáři?
Jo, potěší to, každý bod je důležitý, tabulka je ohromně naflákaná.
Oslavu vítězství s třineckými fanoušky jste si vychutnal.
Lidi mě vyhecovali. Jsme rádi, že si to užili. Pro naše fanoušky je derby svátek, lepší než silvestr a Vánoce.
Vítězný gól dal Vladimír Dravecký? Čekal na něj dlouho, že?
Má to v sobě, střelecká potence tam je. A když se bojovníci prosadí gólově, pomůže to celému týmu.